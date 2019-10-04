韋恩的食農生活》茶包驗出塑膠微粒，該緊張嗎？

先看結論：塑膠微粒不等於塑化劑，目前沒有任何證據證明對人體健康有害，所以建議大家可以關注但不用太過恐慌，如果真的擔心塑膠微粒下肚，那麼不如改用茶壺、茶杯直接泡茶葉，減少塑膠的接觸，倒也是一個好方法。

前幾天一篇新的加拿大研究發表，說茶包泡過之後，在杯子裡的水中可以驗出幾十億的塑膠（奈米）微粒，讓許多朋友跑來問韋恩怎麼辦，這茶還能不能喝啊？韋恩的建議是關注但毋須恐慌。

各種茶包。（圖片來源:https://pixabay.com）

加拿大學者的研究是以市面上常取得的茶包（PET、不織布材質）拿來泡茶，然後以電子顯微鏡等方式檢視其含有多少塑膠顆粒，所以得到這樣的結果。但是一些重點，我們讀者還是要了解：

現代世紀可以說是塑膠文明，經過許多研究，近來才了解到塑膠微粒充斥地表與海洋，之前的研究發現自來水、礦泉水、海鹽裡都找得到微量的塑膠顆粒存在，更不用講一些貝類、魚類體內都有。甚至最深的一萬公尺海溝裡，都找得到塑膠微粒的存在。只是這些微粒尺寸都很小，目前還沒有任何證據證明它們對人體機能有損。

這項研究使用了與以往研究更精細的技術，所以可以數出更小尺寸的塑膠微粒，所以不能與其他研究比較數量，說茶包泡出來的微粒特別多。

以往茶包的食安檢測多環繞在塑化劑是否有溶出，或是否耐熱，看來有值得注意的其他方面了。只是食品使用塑膠包裝實在很常見，茶包絕對不是唯一的塑膠微粒來源。所以減塑實在是勢在必行。

以韋恩對茶的了解，目前市面上最常見的塑膠材質為塑膠（PET、尼龍、不織布）以及相對較少見的棉與紙。

常見茶包材質。（作者提供）

PET根據調查是台灣市面上用量最大的，PET理論上不需要用到塑化劑，所以應該不會有塑化劑溶出的問題，只是之前許多調查裡有發現，在PET瓶裝的水裡也有找到微量的塑化劑存在，這原因目前還不得而知。PET耐高溫，只是無法耐超過100度以上，所以泡茶時還是不能用沸騰的水（雖然應該不可能，除非是拿PET茶包下去滾）。

●尼龍是相對更能耐高溫的材質，所以更適合做茶包使用，只是尼龍的材質有需易用到塑化劑，所以必須特別注意其品質，避免有塑化劑溶出。

●不織布其實也是塑膠材料，不是布，通常指的是PP材料所製。它也是相對更能耐高溫，原理上生產時不需要使用塑化劑，但是實際上一些PP材料的食品容器也有被驗出塑化劑的紀錄，所以同樣要注意是否會有塑化劑的溶出。

●棉是自古以來會使用的材料，其實很多中藥包也是這樣子用。棉的好處不僅來自天然，而且比較容易分解，只是要注意棉布會不用到漂白用的螢光劑，或是染整用的成分。而要特別注意的是，棉也有可能會掉很多棉絮，值得小心。

●紙是很久以前茶包用的材料，現在已經少用，古代的茶包還會用訂書針把繩子訂在茶包上，這個針也是挺值得擔心的，如果針不慎脫落吞下肚那可真危險，針也不無生鏽的可能，必須加以注意。而且之前報導，紙張為了耐泡不破，可能以添加濕強劑這種成分，這也是令人比較擔心的。

總之，茶包已經是很多人生活的一部分，其實咖啡掛耳包用的材質也是差不多，所以看到這麼多材質其實各有優缺點，而且塑膠微粒不等於塑化劑，目前沒有任何證據證明對人體健康有害，所以韋恩只是建議大家關注但是不用太過恐慌，如果真的擔心塑膠微粒下肚，那麼不如改用茶壺、茶杯直接泡茶葉，減少塑膠的接觸，倒也是一個好方法。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 茶包驗出塑膠微粒，該緊張嗎？

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