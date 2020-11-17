胡，怎麼說》國民黨10度耍假豬杯葛為了啥？

胡文輝

丁怡銘跌倒，柯文哲吃飽，國民黨賺翻！

國民黨立委今天將第10度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，那頭假豬道具看來要10度登上立院議場，國民黨10度耍假豬杯葛為了啥？就是在等待像行政院前發言人丁怡銘失言那樣的「破口」，期能一舉翻轉局面，攻破民進黨政府擴大開放美豬的政策防線！

丁怡銘（左）跌倒，柯文哲（右）吃飽，國民黨（中）賺翻！（報社合成）

丁怡銘失言造成的牛肉麵風波，因危機處理時發生系統性連串失誤，處理危機反而製造更大危機，雖然之後下台去職止血，但仍未能完全平息風波。

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丁怡銘太急著「一槍命中」，卻子彈打歪打錯，反而造成「膛炸」，反美豬擴大開放萊豬的柯文哲，本身就是丁怡銘原本設定的攻擊目標，所以，發生牛肉麵風波後，柯文哲可說坐著就賺到了，網路聲量、正面評價都因而受惠上升。

最樂的其實是國民黨，他們為反對美豬擴大開放到萊豬，已9度在立院耍那隻道具豬，杯葛蘇揆，到了令人厭煩的地步，有點耍不下去了，而牛肉麵風波剛剛好登場，讓國民黨全黨上下及藍軍媒體又可以嘴，今天將第10度耍假豬、真杯葛美豬。

國民黨繼續耍、不怕煩，他們等的就是行政部門官員再次發生重大失言，那麼，他們就可大賺，到時，不管違反憲法規定的閣揆施政報告、讓立院空轉、白白浪費納稅人的血汗錢等等，就會被當沒事兒。就像現在大家只記得牛肉麵風波，不知或不管柯文哲在行政院會講什麼那樣。

任何一個政策，都不會是全或無的選擇，美豬擴大開放萊豬亦是，不可能一槍叫對方完敗閉嘴，民進黨政府必須記取牛肉麵風波的教訓。

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