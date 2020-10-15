自由開講》善用大學推動校園國際化經驗，推波助瀾雙語國家政策

吳秋慧

2018年行政院宣布推動「2030年雙語國家」政策，以提升國人中英文能力來提升國家競爭力。不得不承認的是，語言確是一項文化資本——多學一種語言，多一項優勢，特別是英語。參考當年新加坡政府為了經濟利益，從1960起將英語與華語列為官方語言的決策，一舉讓新加坡從年平均成為亞洲最有競爭力的國家之一。不難看出國人英語力可以強化國人國際競爭力。

然而，我國政府喊出雙語國家口號並非第一次。2002年左右，政府即有雙語政策的相關討論，而有人對此政策所需之教師、行政人力培訓及外部資源等，是否可在十年內到位提出質疑，更擔心此政策規劃，是否會造成更大的貧富差距或城鄉差距？高中職以下各級學校，能以英語進行授課之非語言類專業科目的教學師資能否到位？

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教育部積極推動大學雙語教育政策，初步構想是選出四所標竿大學，目標四年達到全校九十％、博班全英語授課、七十％碩班全英語授課、五十％大學部全英語授課。（資料照）

此時亟需要國內外相關雙語政策規畫學者，就國內外相關文獻提供建議。此外，雙語環境的建置，除包含網頁等資訊需全面中英雙語化外，亦牽涉如何培育行政人員與外國人用英語溝通的口語及書寫能力。可預期的是龐大的翻譯人才，及行政人員在職的英語培訓課程需求。具跨文化溝通人才亦是關鍵，畢竟好的英文網頁非僅僅將內容翻譯成英語，需要的是符合外國人思維的英文網頁資訊。

高中職以下各級學校及市政府部門，可以參考推動國際化頗具成果的大學校院，相信可讓政府在推動雙語政策上更加順利。

例如，文藻外語大學推動校園國際化成效，從增加全英語授課及提升校內教職員工生的英語能力之作法及所有法規政策、校園標語的雙語化，逐步邁向國際化大學。招募外籍教師比例為技職大學第一，且外籍學位學生總數已近400位，提供語言在真實情境的使用。近年，配合教育部優秀外國青年來臺蹲點計畫，將大學的外籍生資源帶入鄰近國中小學，並為高雄市教育局培訓外籍教學人員，落實大學社會責任，推動國中小全英語教學，相信2030年的台灣更能在國際發光發亮！

（文藻外語大學英國語文系教授兼英語暨國際學院院長）

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