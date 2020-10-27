胡，怎麼說》中天，万俟卨

中天換照過不過關爭議，竟扯到新聞自由之有無，我不由聯想的是：万俟卨！

万俟卨（讀音：莫齊謝）是誰？他是中國南宋時代大奸臣秦檜的爪牙、專長就是製造假消息、偽證據、羅織捏造莫須有罪名，害死岳飛的執行者。

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假如，有一天他自稱自己忠心耿耿，改過向善了，要大家幫他平反，改叫他「忠臣」，還威脅說：否則，世上就沒有「忠臣」了！而同黨的秦檜黨徒們都呼應說他是忠臣。你能相信他嗎？你能接受這種說法嗎？罄竹難書的罪惡歷史，就這樣輕易洗白嗎？ 當然不能！

万俟卨的評價，要看他過去做了什麼事，忠與奸，不是隨他自稱、由他自己定義的。所以，他的跪像跟秦檜夫婦一起跪在岳飛墓前。

万俟卨（讀音：莫齊謝）是誰？他是中國南宋時代大奸臣秦檜的爪牙、專長就是製造假消息、偽證據、羅織捏造莫須有罪名，害死岳飛的執行者。（網路）

中天面臨換照能不能過關的關卡，就打出言論自由、真愛台灣當做闖關武器，馬英九、韓國瑜、江啟臣等國民黨人、白狼的統促黨人，都打著言論自由旗號挺中天，聲稱中華民國不能沒有言論自由。

中天是不是代表言論自由？真愛台灣或禍害台灣？不能由它自己及它的老闆說了算，要檢視它6年以來、一路走來的所作所為。就如評價万俟卨是否為忠臣，不能聽秦檜等同黨首謀之言，中天新聞的評價，也不能聽馬英九、韓國瑜、白狼等人的。

在他們的口中，中天換照沒過關，中華民國就沒有新聞自由，說的好像中天=新聞自由，但這些話簡直就是万俟卨=忠臣的翻版！關中天，就沒新聞自由？否定万俟卨是忠臣，世上就沒了忠臣？這太扯了吧！

使用電波頻譜公共資源的電視媒體，是否一邊享受中華民國的民主開放、言論自由、一邊力挺中共政權一黨專政、極權專制，當然應該依法接受檢驗。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天新聞台換照案聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明（見圖）與多位委託代理律師出席。（資料照）

中華民國當然不能沒有新聞自由，但是中華民國有沒有新聞自由，與中天換照過不過關，沒有任何相關。至於中天案的實證檢驗、法律規定、理論基礎等等，各方闡述彰彰明甚，意向十分清礎，最後就交給NCC決定吧！

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