韋恩的食農生活》嬰幼兒用塑膠奶瓶，可能喝下100萬顆微塑膠？！

近日國外研究團隊發現，嬰幼兒如果用很常見的PP（聚丙烯）塑膠奶瓶喝奶，可能每天喝下100萬個微塑膠！面對這樣的新聞，有嬰幼兒的家長們該如何看待呢？

韋恩的食農生活

幾天前，由都柏林與維也納的研究團隊公布一項實驗，發現嬰幼兒如果用很常見的PP（聚丙烯）塑膠奶瓶喝奶，可能每天喝下100萬個微塑膠，看起來相當驚人，雖然目前沒有證據證明微塑膠對人體有害，不過這還是值得注意的現象，尤其是嬰幼兒器官尚未成熟，排毒能力較差，所以需要格外注意。研究團隊挑選市售塑膠PP奶瓶，遵照標準的泡奶粉方法：

》奶瓶以沸水消毒

》風乾

》以70度以上的熱水沖泡

然後測量瓶內的微塑膠數，很驚訝地發現瓶中的微塑膠顆粒數可以高達每公升一千六百萬顆以上，因此換算出平均每個嬰幼兒每天會攝取到超過一百萬顆微塑膠顆粒，這乍看是很出人意表的數字，足以讓很多父母擔憂。

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嬰幼兒用塑膠奶瓶，可能喝下100萬顆微塑膠？！（https://pixabay.com/）

作者發現，因為PP會受熱微量分解的聚合物，所以關鍵在過程裡的加熱。沸水（95度）消毒時，PP微塑膠就會大量釋放（約占了總數的30%），而後再用70度的熱水泡奶粉時，又再度釋放出大量微塑膠顆粒。

不過就像韋恩在前文茶包驗出塑膠微粒，該緊張嗎？所說，說茶包泡過之後，在杯子裡的水中也可以驗出幾十億的塑膠（奈米）微粒，但是我們應該關注但毋須恐慌。

♦現代世紀可以說是塑膠文明，經過許多研究，近來才了解到塑膠微粒充斥地表與海洋，之前的研究發現自來水、礦泉水、海鹽裡都找得到微量的塑膠顆粒存在，更不用講一些貝類、魚類體內都有。甚至最深的一萬公尺海溝裡，都找得到塑膠微粒的存在。只是這些微粒尺寸都很小，目前還沒有任何證據證明它們對人體機能有損。

♦這項研究使用了與以往研究更精細的技術，所以可以數出更小尺寸的塑膠微粒，所以不能與其他研究比較數量，說茶包泡出來的微粒特別多。



♦以往茶包的食安檢測多環繞在塑化劑是否有溶出，或是否耐熱，看來有值得注意的其他方面了。只是食品使用塑膠包裝實在很常見，茶包絕對不是唯一的塑膠微粒來源。所以減塑實在是勢在必行。

本研究的作者也是持相同的態度，認為目前沒有證據支持微塑膠對人體有害，所以不必太過恐慌。只是嬰幼兒身體器官發育尚未完成，我們還是得多加提防。

所以韋恩建議父母們，不用太過擔心，不過可以採取以下措施：

1.如果真的不放心，不妨改用玻璃奶瓶，雖然笨重些，而且也要注意不要不慎打破造成割傷。不過就不用擔心這塑膠的問題。

2.如果真因為攜帶方便、重量輕等原因選擇PP奶瓶，還是有以下訣竅可以大幅降低微塑膠的釋放。

a.沸水消毒後，可以再用乾淨的冷水沖洗一次，以降低微塑膠的殘留。

b.可以使用其他非塑膠容器泡奶粉，等冷了以後再倒入消毒後的塑膠奶瓶。

c.配方奶不要留在塑膠奶瓶裡長時間保溫或重複加熱。

不過，韋恩提醒，千萬不要因為擔心微塑膠就用冷水沖泡嬰兒奶粉，因為奶粉並非無菌，裡面還是有少量的病原菌如沙門氏桿菌等等，對嬰兒嬌弱的腸胃道系統產生重大威脅，所以一定要用70度以上的熱水才有殺菌作用。之前有個常上媒體的腎臟科醫師亂教用溫水泡奶粉才能保留營養成分，實在是誤人子弟。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 嬰幼兒用塑膠奶瓶，可能喝下100萬顆微塑膠？！

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