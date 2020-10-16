胡，怎麼說》誰才是「渣男」？

胡文輝

退輔會主委馮世寬對吳怡農提出的「在家當兵」構想，口快的直批「渣男」，其實，大馮這回真的「錯把馮京當馬涼」，因為吳怡農講的「在家當兵」，組建及訓練國土防衛隊，全民皆兵、全民扺抗、守鄉土、衛家國之意，和大馮強調的「全民國防」，精神上100%一致。

新境界文教基金會副執行長吳怡農（右）提出國土防衛部隊的構想，推動台灣建立可信的嚇阻力。退輔會主委馮世寬（左）前日（15日）在立法院受訪時，竟語出驚人地說：「那個渣男啦，不要聽他的」。（報社合成／資料照）

大馮應是誤以為在家當兵就是在家當爽兵、摸魚摸到躲在家裡，他事後也應該了解了。吳怡農提倡的在家當兵，不但不是渣男，而是要大家都做勇人，勇，當然不分性別，一起執干戈以衛鄉土。

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至於「渣男」應該是誰？渣，當然不分性別，以下就列舉6個人及其徒從，大家評評看，夠不夠渣？夠不夠滓？或根本就是渣滓一族啦！

1，馬英九：中共如武統，首戰即終戰；兩岸發生戰爭，台灣人民千萬人頭落地...。

曾任8年總統、現在卻宣揚這種論調，根本就成了中共的新「血洗台灣」恫嚇人民口號的代言人，這不只是渣而已，連渣滓都不如。附和馬論調的「馬英九們 」，尤其政客、媒體、名嘴心態都是「渣」。

2，蘇起、馬英九：中共攻台，國軍一天就會投降。相信他們的，不渣也渣！

3，陳廷寵：國軍的戰力恐怕是零。

他退役後，爽爽領取、享用台灣的退休金及大筆補貼，卻親中舔共，自己成了無恥的渣、卻抹黑國軍都是渣，你說可惡不可惡？

4，吳斯懷：中共根據他列出的清單處理，不用一天，國軍還沒上場就game over。

此人曾去北京聽習近平訓話、唱中國國歌時起立致敬，不是渣還會是什麼？國民黨提他當代表黨意的不分區立委，你說這個人、這個黨渣不渣？

他退役後，爽爽領取、享用台灣的退休金及大筆補貼，卻親中舔共，自己成了無恥的渣、卻抹黑國軍都是渣，你說可惡不可惡？圖中人物分別是：馬英九（右上）、蘇起（左上）、陳廷寵（右下）、吳斯懷（左下）。（報社合成／資料照）

5，發表「不參戰聲明」的黃文博以及附和+1者。

在中共對台灣文攻武嚇，軍機天天侵犯台灣空域之際，發表不參戰聲明、又把砲口轟向台灣政府，形同先舉白旗求和投降，以為這樣中共飛彈坦克打來了，你就先降了立功了沒事嗎？真是妄想歪腦更可恥至極。這些人不只「渣」，根本就是「叛」！

6，倡言「不管你說什麼，我反戰！」的龍應台，各方反擊而深刻見骨的好文章很多，這裡就不重述，就把此人此文列入「另類之渣」！

廣告人黃文博（左）及前文化部長龍應台（右）。（報社合成／資料照）

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