韋恩的食農生活》Subway被愛爾蘭法院判定不算麵包？！ 看看古代黑心麵包師的下場！

有關麵包的專法，最著名的就是英國在1266年頒布的「麵包和麥酒法令」（Assize of Bread and Ale），可見麵包與麥酒（啤酒）對於當時人民飲食上有多麼重要，才值得政府認真看待及入法，而其他食物都沒有！

韋恩的食農生活

日前新聞報導Subway在愛爾蘭因為爭取適用麵包作為主食可以免營業稅的規定，但是因為添加了10%的糖，因而超過當地法律規定麵包裡添加油脂、糖、改良劑等其他成分上限只能2%的規定，所以法院判定不符合麵包的定義。

愛爾蘭Subway要求退回過去徵收的營業稅，卻被最高法院駁回，因為Subway麵包含糖量太高，不是法律定義上的麵包。Subway潛艇堡示意圖。（彭博）

自古以來歐洲對麵包定義是很認真的

所以嚴格來說這是一個食品標準、身分的問題，而不是說Subway有什麼造假、黑心的品質問題。但是看在台灣人眼裡，實在難以體會他們在計較什麼啊？台式麵包添加劑、油脂、調味自由多樣，很多人實在不懂歐洲為何要對麵包定義這麼嚴謹？

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其實這是有歷史背景的，從歷史上來看，歐洲人長期以來就是以麵包為主食，甚至還是很多平民唯一的食物，根據麵包歷史學家研究中世紀歐洲平民，可能有80%的花費是花在食物上，而食物裡又有80%是花在麵包上。而麵包的生產絕大部分是出自已經形成公會的麵包師手中，所以如果麵包出現質（摻假、等級不對）、量（重量不足）或價格的問題，那是會引起全民大動亂的。所以歐洲許多地方或時代特地會訂定麵包的專法，違反法律的麵包師可是會受到嚴刑處罰的。

古代麵包與麥酒標準入法

有關麵包的專法，最著名的就是英國在1266年頒布的「麵包和麥酒法令」（Assize of Bread and Ale），可見當時麵包與麥酒（啤酒）的多重要，這才值得入法，其他食物都沒有。以當時紀錄看出來不管貴族或平民，一天吃的份量也差不多，大概都是２磅的麵包加上１加侖的啤酒。在這個法律中，明確訂定七種不同的麵包等級，從標準規範最高、有錢人吃的白麵包，到參有不同穀物如燕麥、黑麥的中等麵包，一直到幾乎是麥麩做成的粗糙麵包，甚至有最窮人吃的馬麵包“（Horse Bread），這種麵包其實是用磨剩的小麥渣做的，非常考驗吃的人的牙齒與胃。

而每個麵包的重量必須符合標準，偷斤減兩的麵包師會受到嚴厲處罰，所以很多麵包師寧可買12個麵包給客人13個，以免在重量上有所爭議，那時就做麵包師的「一打」（13個）跟其他人不一樣。而麵包的售價，由國家依照小麥等穀物的時價公定，這樣也可以確保麵包師有足夠的利潤。

黑心麵包師遊街示眾

所以在這樣明確的法律管制下，違反法律的麵包師會受到嚴格的刑罰。比如說會被綁在籬笆或木橇上，被馬拉著遊街然後送回他的麵包坊去，脖子上還要掛著他做的劣質或偷斤減兩的麵包，（實在替胖達人擔心啊，換成現代是不是要把綁在鋼管吉普車上忠孝東路走九遍呢？參見前文胖達人法院認證有加香精判賠消費者538萬）。而再犯的人就會被逐出麵包師公會，再也不得做麵包。

出自 H.T. Riley, ed. Liber Albus, vol.3, London, 1862

出自City of Bristol Record Office.

不過殺頭生意有人做，摻假的麵包仍然是層出不窮。在1756年倫敦的麵包事件中，經過科學家與政府調查發現，市面上充斥許多劣質麵包，這些黑心麵包裡加入明礬、骨粉、白堊等等，一方面可以增重，另一方面可以讓褐色的麵包搖身一變成為白麵包。因為古代對白麵包充滿了心理上的崇拜，認為是上流的象徵，因為白麵包的麵粉要經過精磨、層層過篩、篩掉很多麥麩，而且當時的人還認為白麵包比較營養（從現代營養學來看，當然不是這回事）。所以本來吃不起白麵包的窮人，還是會用比較便宜的價格，努力買他們原本吃不起的黑心明礬白麵包。

白麵包沒有比較好的迷思

然而後世才知道，白麵包並沒有比較營養，反倒是麥麩裡有很多維生素B群、纖維素與礦物質，白麵粉只是精緻澱粉而已。所以現在反倒是有錢人吃褐色的全麥麵包了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活Subway被愛爾蘭法院判定不算麵包？！看看古代黑心麵包師的下場！

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