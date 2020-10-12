胡，怎麼說》懦、孬、舔、跪、降...，馬英九演那個字角色？

胡文輝

年年雙十，今年雙十，氛圍很不一樣，在中共文攻武嚇、敵機天天侵犯台灣空域之下，中華民國、台灣命運共同體的感受特別強烈。更多的台灣人，認同及接受這一天，就是大家的雙十、台灣命運共同體的國慶！

但是，原來就是國民黨權貴統治集團的那些人，如馬英九等那一幫人，卻為台灣人心對雙十的正向變化更為焦躁不安，簡直反常到妖氣森森！才會在雙十前後，一路罵民進黨政府、謾罵蔡英文總統...，更把台灣說的一無是處、把國軍戰力貶的一文不值。

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他們死抱著雙十國慶、自居中國正統，把雙十國慶當權貴統治集團的私產，台灣人民必須在他們指揮號令之下慶祝。 當時，即使台灣人民苦不堪言、心裡一百個不甘願，也只能照著國民黨的宣傳「薄海歡騰、普天同慶 」；現在，台灣共同體快速具體成形，不論認同的是中華民國、中華民國台灣、台灣，為了共同扺抗一黨專政、極權專制的中共政權，維護自由民主生活方式，雙十這一天，很多台灣人民打從心裡慶祝國慶，普天同慶就對了。

馬英九等那一幫人，為台灣人心對雙十的正向變化焦躁不安，簡直反常到妖氣森森！才會在雙十前後，一路罵民進黨政府、謾罵蔡英文總統...，更把台灣說的一無是處、把國軍戰力貶的一文不值。（本報資料照）

但在馬英九等人口中、眼中、心中，雙十這天，蔡政府和台灣人民「普天同慶」竟也不行？只見他酸溜溜酸斷牙的說中華民國淪為「配角」、國號紀元都不見了、國旗太少太小看不見云云。這些話令人懷疑他是否健忘或失憶？只記得早年身在國民黨統治集團、威權號令下的「普天同慶」？不許台灣人民現今在雙十自動普天同慶？

馬英九批評民進黨蔡政府把中華民國當「配角」，要反問他的是，雙十這一天，除了中華民國台灣是唯一主角，還會有哪一國是主角？你認同的一個中國才是嗎？ 更要質問馬英九的是，從2008年到2016年的8年總統任內、卸任總統到今近5年，13年你的角色是什麼？在接受中共定義的「一中原則」之下，你的三部曲就是化獨漸統、被統促統、武嚇逼統...，那一步不是把中華民國推向滅亡？那一步不是致使台灣2300萬人的自由民主淪喪？

最後要問馬英九的是：懦、孬、舔、跪、降...，面對中共政權，你演的角色是那個字？或以上皆是？！

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