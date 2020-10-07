胡，怎麼說》弄假須成真，假戲要真做！

胡文輝

立法院院會昨天通過國民黨團所提政府應積極推動「美軍協防台灣」、「美台復交」兩項議案。不管國民黨立委提這兩案是良心發現、幡然悔悟，或別有用心、騙取民意，台灣人民都必須「聽其言、觀其行」，更要盯緊國民黨，即使是假戲，也要真做；即使弄假，也須使之成真！

立法院院會6日無異議通過「台美復交」決議，促美軍協防台灣。圖為民、國兩黨立委在議場內交換意見。（資料照）

2016年總統及國會大選敗選後，國民黨內就興起一股全面向中國傾斜的「歸西」邪風，寧願被中共統治也不願民進黨政府執政，促統成了黨內主流，2018年地方選舉這股邪風帶起韓流狂潮，幾乎席捲全台大勝，所幸台灣人民終於覺醒，在2020年總統及國會大選，國民黨空前慘敗，促統、被統、歸西等全面消風乾鱉！

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但是，這股邪風仍掌握了國民黨，親中舔共竟成了國民黨內主流，江啟臣上任黨魁後，想修正九二共識、一個中國路線，在這股勢力強烈反彈、中共也呼應反對之下，落得虎頭無尾、滿臉豆花、一事無成之局。

全面倒向中國，唯中共馬首是瞻，事事和蔡英文政府唱反調，大扯台灣的後腿，就成了國民黨的「日常」，蔡政府推動外交、國民黨就杯葛，蔡政府親美、它就反對，蔡政府擴大開放美豬加強台美經貿連結、它就遍地發動反對...。

被「中國（中共政權）」遮蔽了眼睛的國民黨，只仰頭看的見中共，聽的見中共意旨風向，看不見台灣民意主流、看不見中華民國何去何從、看不見中共惡法暴警暴政統治下的香港人民遭遇、甚至看不見中共軍機天天侵犯台灣空域、看不見國軍健兒守土衛國的堅強、勇敢及努力，看不見....。

被「中國（中共政權）」遮蔽了眼睛的國民黨，只仰頭看的見中共，聽的見中共意旨風向，看不見台灣民意主流、看不見中華民國何去何從。圖為國民黨主席江啟臣。（資料照）

只見，國民黨內充斥著馬英九、蘇起、陳廷寵、吳斯懷等等的言論，視台灣如無物、把國軍當做「塑膠」，什麼首戰即終戰、兩岸開戰一天就結束、國軍戰力等於零...。

這樣的國民黨，赤裸裸的就是中共文攻武嚇台灣的代言人、促統的先頭部隊。不過，台灣人民早就看清楚了，這樣的國民黨就是企圖把台灣「送中」、把2300萬人送入中共一黨專政統治之下，因此，他們的狠毒目的不會得逞，而且會把中國國民黨「送終」，將被台灣人民用選票終結、送入歷史垃圾堆。

國民黨立委們應該是有所警覺，不能再被那些人牽著耳鼻走，國民黨不能再被「送中派」綁架，才會有這兩個從「親中舔共」大翻轉成「親美保台」的提案，另外則是政治謀略考量，提國防、外交這兩案只是作秀嘴一下表態、復交及協防目前都不會有實質的進展，但可同時讓美國、台灣難以回應；中共的必然不爽，則可為國民黨解脫親中舔共壞形象、營造保台及捍衛中華民國的好形象，這樣國民黨才會有未來。

要嚴正告訴國民黨的是，美軍協防、美台復交，都是國防、外交大政方針，關係國家生存，不像福利預算可玩加碼遊戲，你編五毛、我就加碼一塊！如果只想把這兩案拿來玩玩，國民黨鐵定會玩完、玩死自己。

不管國民黨在玩什麼，但即使是演「假戲」，台灣人民也要讓它「真做」，即使是耍政治謀略的「弄假」，也要逼著讓它「成真」，就讓我們聽其言、觀其行，繼續看下去...。

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