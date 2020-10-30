韋恩的食農生活》自業自得？人為汙染了牡蠣恐重回食物鏈！

儘管這項研究還無法量化這樣的汙染對人體健康有多大的潛在威脅，但是已經在在顯示人為汙染影響了海域及海洋生物，也提醒這樣的水產品如果又被人吃進去，可能會造成的健康隱憂！

韋恩的食農生活

國際環境科學期刊（Science of The Total Environment）2020年9月刊登一項最新的研究，這項針對緬甸海域四個地點採集的牡蠣的研究顯示，牡蠣等海洋生物遭受到大量的人為汙染，這些汙染也威脅到我們人類自己的食物鏈。因此更顯現環保與食安本為一體，廢水處理對我們水產品的安全性非常重要。而牡蠣有時是拿來做吸收汙染物用的，不要亂挖亂吃。

牡蠣可以找到鐵氟龍、柴油、腸道菌

在這項研究裡，讓我們對牡蠣吸收的各種汙染物大開眼界，從牡蠣身上以及周邊海水及底泥分析，科學家找到為數5479分屬87種的潛在病原菌，這些菌是常見的腸道菌，所以相信是與人類或農業汙染有關；另外還找到1225件，分屬87種的汙染微碎片，這些微碎片分屬人造聚合物（塑膠）、非當地礦物、油脂乃至於奶粉，都顯示出人類排泄或是垃圾的痕跡。

請繼續往下閱讀...

儘管這項研究還無法量化這樣的汙染對人體健康有多大的潛在威脅，但是已經在在顯示人為汙染影響了海域及海洋生物，也提醒這樣的水產品如果又被人吃進去，可能會造成的健康隱憂，尤其是牡蠣又常常鮮食，需一更加提高警覺其安全性。

牡蠣是一種環境指標生物

其實為何研究選擇牡蠣呢? 因為牡蠣是濾食性生物，水體有什麼東西，牡蠣就會收集、吸收、濃縮，所以可以作為一種環境的指標；還可以拿來當作工作貝，刻意讓他去吸收周圍的汙染，當然，這樣的牡蠣是不打算吃的。

講到這裡，讓韋恩想起一個笑談，之前寫過，日本的清潔用牡蠣被住在日本的強國人挖個精光，還吃的津津有味，只是牡蠣殼亂丟一通，造成當地人割傷事件頻傳，因此不得不做中文告示警告，但是人家不會阻止你去吃污染的牡蠣（笑），只是要求你要把牡蠣殼清乾淨（壞心）。

見前文：

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 自業自得？人為汙染了牡蠣恐重回食物鏈！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法