胡，怎麼說》反黨國？中國國民黨應反自己、反中共！

中國國民黨上街「反黨國」？它終於幡然悔悟、痛改前非了？它總算要清算自己黨國威權獨裁統治時期之惡了？它總算知道自己照照歷史之鏡，看到自己殘殺人民、迫害異議、剝奪民主自由人權的歷史罪行了？答案是「以上皆非」！

一群威權統治權貴集團的餘孽、所謂黨國大老，篡奪了勞工的「秋鬥」，上街搖旗吶喊「反黨國」，它們看不見黨國幽靈的巨大闇影，就在它們聚集之處、就在它們站立行經之處！他們就是醜惡的黨國化身，不先清算自己承續的黨國罪行，反什麼黨國？不先反自己，反什麼黨國？

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再看國民黨篡奪秋鬥喊的那句:「台灣人的命也是命」口號，在二二八血案、在白色恐怖時代，國民黨黨國威權統治台灣時，殘殺多少台灣菁英、迫害多少爭取民主人權的異議人士，何曾把台灣人的命當做命？它就是騎在台灣人民頭上、把人民當牛馬奴役的「黨國」，真要反黨國，就應先反自己，把自己的黨國罪行先算清。

再看國民黨篡奪秋鬥喊的那句:「台灣人的命也是命」口號，在二二八血案、在白色恐怖時代，國民黨黨國威權統治台灣時，殘殺多少台灣菁英、迫害多少爭取民主人權的異議人士，何曾把台灣人的命當做命？（翻攝自我是台灣人．台灣是咱的國家臉書）

在把「台灣人的命也是命」當工具、口號的同時，中國國國民黨對其認為同屬中國的香港人民，遭中共專制政權迫害鎮壓的惡行實況，卻蒙上眼睛、捂上耳朵，看不見也聽不到。

爭取民主奮不顧身的香港青年黃之鋒、周庭、林朗彥昨天被港共政府關押了，中國國民黨昨天一如它一路對香港人民反送中運動冷漠，和中共「不把香港人民的命當做命」一鼻孔出氣，它和中共同調，眼中就是專政、權力、統治、鎮壓，不把人民的命當做命，又怎會真的把台灣人的命當做命呢？在中共天天軍機侵犯、恫嚇台灣之際，不敢反一黨專政的中共，中國國民黨還反什麼黨國？

香港眾志前副秘書長周庭（左）、前主席林朗彥（中）、前秘書長黃之鋒（右），昨出庭接受審訊，3人即刻還柙不得保釋，並囚禁至12月2日判刑。（路透）

「聯中舔共」其實就是中國國民黨當前的路線，「聯中」就是聯結中國（九二共識、一個中國），舔共就是反美禍台、抱中共政權大腿。在篡奪了秋鬥的三反（反毒豬、反雙標、反黨國）示威遊行上，其實清楚可見。紅媒巨頭、紅頂巨商首富等佔中心聚集的遊行，哪還有勞工的影子？這是哪門子的秋鬥？恐怕是中共勢力的側翼、搖尾巴的政黨等集結鬥台灣吧！

秋鬥被中國國民黨玩殘，中國國民黨也玩殘了自己！

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