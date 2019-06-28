胡，怎麼說》柯P吐的屁話，柯P自己吃吧！

「國家願景啦，國家主權意識啦，在我看來都是屁話...」，這是柯文哲講話逐字稿（台北市政府提供）。既然這是柯P口中吐出的「屁話」，如要「資源回收」，那就柯P自己吃吧！

「國家願景啦，國家主權意識啦，在我看來都是屁話...」，這是柯文哲講話逐字稿（台北市政府提供）。（資料照）

經濟部投審會駁回南海集團投資台北雙子星案，柯文哲口不擇言，講出前述的「屁話」。他不但為疑為中資背景的南海集團開脫，還扯到此案被駁是因民進黨政府要「卡柯」，真是屁上加屁。

台北雙子星是7鐵樞紐、首都門戶、國門重地，投審會駁回此案，是依外人投資條例第7條，認定由疑為中資背景的南海集團投資開發雙子星，不利國安。

不過，就柯文哲的發言來看，國家願景、國家主權意識都是屁話，國家安全當然也只是個屁。

在他常唸唸有詞的「兩岸一家親」5字咒之下，中國是他的一家、他的親、中資也是他的親，既然與中國一家親了，台灣就不是國，既然不是國，哪還會有什麼國安問題？

南海集團中資疑慮無法釐清，經濟部投審會昨駁回台北雙子星聯開案。圖為雙子星大樓外觀示意圖。（資料照）

以上當然不是柯文哲心中所想的「逐字稿」，不過，從他近來對中國、對香港反送中的態度，可說極盡討好取悅中共政權之能事，並獲得中國國台辦公開「讚賞」，因此，他衝口而出的「屁話」，應該就是他內心的直白。

而且，柯文哲對相類的兩個案子，4年來態度有180度大轉變，2015年，頂新集團擬將台北101股權轉讓給馬來西亞IOI集團，柯文哲表態反對，柯市府並提出國家安全、公共利益、文化認同、社會觀感4大反對理由。怎麼現在為了護航南海集團投資雙子星案，卻把國安理由當做屁？

此一時也，彼一時也，根本就是雙面柯！2015年那時，他挺國安，是向支持他的選民做交代；現在2019年，他把國安理由當屁，難道不是在向中國做交代？

柯文哲還亂轟投審會，聲稱審查是不是中資，5天就可告訴他，竟要花5個月才知道。國際資金流動有那麼好查嗎？講這種無知的屁話，只是自曝他「就是要南海」啦！

還有，不要說5個月了，大巨蛋案柯文哲搞了5年，至今還沒搞定，當初柯文哲高調打大巨蛋等5大「弊」，現在打「弊」不見蹤影了，而成了打「屁」，大巨蛋卻還懸在那。

不要說5個月了，大巨蛋案柯文哲搞了5年，至今還沒搞定！（資料照）

柯文哲還稱雙子星拖5個月，他一個月損失租金一億元、營業額一個月少20億元，若照他的算法，大巨蛋被柯市府拖5年沒完工也沒拆掉重來，政府與民間5年來總共損失多少？

柯文哲也應算一算損失，告訴大家吧！

南韓、北柯一個樣，相互比拚誰是幹話王、屁話王、對中國則競相爭寵。韓國瑜不是講「塞子」很強嗎，快快拿來給他倆用，塞住他們的...，應該是剛剛好而已！

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