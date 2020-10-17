自由限時批》習大大 大事不妙了！

杭東

習大大南巡原欲大肆內外宣，榮耀一番。但一陣猛咳，卻把美航母雷根號引來折返南海了，瞬間戰雲密布，大事不妙了！

而他的秘返北京（南巡原訂5至6天時間，卻縮短成3天），只有《新華網》消息稱，習近平主持召開了政治局會議。但近2分鐘的《央視》新聞，從頭到尾都是文字，沒有習畫面。《人民網》亦只有文字，沒有影像。引發外界揣測紛紛，或傳政變？或兵變？或染肺炎（現連四川、廣東、山東青島二次疫情再起，軍中亦然）？坐鎮軍委會？等等……各種負面傳聞不斷，但美日澳印聯軍則已到了南海大門口，甚至越、菲亦將出奇兵（按：已有軍、民兵部署的特殊應對），確是事實。看來這把烽火，將由台海轉移南海了。

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從這兩天的美中台嚴峻對峙，異常詭譎，不論是習大大的「全面備戰」高調，或台灣的「不挑戰，不畏戰」的緩調（按：得到美朝野及民主國家肯定，咸認是堅韌有為，反使中共被視為亞太和平的「麻煩製造者」），而美日印澳加同盟的態度亦已轉趨强硬（按：近來印澳加當局皆譴責中共窮兵黷武，威脅世界和平，脅廹遵從其專制獨裁行為），並加强密集軍演，分由黃海、東海、台海轉向集中南海，不但「奪島」，還將舉行的大規模5萬軍力的「利劍」軍演（正值中共19全5中全會時間，及確保習大大能在2022年順利連任），一波波不同的超極限作戰樣態呈現。

例如美軍派往南海的加油機，為何遠從關島起飛？便是為「長程奔襲南海」和「極端情況」作準備；又如，B-1B超音速轟炸機由關島出發，分別從巴士海峽、蘇祿海進入南海，戰略上是以「外線作戰」包圍態勢壓制中共擴張；戰術上，則是以「鉗型攻勢」姿態，展現B-1B機「向心攻擊」的能力，此舉就是要警告共軍不要輕舉妄動。B-1B超音速轟炸機，具有優異的突防能力，並兼具核武及傳統武力的精準打擊能力，更是符合戰略的機動快速部署。

類此的一切就是「劍」指中共！ 正如川普病癒時說，他已「打敗中國（共）病毒！」近日更高呼「選擇拜登，就是選擇中國（共）！」現在他正要「打敗中國（共）了！」可見對中共的「敵意」甚濃，而川老大的狂人風格就是會說到做到！

此亦難怪習大大在南巡的講演，會臉色鐵青，坐立難安，咳嗽不斷了！顯然山雨欲來，心中有數。

習近平南巡原訂5至6天時間，卻縮短成3天

隨後秘返北京。（AP）

事實上，多年來美方及東盟早就對中共「侵佔」南海島礁（人工補填式違章建礁）的行為，極度不滿，國際法庭亦在4年前對中共作了「違法」判决，北京根本置之不理，猶變本加厲擴建軍事基地及軍備，滋擾南海鄰國，致「敢怒不敢言」，於是美方便高舉「航行自由」的大纛，以軍演方式保護南海區域安全，用心良苦。

到了川普執政，便積極推動維護南海國際秩序，終獲得民主盟邦的支持。 美國國務卿龐皮歐更於今年7月中旬發表「檄文」聲明，指控中國（共），在南海的主權聲索完全違法。並強調，北京未能為南海「九段線」主張提出清楚法律依據，世界不會允許北京將南海當成自家「海上帝國」。

猶引述荷蘭海牙仲裁法院4年前裁決，稱中國主張擁有南海大部分地區離岸資源，完全非法。更聲明美國在南海議題上，與印尼、馬來西亞、菲律賓等國同一陣線，跟中國對立。中方大為不滿，還指責美國危害南海和平。龐皮歐同時宣布加碼對華為的制裁，表示不會再發簽證給部分華為，以及其他中國企業的員工。

而美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）接著參加華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），以中國南海主張為主題發表線上演說。針對涉入南海脅迫行徑的中國官員與國有企業，美方是否可能採取類似新疆制裁措施。

史達偉表示，美國可能施行任何措施，也的確有制裁空間。他以中國交通建設公司為例指出，該公司不只在南海，也在其他地方造成無法計量的環境傷害；以南海事件來說，身為國有企業的中國交通建設公司，是依照中共CCP命令行事。

史達偉說，中國在南海與其他地方，都把國有企業當成經濟脅迫與國際侵權工具，以利其建造及軍事化人造島嶼，再透過這些島嶼侵犯東南亞國家專屬經濟海域（EEZ）。像負責協助北京在南海建設軍事基地的中國交通建設公司就是其中之一。 又如，北京會限制東南亞國協國家能與誰共同舉辦軍演或開發油氣，也會施壓他們與其他國家切斷關係或淡化國際法條文，「這些是霸凌者才會有的要求，而非友好鄰居」。

不只如此，中國透過積極部署軍力、海上民兵及鑽油平台，提高其他能源公司在南海運作的風險，盼藉此排擠外來競爭；北京接著逼迫其他國家與中國國有企業合作，共同開發南海。 史達偉說：「中國告訴他們，若想要開發你們外海資源，唯一選項就是與我們共同開發。這些根本是流氓手段！」

到了9月下旬，英法德等歐洲國家，亦向聯合國遞交聯合文件，指中國在南海的聲明不符合國際法規範及聯合國海洋法公約。龐皮歐表示，「我們歡迎英國、德國和法國拒絕中國於法不符的南海聲明，中國必須遵守國際準則，我們和盟友一同向『強權出公理』的思想說不。」該文也獲得美國總統川普轉推。

目前包括台灣、菲律賓、馬來西亞、越南和汶萊在此都有紛爭。而在南沙群島中，中共控制的島礁共有永暑礁、赤瓜礁、渚碧礁、華陽礁、南薰礁、東門礁、美濟礁、五方礁、仁愛礁、信義礁、仙娥礁等11個島礁。加上灘及暗沙，中國在南沙實際控制至少22個島、礁、灘及暗沙：台灣駐軍太平島，控制2個島礁；中共駐軍7礁，猶控制20個礁、灘及暗沙。

美國國防部長艾斯伯（Mark Esper）更在日前傳統基金會論壇對話中表示，美軍威懾國防安全，有三個原則。一是隨時待命，任何地方都能保證勝利；二是加強與同盟的關係；三是國防個部門工作更有效率、更負責任。像12日，已經在馬六甲海峽航行的雷根號航母打擊群突然掉頭，又回到了南海。儘管美軍沒有說明這麼做的原因，但圍堵南海，則是不言可喻。

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）16日亦指出，中國目前兩棲作戰能力仍不足，攻打台灣並不容易，因此不會現在出手；即使10到15年後中國有能力克服水路的問題，但由於台灣地形因素，共軍也不容易找到登陸點。

針對一旦中國武力犯台，美國將如何應對的問題，歐布萊恩直白表示，美國雖然不在公開場合評論是否會協防台灣，但美國有足夠的工具，讓中國企圖登陸台灣的行動變得非常危險。歐布萊恩並在16日透過視訊「阿斯彭研究所論壇」（Aspen Institute）以拿破崙和納粹德國為例，指出他們都曾經企圖跨越12英里的英吉利海峽，入侵英國，但後來都沒有成功，不僅是因為遭到英國海軍抵擋，也因為這個相對較短的水路阻撓「就兩棲登陸和軍事佔領而言，這很難做到。」

他說，即使是美國，兩棲作戰也非常困難，「我認為，現在中國（對台）採取軍事行動將非常困難。」一旦中國武力犯台，必將遭到國際社會孤立，尤其是整個印度太平洋地區，屆時美國將可建立反制中國的聯盟。與此同時，歐布萊恩也批評中國對待新疆維吾爾族穆斯林的方式，「幾乎」（something close to）已經是種族滅絕；「如果不是種族滅絕，在新疆也發生類似的事情。」他更抨擊北京對香港民主運動的鎮壓。

其實，華府的智庫近日亦指，中共軍隊的實力照比美國還差得很遠，十年後則難講。更有在美的中共「紅二代」說，中共的將官大多是花錢買的，如果打仗，可能什麼都沒了。這樣的情況，如果習下令攻打台灣的話，兵變的可能性是相當高的。

另「紅二代」的王軍濤亦指，習近平前段時間在軍隊搞清洗、反腐敗。實際上主要是培養自己的人。他現在提拔的一批人，大概一半都是乙類集團軍，編制不足、武器落後，而且根本沒有常規性的演習。這些人打不了仗，只能給習近平看家。再者，習近平的內政外交政策，使軍政界都有很多人不滿，士兵根本不想打仗。因為中國家庭多數都是獨生子，他們打仗的意願更低，因為打仗就意味著可能死亡。而且中共軍隊打不了仗，一打就完。 目前中南海的內鬥劇烈，不在話下，王岐山的大管家董宏落馬，有傳說他可能因為身體原因退出，但是否和江胡派大反撲也難説；而傳聞中，有上海市委書記李強或將接替中共副主席，兼任上海市委書記之說，亦有中宣部長黃坤明將接替王滬寧，公安部常務副部長王小洪可能扶正，接替趙克志；北京市委書記蔡奇則可能去政協，頂替汪洋或是任副手；李鵬之子李小鵬將接任北京市委書記等等，均尚未證實，但都是習系人馬，應無置疑，是否如此平順，頗值得持續觀察。

然則，習政權的內憂外患，四面楚歌，危在旦夕，已是不爭的事實，又值五中全會內鬥，加上外患不已，一旦南海擦槍走火，將是不得了的大事！前蘇聯的崩解模式，亦勢將重演了！

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