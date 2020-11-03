韋恩的食農生活》印度人新冠肺炎死亡率不到2％ 專家推測可能是這原因！

雖然這推測跟我們從小聽到的「骯髒吃、骯髒大」很類似，不過衛生假說還是假說，不是要大家為了抵抗新冠病毒，而故意為之！

韋恩的食農生活

新聞報導，印度目前確診人超越8百萬人，佔全球第二多，不過死亡率不到2%，為全球較低的國家之一。部分印度科學家的研究指出，較差的衛生環境可能使人群較不易感染武漢肺炎，或是發展成重症患者。



新聞報導，印度目前確診人超越8百萬人，佔全球第二多，不過死亡率不到2%，為全球較低的國家之一。（美聯社資料照）

另一篇研究則針對人體內微生物，包括細菌、病毒、黴菌等，對武漢肺炎的影響進行分析。研究比對了122個國家的數據，發現人群暴露在較多微生物的環境，這些國家會有較低的武漢肺炎死亡率。專家認為是因為這些細菌會產生抗病毒的細胞激素，能夠對抗新冠病毒。

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這說法乍看跟我們的衛生教育相牴觸，但是其實這些說法都基於一種長久以來被學界提到的「衛生假說」，也就是當人體一直處在太乾淨、缺少感染源的環境，反而不利於免疫系統的發展。

就像韋恩之前也曾介紹過其他研究說，【怕孩子過敏與肥胖要養寵物】 大家不要因為擔心狗狗貓貓造成嬰兒過敏而把寵物送走。因為根據一篇研究，寵物反而有助嬰兒預防過敏與肥胖，因為寵物會有助嬰兒腸道健康的菌相、提高兩種有益菌（Ruminococcus and Oscillospira）的數量。這兩種有益菌有助預防過敏與肥胖。尤其對剖腹產的嬰兒格外有益，因為剖腹產的嬰兒沒有經過母親的產道，因此沒有從母體獲得足夠的有益腸道菌。

雖然這說法跟我們從小聽到的「骯髒吃、骯髒大」很類似，不過衛生假說還是假說，不是要大家為了抵抗新冠病毒，而故意把環境搞得很髒亂、或是飲食搞得很不衛生。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 印度人新冠肺炎死亡率不到2% 印度科學家研究：衛生差免疫力較強

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