自由限時批》賀錦麗親中？

杭東

拜登是否如川普所說的是「北京拜登」？若從今天參加美國副總統候選人辯論的賀錦麗（Kamala Devi Harris，她的華裔律師好友父親所取中文名）口中，大致了然民主黨「親中」的態度。這對「親美」的民主同盟國家，是一個危險的訊號！易助長中共「霸道」的氣燄，且「助紂為虐」，對追求自由民主核心價值的人們，是一大打擊！

簡言之，美國民主黨所重視的自由人權理念價值，亦將因「親中」為之蕩然。包括中共暴虐對待新疆、西藏、內蒙及香港，反使中共取得「正當性」，因為賀錦麗說「中國（中共）」是「美國盟友」！却無視中共40多年來對美的「欺騙」、「盜竊技術」等邪惡行為，猶寬縱其坐大，反噬美經貿導致受損。

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現任副總統彭斯（Mike Pence）則在辯論會中表示，川普的持續對中強硬，在使雙方公平競爭，同時也要求中國在「對美做出的不公平行為」負責。

而賀錦麗則僅是皮相看所謂的美中貿易戰，認為讓美國損失了30萬個製造業工作，農業也受到影響，實是本末倒置的看法。因中共早已侵蝕美國利益坐大，進而「稱霸」世界！川普只不過是要求公平、正義，討回公道，彌補損失，讓美國再次偉大！怎麽拜登、賀錦麗却怕得罪和護衛中共法西斯政權，忽視其暴政的特性？！還認為是「美國盟友」，却忘了撒旦永遠是撒旦，自須以上帝正義之劍制裁！

美國副總統彭斯（右上）與民主黨副總統候選人賀錦麗（左下背對鏡頭者）。（歐新）

在今天副總統候選人辯論會中，主持人《今日美國》主任佩吉（Susan Page）就提到了美中日漸緊張的關係，詢問民主黨候選人賀錦麗美國和中國是否為敵人？

賀錦麗反批評，川普政府對待中國的立場，造成了美國人性命、工作及全球地位的損失，不斷地與國際盟友漸行漸遠，與獨裁者親近。誠令人匪夷所思！因為美國有民主制度，川普才不敢恣意妄為，但中共則為獨裁專制，習近平已有如「帝王」，黨政軍一把抓，軍隊更是屬「共產黨黨軍」，非「國家」所有！習「帝」可為所欲為，中國亦根本沒有自由人權可言！民主黨難道不知道「習納粹」的恐怖暴行嗎？！

賀錦麗甚且提到，拜登曾向她說，國際外交就是一種人與人之間的關係，「你必須對你的朋友信守承諾，願意力挺你的人，你也得力挺他們」，但問題在「中國共產黨」能相信嗎？！有遵守信諾嗎？！香港、新疆就是血淋淋的例証！美國今已飽受武漢病毒肆虐痛苦，而中共却早已吸食美國營養壯大，現正以政經軍全方位的統戰滲透和侵蝕，有如「溫水煮青蛙」，等到清醒時，已噬腹莫及矣。

美國的中國政策，亦一直是外界相當關注的話題，但賀錦麗卻一直廻避，沒有正面回應。

而彭斯則堅定表示「會繼續對中國強硬」，被問到與中國關係，彭斯指出，中國是疫情的始作俑者，川普對此相當不滿，幸運的是川普為了美國挺身而出，拜登卻是為中國搖旗吶喊。賀錦麗却反而稱美中貿易戰害美國失去工作機會，還說外交政策就是關係的培養，批評川普背叛同盟中國，擁抱俄羅斯（美國近日民調，就以過半指中國為頭號敵人，俄羅斯居次，只有2.2成）。

對此，彭斯也反擊指出，川普與同盟國站在一起，並讓北約有了更多的貢獻，在亞太地區更增強許多盟友關係。

主持人問彭斯，現在政府稱經濟快速、強勁反彈，但數據似乎不是這樣，要如何帶領美國經濟？

彭斯表示，賀錦麗攻擊減稅政策只讓富人受益是不對的，川普的減稅也囊括一般民眾每年減稅2000美元，而拜登早就提到上任第一天就會收回川普的減稅政策。是以，川普政府過去打擊不公貿易、政策救回1500萬工作岡位，不遺餘力幫助人民。

彭斯抨擊，拜登還要與中國交好、帶回「GREEN NEW DEAL」，這個停止石化能源的政策只會威脅更多美國工作機會。

辯論會主持人也提到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19），問彭斯為何美國死亡率比其他發達國還高。彭斯表示，這是美國今年面臨極大的挑戰，然而川普從疫情一開始就是以人民健康為先，甚至在初期就做出前所未有的行動，也就是禁止中國人入境，當時拜登還批評這是個歇斯底里的政策。

彭斯說，川普政府動員人力堪比第二次世界大戰，也取得醫療裝備、疫苗等等，有望年底出爐，而他看過拜登的防疫政策包括免費措施、擴大篩檢等，似乎都像是剽竊川普陣營的政策。

中國民運人士王丹在看完整場辯論後，認為賀錦麗的一句「比起川普，國際上更尊重習近平」相當「雷人」，他直言「她根本不知道，如果這是真的，這是國際社會的恥辱」。

王丹批評，川普再怎麼壞，也不可能比習近平更壞，而賀錦麗代表的就是他不喜歡的民主黨論調，那就是「習近平什麽都比川普好」。

今天的美國副總統候人辯論登場，雖未必如總統候選人辯論那般，受到高度關注；但因川普和拜登都為高齡者，不管誰當選，若在往後執政的4年中，一旦發生意外或往生，其繼位者副手，彭斯或賀錦麗的政治態度和傾向，就備受注目。

今天辯論會主持人佩吉亦提出這個敏感問題，那就是無論哪位候選人當選，都會成為史上年紀最大美國總統，作為第一順位繼任者，是否有討論相關的保障措施或程序？

賀錦麗並未正面回應，而是把議題拉回到她從職業、從政經歷和一路上遇到的阻礙，包括她是首名黑人女性加州檢察總長及第二名美國參議員，現在她則成為首名非、南亞裔的主要政黨副總統候選人。

而彭斯同樣沒有直接回答，只將話題帶到賀錦麗不相信川普所說的疫苗功效。賀錦麗在前面的問答中表示，若是由醫療專家呼籲接種疫苗那她一馬當先，但若是川普來說，那她就不會接受。

不過，不久前後美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）還踢爆賀錦麗的律師夫婿任德龍（Douglas Emhoff）靠中國生財，直指其合夥的「歐華律師事務所」（DLA Piper）接受多家中國國有企業委任，甚至驚見中國共產黨前官員出任顧問，與拜登之子透過中共牟利如出一轍。

任德龍三年前加入「歐華律師事務所」成為合夥人，這是一家知名的跨國法律事務所，在逾40國設有辦公室，1988年進軍香港，2002年投入中國市場，設在歐洲、美國部分大城的辦事處有中國業務部，與中國辦事處的歐華律師合作，為投資海外的中國企業提供戰略諮詢，「還為政府和公共機構提供法律意見。在中國，歐華的客戶類型包括國有企業」，也協助國際客戶，在騰訊也是事務所客戶，其網站明確寫道，它曾為「中國南方航空」、「中國東方航空」、「中國招商局集團」（CMG）等中國國有企業迎來訴訟、戰略投資勝仗或提供顧問服務。另一方面，歐華聲稱也和支持拜登的美國前國防部長柯恩所創國際戰略諮詢「柯恩集團」有「強大戰略夥伴關係」。

但《國家脈動》報導指出，歐華和柯恩集團進用中共高層，柯恩還多次訪中與中共官員會晤以開拓財源；若拜登11月勝選，任德龍合夥的歐華與白宮更將拉近距離，北京當局恐進一步利用關係，點名賀錦麗難逃財務或利益衝突質疑。

報導指出，為了擴展中國業務，歐華與中共保持密切關係。例如香港辦事處合夥人楊大明為中國人民政治協商會議上海市委員會委員，另一位合夥人劉果萊則曾幫助來自中國的全球最大獨角獸企業「字節跳動」融資；位於上海辦事處的中國資深顧問趙菁，曾任中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會副秘書長。

《紐約時報》也在報導中，擔憂任德龍可能拖累拜登選情。紐時報導雖未提及中國，但點名歐華客戶包括沙烏地阿拉伯、俄國與卡達等人權紀錄不佳國家，任德龍為避嫌雖已向歐華請假，但此舉恐怕不夠。

顯然，拜登和賀錦麗都被質疑「親中」，民主黨當局恐須適切地向外界解說釋疑。因美國為民主世界龍頭，有必要明白交代！

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