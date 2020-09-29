胡，怎麼說》正告馬英九、歐陽娜娜，「你的祖國」在侵略「我的祖國」！

胡文輝

台灣人民要嚴正告訴馬英九、歐陽娜娜 :「你的祖國」不是「我的祖國」！

尤其「你的祖國」正在侵略「我的祖國」，馬英九們、歐陽娜娜們，站在你們的祖國中國那一邊，自甘充當侵略台灣的幫凶，台灣人民要保家衛國，就必須把你們當敵國的一部分！

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歐陽娜娜將在中國十一國慶晚會上，演唱「我的祖國」，她既然已認同中國、以中國為祖國，她就該以「中國藝人」身分演出，中國人唱中國紅歌，那是他們國家的事，不干台灣的事，但是，她顯然因「台灣藝人」身分而受邀，並刻意標舉「中國台灣藝人」，根本就是為中共統戰台灣而唱。

歐陽娜娜登上中國國慶晚會。（翻攝自微博）

「我的祖國」是1956年中共宣傳「抗美援朝（我們稱為韓戰）」電影「上甘嶺」中的插曲，歌詞裡的「豺狼」就是指美國。近幾年來，中共大肆操作擴張性民族主義、侵略性愛國主義，仗著軍事力量威脅四鄰，意圖與美國爭霸天下，這首「紅歌」又被炒紅。

中共國慶晚會安排這首「我的祖國」抗美紅歌開場，並由中國、台灣、香港等藝人合唱，政治意圖十分明顯，就是營造台灣附屬中國、共同抗美的內外宣印象。

中共近年來在香港的暴政惡行、對台灣的文攻武嚇，絕大多數台灣人民都感受深刻，其統戰意圖不會得逞，歐陽娜娜再怎麼賣力唱「我的祖國」，也影響不了台灣人民，因為明擺的就是「你的祖國」-中國，天天用軍機侵犯「我的祖國」-台灣，台灣2300多萬人無論認同的是中華民國或台灣，都必須反共、抗中國併吞，國家才能生存、自由民主的生活才能維繫。

歐陽娜娜在中國國慶晚會唱「我的祖國」，傷害不了台灣人民的感情，只是藉著出身台灣卻幫中國統戰台灣，令人厭惡，因而受到各方的譴責很大。

比歐陽娜娜唱紅歌傷害台灣大十、百倍的那個人-馬英九及馬英九們，不但受到的譴責力度遠遜於歐陽娜娜，更仍然消遙法外，繼續享受台灣納稅錢供養，繼續以「首戰即終戰」威脅武統，以「千萬人頭落地」製造恐懼，根本形同中共當年恫嚇「血洗台灣」的新代言人。

馬英九及馬英九們雖沒去中國唱「我的祖國」，但他們認同的祖國就是中國，在親中反美議題上（如美豬、中國疫苗等等），配合中共統戰策略操作，扯台灣後腿，要拉著藍營從國共合作反獨，進而共同促統、迫統，在中國軍機武嚇台灣之際，更變本加厲在台灣內部加緊操作，這是意圖亡國亡台的生死大事。

台灣人民要嚴正告訴馬英九（中）、歐陽娜娜 :「你的祖國」不是「我的祖國」！（資料照）

歐陽娜娜唱紅歌影響台灣事小，已受到嚴厲譴責並要被依法懲罰；馬英九唱武統調危害台灣事大，卻消遙法外繼續為所欲為。我要為歐陽娜娜抱不平！

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