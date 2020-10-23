自由開講》為何「國民黨不倒，台灣不會好」？

陳慶坤

徐巧芯稱「這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權」並質疑「只要國民黨倒了，台灣就會好了。容我再問一次，真的嗎？」。

國民黨議員徐巧芯。（資料照）

對我而言，「國民黨不倒，台灣不會好」是肯定的！

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台灣、中華民國是一個不正常的國家，這是事實也是史實。導致目前台灣社會存在彼此互相矛盾、對立，義理真假難辨的困境；民主自由與共產極權兩股正邪力量荒謬在此競逐、共存，這是台灣根源性的問題所在，不去正視這個病灶，其餘皆為空談！

在歷史上台灣錯失好幾次可以成為獨立的國家，這絕對是國民黨造成的。一九七一年中華民國被排出聯合國，當時外交部次長楊西崑和駐美大使葉公超，告訴蔣介石：「放棄UN席次將是最終政治自殺，台灣島上所有人的未來必須被保障。」倡議成立「中華台灣共和國」 （Chinese Republic of Taiwan ）；還有美國多方的協助很多的取代方案。但因為蔣家王朝死抱中國合法政權，以「漢賊不兩立」加以嚴峻拒絕。「國民黨不倒，台灣不會好」即是肇因於這個堅決反共的獨裁政黨，卻在兩蔣相繼去世之後，開始投共、親共、舔共，開啟了國民黨人格分裂的病灶。

蔣介石。（中央社／資料照）

例如國民黨近日在立法院提出「台美復交」、「政府應請求美國協助抵抗中共」，看似往台灣主流民意靠攏，然這政治宣示性質，其目的只是為選舉操作，冀望獲得外部主流民意支持。否則，開放美豬進口，國民黨惡劣的將美豬形塑成「毒豬」，揭起「健康」的大纛混淆視聽，杯葛美豬進口。其操作的正是阻撓與美簽自由貿易協定（FTA），挫折台美關係。前後對照其居心之叵測，不言自明！

再如中天電視換照審查，國民黨藍營政客集體狼嚎，好像台灣就要變成極權統治的國家？馬英九更抨擊蔡政府對言論自由的箝制超越戒嚴時代，更侵蝕到言論自由的核心？問題是，一個專門製造假新聞，國台辦的打手、狗腿的媒體有言論自由嗎？中天集結著第五縱隊的勢力，「打著紅旗反紅旗」以言論自由反民主，掀起民主理念的矛盾與猜忌，國民黨為何為其護航？

前總統馬英九。（資料照）

因為中國國民黨具備上述這種基因，導致台灣兩黨政治深陷在藍綠對決的撕裂傷痛！國民黨今天舉辦「台灣光復七十五周年」的研討會，對於台灣國的抗議，江啟臣竟然批評：「不要老是當中共同路人？阿共派來的是不是？」語無倫次令人詫異的言說，正是徐巧芯「國民黨不倒，台灣不會好」大哉問的答案！

（ 大學助理教授）

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