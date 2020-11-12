自由開講》自己的考核自己救！教保員75％考核制度的不公與亂象

小朱

幼托整合近十年，「教保員」制度係在吳清基部長時訂定其薪資，許麗娟任職國教司科長時負責的。包括考核比照公務人員設限，從起薪到最高點15階。

「教保員」的設計也是在幼托整合下的一個妥協，三十年班級人數不下修之下，一步步把公幼、私幼從「二師」拉下為「一師一保」。在非營利大推之際或可看到。

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然而這個整合在教保現場產生許多效應，教保員與教師考核甲等沒有上限的狀況不同，各幼兒園的教保員即便盡心盡力，每年依舊受著考核甲等上限「75%天花板」的限制。針對此一不合理現象與頻繁的考核、同工不同酬的問題、教保現場的不友善對待及間接影響現場幼兒的學習權益......等等，都期盼未來能有所改善與調整。

各幼兒園的教保員即便盡心盡力，每年依舊受著考核甲等上限「75%天花板」的限制。（資料照）



以下就是考核制度的不公與亂象：

■ 行政高權下的不平考核

有些兼任行政職者以持有此行政權，濫用考核制度內的「臨時交辦」、「不服上級指揮及行政命令」......等，任意的集體威脅現場教保員，造成教保現場的不友善對待，更間接影響了孩子的友善學習環境。



■ 討好心態，及不平的考核制度

考核成員皆園長指派，更常任個人好惡評分......形成現場資淺或主官不喜愛的或輪流考打甲等的亂象；教保員們即使同等教師用心教學與保育工作，卻受限75%考核機智，讓許多一線的教保員們深感痛心與無奈，卻只能默默無助的一年年......面對此不平考核制度下的無情評比。



■ 礙於制度，主管無奈的考比

有些兼任行政職者也因此考核制度，需有75%限制，讓其不忍對一線認真的教保夥伴必須做出痛苦的決定，讓彼此互相心酸制度帶來的現場傷痛。



教保員考核依公務人員考績辦理，但教保員非公務人員，軍官、士官長有這樣的考核設限嗎？國民教育階段的教師、幼教師，有嗎？用考核設限對待教保員的意義究竟是？

假定有人做得不好，然後二桃殺三士，在一個人數不到十人的地方，還要彼此踩來踩去。這又是給教育人員給家長和孩子們什麼樣的文化暗示？



75%考核制度，衍生出許多現場亂了套、脫了序的源頭，那麼該如何從源解套？

教保員遷調模式已類同教師模式進行數年了，若能讓考核的機制更平實，類似教師考績的型態，相信就能如同教師間趨於平等、互尊、友善關係，唯有制度修正得更人性化，各類教保服務人員間的彼此對待模式才會被修正，衝突也會減少。就因為我們都是幼教園內的教保服務人員一份子，也是同事關係，更不該因考核之制有顯見的階級之別及不友善互動，最後間接讓幼兒的學習環境受影響。

我們希望停止考核制度造成的的不公與亂象，廢除《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》 第16條，考該75%甲等的限制，讓教保現場亂象不再，讓幼教環境更人性善循環，讓親師生間的生活共學環境更溫暖融洽！我們一起朝友善教保制度，大環境共好共融方向修正，與現場更優質師生學習環境努力著。

（現職教保員）

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