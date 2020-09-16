胡，怎麼說》統=被統，統戰=被統戰，求和=追求和平...，奇怪了，國民黨！

照國民黨立委吳斯懷的「統戰中共」說法，2016年1月在中國北京，吳斯懷等一票國民黨人，乖乖聽中共總書記習近平訓話，唱中華人民共和國國歌時起立致敬，就是吳斯懷在「統戰習近平」了？

吳斯懷好大，習近平好怕，怕被吳斯懷統戰哦！？？即使國民黨浸淫中國醬缸文化太深，學足了阿Q式精神勝利法，也不能這樣顛倒黑白、欺騙世人吧！

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統=被統，被統戰=統戰，就是把中國統一、中國夢的價值，列為最高最優先，即使犧牲自由民主、犧牲台灣、淪亡中華民國也在所不惜，這種心態在藍陣營不會只有臧幼俠、吳斯懷等1、2人而已。（美聯社，本報合成）

不過，國民黨自欺欺人則是明擺的事實，從幾個政治等號就可看出其企圖謊言欺世、虛矯盜名，像最近把求和=追求和平就是，和平應是雙方共同追求的，但中國單方面認定王金平去求和，如果那不叫投降之旅什麼才叫投降之旅？

國共炮製的「求和=追求和平」說法，騙不了台灣人民，國民黨大陸部主任左正東還指因台灣人民對中國脆弱的「玻璃心」，才決定不以黨的名義去參加海峽論壇。這種說法無助於幫國民黨解套，更明顯在幫中共掩飾邪惡的統戰企圖，當然被台灣人民一眼看穿。

其實，國民黨從連戰、馬英九擔任黨魁以來，一股奇怪的反常妖氛，就迷漫在國民黨，近年更快速坐大並主宰了國民黨走向，造成價值觀顛倒、是非紊亂。

像統戰=被統戰這個等號就是一例，吳斯懷把「被中共統戰」，說成是去「統戰中共」，不令人意外，但中共是「主」、國民黨是「從」，既是主從關係就絕不是對等，不是吳斯懷胡說八道就能混過去的。

統=被統，這個等號把相反的兩件事劃成相等，關係就大了，過去國民黨講的「統一」，是中華民國光復大陸，至少也是三民主義統一中國的「統」，現在呢？台灣被中華人民共和國併吞、中華民國被中共滅亡，也是國民黨內急統派可接受的「統」，黃復興黨部主委臧幼俠被前黃國園黨部主委于北辰爆料，曾說出「寧支持兩岸統一，也不願屈服在民進黨統治之下」，反映的就是「統=被統」的心態。

統=被統，被統戰=統戰，就是把中國統一、中國夢的價值，列為最高最優先，即使犧牲自由民主、犧牲台灣、淪亡中華民國也在所不惜，這種心態在藍軍陣營不會只有臧幼俠、吳斯懷等1、2人而已，韓國瑜能迅速崛起、即使衰了也不會倒，馬英九能繼續賣他的「首戰即終戰」促統狗皮膏藥，就是靠這。

這些人掌握了黃復興及各個親中統派粉絲團，就掌握了國民黨，再藉國民黨現在仍是最大在野黨，牽制、干擾台灣走向，扯台灣的後腿。這不只是國民黨的問題，也是台灣人民必須面對的問題，為了自救，下次選舉該用選票清理了。

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