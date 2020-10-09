自由限時批》川普準備開戰了！

辛文

從川普染疾治療出院，到醫師認可參加公共活動（白宮醫師康利Sean Conley8日指川普可在美東時間10日重返公開活動，並稱川普對治療的反應極佳）。本身就充滿各種「驚奇」。媒體的報導和評析，更是紛陳和「各說各話」，讓人目不暇接！

但可以肯定的是，川普將會使出大絕招，以扭轉選情，甚至「反敗為勝」。然究竟是何大絕招？外界揣測紛紛，也都睜大眼晴在看。其中以川普準備開戰，讓中共措手不及的成分居高，因習大大已成川普政府「頭號敵人」更將「中共」和「中國」分開，以撼動中國民心及鼓動中共黨政軍內部推翻「習帝」。

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目前外界多以為川普會用「美台建交」挑起戰端，恐怕是搞錯方向。按川普團隊是以「天下圍中」大戰略為主，步步緊縮「習核心」，使其動彈不得，並不會特別選擇東海、台海或南海、印度等地開戰。只要部署得當，時機對了，連北京都可進行「斬首」行動。

簡言之，如今美方全方位的抗中部署，可說已是「天羅地網」，像印太區域在十月，類如奪島、「利劍」等便不斷軍演，連印度都在中國邊界陳兵，枕戈待旦。只待川普一聲令下，任何和中國有關的地方，都可能烽火連天。像南海更是重中之重，因為國際民主國家及東盟的越南、菲律賓等國，都已公開譴責北京不遵守國際法庭判决，及違反國際法建島礁，師出有名，中共恐只有挫哩等了。同時，川普調兵遣將的軍事動作頻仍，乃至讓他可聲討中共的理由很多，從武漢病毒到破壞亞太和平現狀，及介入美國大選等等，不一而足。

從川普染疾治療出院，到醫師認可參加公共活動，本身就充滿各種「驚奇」。（AP）

《美國之音》就報導，川普8日在接受《福斯財經網》（Fox Business Network）節目訪問時指出，美國與阿富汗已交戰19年，一直在從阿富汗撤軍，預計在今年底前就會全面撤軍。並稱美軍部署在世界各地會讓美國受到傷害，因為這會消耗軍力，美國必須為中國、俄羅斯、北韓和其他地方做好準備。免得給敵人趁虛而入的空間。

另《CNN》亦報導，美國國家反情報暨安全中心首長埃凡尼納（Bill Evanina），接受媒體專訪談及川普染疫問題時表示「我認為這給了敵人可趁之機」，雖然沒有直接稱這是「國安威脅」，但他說勢必會影響到即將到來的總統大選，目前有3個主要對手試圖影響選舉，為中國、俄國和伊朗。

埃凡尼納補充，川普確診給予這些國家機會，強化他們操縱選舉的規模，「在總統與新冠病毒的問題上，我們將會從對手身上持續看見更具侵略性的活動，因此，這對我們來說是國安層級的問題。」

而美國華府智庫「大西洋理事會」旗下「數位鑑別研究實驗室」（DFRLab）近日更發表報告指出，中國正企圖掌握國際「話語權」，為此動用的「網軍」，實際上都具有軍方背景，為中國人民解放軍（PLA）五年前改革成立的「戰略支援部隊」（SSF），曾大力干預台灣今年總統選舉，目前以散播貶抑美國民主選舉價值的假訊息為重任。

報告指出，傳播不實消息為中國最新資訊戰模式，中方已打破自身傳統外交政策的「不干涉」原則，自以為是世界中心。而中國共產黨除了對自家公民與僑民嚴格進行言論審查及政治宣傳，也試圖透過西方社群媒體平台影響外國行為者，特別仰賴外包的第三方，包括「偽草根運動」，但效果不彰。

報告作者方愛樂（Alicia Fawcett）並告訴美國《自由亞洲電台》（RFA），他發現SSF這支專業網軍涉嫌操作輿論干預台灣今年初和美國下月總統選舉，一切都在設於福建省福州市負責「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）的「三一一基地」進行，中共中央統戰部也涉入其中。

現最讓川普憤怒的，尚不止前述罪行，而是「中共病毒」（Chinese Communist Vinus）的禍害罪孽！他認為自己「以身抗毒」，成了美國抗中病毒英雄，自有權對疫情造成全美7百多萬人確診，20多萬人死亡的中共負責，不只撻伐，更要討伐！

今天（WHO）就說，過去24小時的全球確診數達33萬8779例，已創下單日新高。十分驚人。據《路透》報導，8日全球單日確診數超過33.8萬例創下新紀錄，其中又以歐洲最為嚴重，新增了9萬6996例，亦創下歐洲單日最高紀錄，超越了印度的7萬8524例、巴西4萬1906例與美國的3萬8904例。全球死亡總數亦已高達105萬人。

英國公共衛生醫學主任道爾（Yvonne Doyle）表示，「確診數和看診數確切且持續地增加，趨勢很明顯，令人感到非常擔憂！」 而今美國討伐中共的報告，主要來自逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢（上月14日發布首篇調查報告）最新釋出的第2份報告，報告指出，中共病毒符合解放軍規定的生物武器標準，而其影響遠遠超過典型生物武器，有記錄顯示，這種武器化病原體的釋放，應該是有意而非偶然的。因此，報告將新冠病毒定義為一種「超限生物武器」，目前的疫情大流行就是「超限生物戰」的結果。

閻麗夢的最新報告並指出，新型冠狀病毒的起源有兩種可能，自然進化或由實驗室製造，先前調查出該病毒的基因組有異常特徵，是經病毒實驗室透過複雜的修飾而成，而非自然進化所致。是以，閻麗夢與研究團隊否認該病毒有自然產生的可能性，並進一步證明它是實驗室改造而成的產物。

同時，報告顯示，使用現有的數據與文獻進行深入分析後，發現這些病毒在自然界中並不存在，它們的基因序列是被製造出來的，報告認為這場「科學欺詐」的規模，足以彰顯國際學術研究和公共衛生領域的腐敗程度。由於這種的腐敗，使科學界的聲譽和全球社會的福祉都受到了損害。

報告最後提到，國際社會應採取實際行動，應對涉嫌製造病毒的政府單位和個人進行調查，要求中共交出病毒原始數據，交代所有隱藏的病毒真相；國際社會更應調查捏造假相、實施科學詐欺的腐敗行為，這種對人類野蠻進行生物攻擊的罪責，也應受到追究懲罰，尤要向世界衛生組織、相關期刊、資助機構等組織究責。

閻麗夢在之前，亦曾強調必須先究責討伐中共，否則沒有辦法找到有效的治療方案。

綜合前述最新的各種報導顯示，川普顯已做好「討中共檄文」準備，正要動手了！預料十月的「大驚奇」，將會真的出現，值得世人拭目以待！

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