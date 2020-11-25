自由開講》「是誰霸凌了我？」教保員考核制度知多少

小蘭

我是一位公幼教保員，猶記得公開分發之際，許多朋友一再提醒「千萬別選一師二保的學校，否則考績必須輪替」。但終究，我還是無法如願的進到只有一位教保員的學校服務。

任職後，某天認真負責的園主任（正式老師）詢問我們對考績的看法。我是新人，我沉默了；另一位個性溫和的教保員也沒有回應，空氣瞬間凝結，這是「潛規則」嗎？

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契約進用教保員應接受之考核內容，無非是希望教保員能以專業的知能、敬業的態度來教育孩子。（資料照）

我們是一間優質的園所，園主任積極的發展園務，而我和另一位教保員也配合主任讓園務能順利進行，因此我們也屢屢得到專案計畫之訪視老師的稱讚及家長的讚許，而校長也對我們團隊的努力表示肯定，這樣的掌聲得之不易。能同時得到多方認可絕非一個人的努力，這需要團隊的合作才能達到，在這「一師二保」的幼兒園裡，我們做到了。

但這樣「一師二保」的優質團隊，面對年終考核時，仍無法避免有人必須因教保員考核甲等「75%」上限之限制，必須被評比為乙等。這是霸凌嗎？是的，這是職場上無聲的霸凌。當我處在「一師二保」的學校服務時，無論我多努力的為孩子付出，我都無法如實的得到應有的考核評比，著實讓人感到悲哀！

檢視契約進用教保員應接受之考核內容，無非是希望教保員能以專業的知能、敬業的態度來教育我們的孩子。而我們每天一進到學校就屬於孩子，連上個洗手間都要撥空，為了園務的發展還要利用假日充實自己的專業知能……。試問，像我們這樣的優質團隊，這樣的付出，為什麼還必須受限年度考核「75%」的限制呢？

請政府正視這個問題，不要因考核制度的不完善造成教保現場的混亂。我們需要一個完善的考核制度，我們希望努力付出的人都能得到應有的考核評比，請不要再用教保員考核甲等「75%」上限之惡法對待我們，我拒絕被不完善的考核制度霸凌。

（公幼教保員）

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