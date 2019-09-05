韋恩的食農生活》菜不要放冷才放冰箱

在食物冷卻的過程中，接觸到20度到50度之間這個溫度帶時，通過的時間越快越好。所以放在冰箱裡冷卻的速度，當然會比放在室溫快，因此是更加安全的。

韋恩的食農生活

一般人常常有一種迷思，就是熱菜不能直接放冰箱，否則容易壞，應該要放冷了以後才能放進冰箱去。其實這是一種誤會。

以食品安全的觀點來看，熱的食物盡快降溫到18度以下，可以避免細菌的快速繁殖造成食物腐敗壞掉。因為一般細菌最樂於生長的溫度環境在20度到50度之間，所以食物要保存，要嘛要保持在60度以上，要嘛就保存在18度以下，如果選擇的是冷藏，那麼在冷卻的過程中，接觸到這個溫度帶時，通過的時間越快越好。所以放在冰箱裡冷卻的速度，當然會比放在室溫快，因此是更加安全的。所以如果我看最近很紅的一些國外的料理節目，像是地獄廚神，為了讓某些食物快速降溫或是成型，他也是把剛出爐的食物料理好之後直接放入大冰箱內。

熱菜要直接放冰箱，有點違反不少人長期以來的感覺，但是這確實對食安是比較好的一種方式。（作者提供）

當然這個前提是，冰箱裡的空間足夠，否則熱的食物跟冰的食物放在一起，會害本來已經冷卻的食物溫度提高，反而造成別的食物的危險。

我也一直不太了解為什麼會有熱的食物不能直接放冰箱的說法。直到看到這張冰箱上的說明，才知道原來這是來自冰箱廠商的說法。我相信這是為了冰箱好的一個出發點，因為熱的東西進冰箱，就要讓壓縮機強力運轉，所以會增加壓縮機耗損的機會，所以這是用不同的角度看這件事情。但是無論如何，菜放到涼再放冰箱，這會增加很多細菌生長的機會，是不好的。

菜放到涼再放冰箱，這會增加很多細菌生長的機會，是不好的。（圖：網路）

韋恩建議，大家如果真的想要體恤冰箱，減少壓縮機的負擔，就讓食物降溫到60度，再放到冰箱去，絕對不是等到室溫再放進去。那麼60度如果不用溫度計量，如何判斷呢？60度大約是感覺會燙口的熱茶的溫度。總之，我知道熱菜要直接放冰箱，有點違反不少人長期以來的感覺，但是這確實對食安是比較好的一種方式。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 菜不要放冷才放冰箱

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