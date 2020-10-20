韋恩的食農生活》別再腦補了，植物其實不含「膠原蛋白」！

膠原蛋白只有動物才有，植物沒有的，否則植物都可以走路了。就像世界上沒有格魯特的，世上也沒有植物性的膠原蛋白。

韋恩的食農生活

韋恩聽過很多人講過有植物性的膠原蛋白，其實這都是誤會或是廠商刻意的誤導。膠原蛋白只有動物才有，植物沒有的，否則植物都可以走路了。就像世界上沒有格魯特的，世上也沒有植物性的膠原蛋白。這篇新聞說黃金果有滿滿的膠原蛋白就是錯得離譜，鄉民說說就算了，媒體至少要查證一下。

（網路新聞截圖）

會走路的樹的傳說

不過，在秘魯等地的亞瑪遜盆地，確實傳說有一種會走路的棕櫚樹。幾十年來，厄瓜多爾等拉丁美洲國家的雨林嚮導一直向遊客介紹這種神奇的「會走路的樹」。根據科學家研究，這種學名叫做Socratea exorrhiza的樹真的會移動，只是一年只能移動20公尺，而它的根高高地立於地面又有分叉，看起來真的有腳的感覺。其實他所謂的走路，只是因為樹倒了，或者是土地沖刷，讓根在新的地方長入土裡，取代舊的根，所以人們久久看一次之下以為樹自己走到新的位置了。

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植物不會動，與他們沒有膠原蛋白有很大的關係。同樣是支撐身體、連結細胞，造物者讓植物演化出纖維素，而動物演化出膠原蛋白。纖維素沒甚麼彈性，膠原蛋白彈性超好，這就造成一種會動、一種不會動的分別。

膠原蛋白是彈性與活動力的來源

膠原蛋白就是在人體裡提供彈性的成份，所以膠原蛋白在人體裡含量非常高，占所有蛋白質的30%左右，可以說全身都有膠原蛋白。皮膚裡有它，才能捏下去彈回來、保持形狀；肌腱裡有它，肌肉才能伸展、收縮，我們才能動；軟骨裡有它，才能作為骨頭的緩衝彈簧網；連骨頭裡都要有它，才能保持彈性，不會一碰就碎掉。

所以說，我們身為能活動的動物，就是靠膠原蛋白。也只有動物才有珍貴的膠原蛋白，植物動不了，就是因為他們沒有膠原蛋白。

膠原蛋白在體內的分布

膠原蛋白在體內依細微結構以及其特性、用途有所不同，而分成很多型，人體總共有近30型的膠原蛋白，從第一型、第二型等羅馬數字排列。比如說第一型廣泛存在於真皮、骨頭、肌腱當中，是人體含量最高的一種膠原蛋白；而第二型主要存於關節軟骨當中；而上皮組織基底膜都會有第四型的存在。

常被誤認為膠原蛋白的植物性成分

因為膠原蛋白以及同樣來源的明膠，在冷卻後會呈現一種膠質甚至結凍的狀態，如魚膠凍、豬肉凍。所以很多植物來源的同時也具膠狀丶黏稠感覺的東西，就會被誤以為也是膠原蛋白。

韋恩整理一下常被誤會為膠原蛋白的植物性成份，廣義上他們都屬於黏多醣的家族：

單純的多糖

所謂多糖就是由單糖的單體聚合成長鏈的大分子，這些多糖存在植物體的各處，很常出現的分子型態是果膠或是甘露聚糖等等。

葉子：蘆薈

果實:存於黃金果、火龍果、秋葵等果實

花：蓮花

豆類：關華豆膠、刺槐豆膠等

根莖:山藥、桃膠 （桃膠其實是櫻花、桃樹樹幹上的分泌物）

海藻：褐藻膠、昆布、珊瑚草

微生物：黑木耳、白木耳 （木耳是真菌，所以嚴格來說不算植物，木耳是常被誤認有膠原蛋白的對象）

另外還有吉利T，吉利T是加工的產物，其實它是混合不同比例之海藻膠與植物膠 （蒟蒻、刺槐豆膠等）所製成，常被拿來取代吉利丁用（吉利丁就是明膠，就是動物性的了）

蛋白聚糖

另外有一小群多糖是糖類單體混和了胺基酸或蛋白質，依型態又稱為蛋白聚糖或是醣蛋白，這類分子的特性是分子量特別大，而且吸水力特別好，比如說玻尿酸一個分子可以吸收600倍的水分，保濕力特佳。

這類分子有:

幾丁質 （菇類很多，蝦蟹的外殼也是幾丁質構成的）

玻尿酸 （細菌細胞壁或分泌物裡很多）

葡萄糖胺 （許多海藻含有葡萄糖胺）

有沒有發現這些成分最近相當出名，因為這些成分如玻尿酸、葡萄糖胺很多在人體裡也很重要、是動植物都會生成的成分。因為其保濕潤滑的特性，常在關節處扮演潤滑劑的腳色，或是玻尿酸在眼球裡扮演重要的水潤成分。

正確享用植物性黏多糖的機能性

所以這些植物性成分被當成膠原蛋白是一場誤會，不過這不代表這些成分沒有功能，事實上這些植物性多糖，對人體的健康也可以有方面的益處。

腸道菌的食物

這些多糖很多屬於水溶性膳食纖維，所以人體不能消化，但是進到大腸卻可以被腸道益菌所利用，所以對益菌生長有好處，因此對整腸、幫助消化有用，也因為這些纖維保水力特別好，所以可以幫助糞便的濕潤與體積，對預防便祕有益處。

也因此，日本人特別推崇這些黏滑的食物 （ぬるねば食），如昆布、山藥、菇類、納豆等等，認為常吃這些食物是長壽的秘訣，甚至可以預防癌症。

蛋白聚醣的機能性

玻尿酸、葡萄糖胺等等特殊的含胺基酸的多糖，有保水、潤滑的效果，所以對關節活動力或是皮膚、眼睛的保水性的幫助有許多研究證明有其效果，甚至對潰瘍等黏膜修復也有研究說有效。所以對於現在高齡化的社會，是很受矚目的功效成分。

所以只要不把這些當成膠原蛋白，認識他們的正確機能，就可以享受這些植物黏多醣對我們健康益處了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 植物沒有膠原蛋白

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