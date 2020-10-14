自由限時批》NCC這樣做 才是正辦！

陳峯

今天在坊間，常聞「下架中天」之聲，不絕如縷，此完全和新聞及言論自由無關，主要是中共的「紅色滲透」太厲害了！不但利用台商買台灣媒體，做它的「文宣」和統戰工具，還收買黨政經企及退將等，不斷和北京呼應作「內應」，用「溫水（洗腦）煮青蛙」模式（或稱「北平模式」裏應外合），讓民主台灣「不戰而降」！這才是最令人恐怖的地方！

只要看中共政協主席汪洋在去年北京召見台灣「紅媒」團體訓話，便知這些媒體已非真正的「新聞媒體」，而是中共「文宣」工具！幾同共黨軍報的「環球時報」調子，不時作假和歪曲事實，配合其「大內宣」或「大外宣」，假新聞之名，顛倒是非，混淆視聽，以遂顛覆台灣的目的！

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「紅媒」再怎麽口口聲聲新聞自由，再怎麽九彎十八拐，說白了，就是要台灣「回歸祖國統一」。（資料照）

近日前國台辦副主任王在希，又再提多年的「北平模式」，顯然指責台灣黨政經企媒界及退將的「內應」，做得不夠，予以「鞭策」！果不其然，現不論「反戰」、「和降」，或藉「新聞言論自由」力挺「中天」等種切意圖表現，司馬昭之心，讓人不寒而慄！

如今國家通訊傳播委員會（NCC），已須站穩「維護國家主權」的立場，發揚「激濁揚清」的功能，以確保中華民國和民主台灣不被赤化，才是正辦！

其實，流亡在美的中國學者何清漣教授，早就為台灣「紅色滲透」憂心。她曾指出，從2009年開始，中共就斥資450億人民幣大打媒體戰。無論是以本土內容放送海外、或是直接買下外國媒體版面，甚至直接在國外設立據點喬裝成「外國媒體」等滲透，並提出嚴正的警告，「若台灣繼續對紅色媒體門戶洞開，統一恐怕只是遲早的事。」進而點名台灣除兩大報系集團「與北京關係密切」外，猶直指台灣收視率高的電視台是「北京暗中控制的中資台媒」（中天）。

她分析這家電視台背後兩家持股公司，一為持股47％的外商、一為持股53％的台灣投資公司。乍看之下，外資佔比未超過50％，合乎台灣《衛星廣播電視法》第10條的規定。但台灣投資公司從董事長到監察人，統統是外商的法人代表。簡言之，「這家電視台根本百分之百由外商實質控制，而這背後金流可回溯至中華人民共和國香港特區資金成立的中資公司」，誠是一語中的！

今「紅媒」再怎麽口口聲聲新聞自由，再怎麽九彎十八拐，說白了，就是要台灣「回歸祖國統一」！現已不只是登堂入室，更是明火執仗！令人痛心。

何清漣還提出警告，中共已經用大把人民幣，從媒體、學術、情治、間諜一步步滲透，像八爪章魚一樣操控、污染著全世界的資訊平台，把大眾眼中的世界變成「中國共產黨想要人們看到的世界」。

例如2020年總統大選的驚濤駭浪，「中天」的推波助瀾，「功」不可沒！

而「中天」的「造神式」報導，亦創造了所謂的「韓流」，光是 2019年，已因報導多次違反《衛星廣播電視法》第27條第3項第4款「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」，遭NCC開罰553萬元。

另據《沃草》統計，在比較去年4月各家電視台報導韓國瑜、蔡英文、郭台銘、柯文哲、朱立倫、王金平、賴清德等擬參選人時，發現「中天」已有高達82.65%的相關報導集中在韓國瑜，其中又高達94.54%都是「正面」新聞，如果細看實際新聞秒數，關於韓國瑜的新聞秒數達到44608秒（相當於12.3小時），對比午間新聞一個月30個小時。

換句話說：「中天每10則新聞，就有4則韓國瑜新聞」。無怪被外界諷為「韓天台」，其幕後的情况，更是不言而喻了。

事實上，「中天」在2014年申請換照時，違規裁罰紀錄已是全台之冠，當時「中天」已遭多數審查委員評鑑為不合格，建議不予換照通過，但後來還是「妥協」通過換照，惹人非議。

回顧「中天」6年前換發執照以來，其遭NCC開罰的案件數及金額遠遠多於其他新聞頻道，截至目前，裁罰金額已經高達1073萬元，挨罰原因大多是因違反《衛廣法》第27條規定的事實查證原則，尤其中天政論節目《新聞深喉嚨》、《新聞龍捲風》等屢屢遭到檢舉。

中天內部的倫理委員會卻往往認為節目內容是意見表達，堅稱沒有違反事實查證原則，甚至表示「製作單位沒有事實查證的責任」。簡直是「明知故犯」！其意圖為何，不言可喻。

而今「中天」年底面臨換照，復又借題「新聞言論自由」，大作文章，實已「非關宏旨」！正如時代力量立委邱顯智所說，NCC早就可依法廢止中天執照，沒理由再換照！連律師廖國翔都在公聽會中，痛批「中天」假新聞最多，NCC應加強淘汰不良媒體機制。

此外，「中天」也數度違反《衛星廣播電視法》第30條、及第52條第1項第4款規定，像利用政論節目及新聞內容，置入旺中集團旗下「水神」商品的相關廣告內容。「水神」已在今年5月，因未取得醫療器材許可證，卻宣稱有抗菌效果，遭台北市衛生局以廣告不實、違反《藥事法》規定，開罰66萬元，中天政論節目《大政治大爆卦無色覺醒》卻仍宣稱「水神」可以清洗蔬果、漱口、能夠抗菌、抗流感及抗病毒等，涉誇大不實及宣稱醫療效能，經衛生福利部食品藥物管理署函轉NCC稱疑涉節目廣告化，遭NCC第926次委員會決議予以警告。

多年來國台辦一直不斷操控台媒，扮演「司令台」角色，路人皆知。如果「紅媒」持續「為虎作倀」，推2350萬國人於火坑，此不是只止於撻伐，必須清除，以維護民主台灣朗朗乾坤的空間，和國人安全福祉，才是正道！

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