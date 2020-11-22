自由開講》是誰讓75％考核制度下，轉移了教保員對教育的初衷？！

小茵

我國幼托整合政策於民國101年1月開始實行《幼兒教育及照顧法》，成為亞洲第一施行幼托整合政策的國家。但是，關於現場教保服務人員的定義，明確區分了教師、教保員於任用資格上的差異性，使得幼教現場有隱形階級區分。

圖為幼兒園情境圖，人物與本文無關。（資料照）

最顯著的是不同於老師的考核制度，教保員必須依照公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法，其考核為甲等人數，不得逾各類契約進用人員受考核總人數之百分之七十五（第16條）。這使得幼教現場有了幾個特殊現象，直接影響了幼教現場，讓原本分屬不同兩個體系的生態合而為一，並影響了幼兒的學習環境與氛圍。

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現象一：幼教師與教保員同工不同酬

因為進用方式不同，使得同一個班級，雖有兩個老師進一起行教學活動，卻有不同酬的待遇。

現象二：教師無甲等考核上限，教保員卻受限75%的考核上限

教師與教保員皆用心在教學現場，教保員卻面臨75%的壓力之下，可能造成心態上的不平衡，而影響教學品質，間接影響幼兒的受教權。

現象三：主管掌握了教保員考核的裁量權

原本單純的幼教生態，因為主管掌握了教保員考核的裁量權，有的教保員為了迎合主管，而依據主管所想要的教學模式去進行，進而影響幼兒現場教學活動，更有可能造成教保員之間的猜忌與對立。

長期下來，對幼教現場的教保員來說，75%考核制度是非常不友善的一項政策，讓原本對幼兒教育工作有熱情的教保員，因為考核制度的不公與不平等待遇，而一點一點抹滅了教保員對幼教的初衷，我們希望修正考核制度，讓現場教保服務人員，能更專注於自己的學習成長，維持對幼兒教育的熱忱，而非在考核制度下削弱了教育熱忱的犧牲者，我們希望給幼兒有更好的學習環境與氛圍。

（公幼教保員）

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