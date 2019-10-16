韋恩的食農生活》麵包配牛奶錯了嗎？媒體別再操作恐怖食安議題！

一般人的飲食建議與有疾病在身的人本來就不該一樣，這種特例不可以偏概全套用在一般的普羅大眾身上。奉勸媒體在操作這種食安的恐怖議題時，把前提說清楚，也不要把特例當通案。

韋恩的食農生活

昨天開始一堆朋友傳訊息問韋恩說「怎麼辦，麵包加牛奶會洗腎嗎？」，韋恩才仔細看了三立這個節目的內容，覺得又是嚇大家來著的，內容又犯了以偏概全的毛病。

三立節目是說「 一名大學畢業正準備考試的男生，三餐裡面二餐都到便利商店解決，其中最常吃的就是「麵包配牛奶」，結果讓他的腎在4個月內，變成要洗腎的狀態。 營養師許瓊月解釋，不管挑哪一類的麵包，裡頭都有很高的鈉，而且麵包裡還有「磷酸鹽」，高磷、高鈉都對腎臟是一種負擔。」

韋恩只想講拜託，這個案例本身是一位 「先天性腎功能異常」的患者，這才是真正的重點，但是節目對這部分只有輕描淡寫帶過，重點根本不在超商，也不在麵包，或是磷酸鹽，腎臟病患真正特別注意的是來自牛奶的蛋白質份量！不是麵包加牛奶加在一起吃會讓腎怎麼樣好嗎？！

一般人的飲食建議與有疾病在身的人本來就不該一樣，這種特例不可以偏概全套用在一般的普羅大眾身上。這是很多喜歡譁眾取寵的媒體的毛病。否則，西方人也常常這樣吃，日本營養午餐給小朋友這樣吃，人家有怎樣嗎？結果還是台灣洗腎人數特別高啊？難道台灣人又東亞病夫了？當然不是嘛。

麵包的磷酸鹽真有特別高嗎？我看未必，韋恩不喜歡媒體空口說白話、含沙射影的方式，總要從數字來談才是真的。韋恩特別去查了食藥署的資料庫，看到每100的台式麵包（奶酥、肉鬆、菠羅）各自只帶有83毫克、240毫克、132毫克的磷，其實一個麵包平均只有70、80克，這樣與一天建議磷的攝取量800毫克或研議中的上限4000毫克比起來，並不算高啊。

之前毒物學學會秘書長、台大腎臟科主治醫師姜志剛也曾經表示，低磷飲食有其必要性，不過，「攝取過多磷酸鹽，導致心血管疾病風險」等論點言之過早，需更多臨床證據。只要是好吃的東西，大都含有磷酸鹽，其中又以起司、加工肉品、可樂等碳酸飲料等含量最高，腎臟病患應盡量少吃這類食物，一般民眾適量就好。

奉勸三立在操作這種食安的恐怖議題時，把前提說清楚，也不要把特例當通案。十大恐怖外食這種話題，之前早就被人挑出來說不過是廠商置入的議題，就不要再跟了吧，免得遭人恥笑。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 麵包配牛奶錯了嗎？媒體別再製造食安恐怖議題！

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