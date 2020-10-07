自由限時批》中共還要玩火嗎？！

李全無

中共不斷軍機擾台，就是錯判形勢在玩火！已激起民主聯盟公憤，和台灣人民的憤怒，無異是自找死路！

且忽視籌碼多的美國及民主聯盟，正以守株待兔的堅强實力，準備一舉擊潰其邪惡政權！

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在賭局中，籌碼多的一方，可以小輸連讓對方，一旦時運機會來臨，下大注對决，對方（中共）必全盤盡輸！

是以，慎思明辨變幻莫測的時局，十分重要。像習大大一心只想「稱帝」、「稱霸」拿下台灣（近日前中共黨校教授蔡霞就一語道破習「稱帝」心思），完全無視其政權已危在旦夕，却以法西斯意識蠻幹到底！對內則不斷高壓施暴保位，猶輕視外患（國際）步步進逼（連中國學界都憂心忡忡），所激發的內憂（經濟民生凋蔽），妄圖「武統」民主台灣，以轉移焦點化危機。

殊不知，此正適得其反，反助民主聯軍圍攻中共暴政的正當性！

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前便針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感，特別是美、英、德、加拿大、澳洲等國對中的負面觀感更是創新高。

以對中國持負面觀感的民眾數量來說，依序分別為日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、南韓（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及義大利（62%）。

美國國務卿龐皮歐6日在東京舉辦的「美日印澳四國外長會議」中，就痛批中國共產黨「隱瞞」疫情，造成武漢肺炎全球大流行，並強調美國、日本、印度和澳洲四國要加強合作，共同保護南海、東海、喜馬拉雅山區（中印邊界）和台灣海峽，免於遭受中共的剝削、腐敗和恐嚇。

關於美中兩國為了香港和台灣加深對立，龐皮歐指出，這不是美國對上中國的問題，這是要選擇自由還是專制政治的問題，「讓使用軍事或威迫力量欺壓弱者的國家來支配世界會好嗎？」

他並接受《日本經濟新聞》專訪，被問到一旦中國武力攻台，美國是否準備捍衛台灣？龐皮歐表示，為了緩和區域緊張情勢，美國將採取一切措施，這是川普政府在全球的使命。且強調不會坐視中國的行動，美國是台灣和日本安全保障上的最佳夥伴。

再者，中共日前竟率同26個專制國家在聯合國，厚顏批西方國家「侵害人權」。令人啼笑皆非。德國則更與39國聯合簽署，6日在聯合國大會發表聯合聲明，關切中共在新疆、西藏的人權紀錄，也呼籲北京尊重香港自治、司法獨立。處處打到痛處。

流亡英國的香港民運人士、「香港眾志」創黨主席羅冠聰就回應指出，這是民主陣營的反擊，是場「民主獨裁大對決」，而這次聯合聲明更反映出「中共聯歐抗美大計完全失敗」。此也是「仁者無敵，暴政必亡」啓思！

而目前，美國已決與日本在26日舉行最大規模「利劍」（Keen Sword）聯合實戰軍事演習。

日本與美國出動了5萬7000名海軍官兵、陸戰隊員和飛行員參與兩年一次的「利劍」（Keen Sword）演習。（路透）

另總部設在日本沖繩的美國海軍陸戰隊第3遠征軍亦宣布，今起將與美國第7艦隊於沖繩、硫磺島等日本島嶼進行10天的聯合軍演。

這兩大規模軍演，來勢汹汹，都是劍指中共！

據日本《共同社》報導，美國海軍陸戰隊第3遠征軍，包含部署在海軍佐世保基地的兩棲攻擊艦和美軍在沖繩的嘉手納基地空軍第18航空團都會投入軍演，演習內容包含將部隊分散至各地，提高作戰執行能力。

據美方消息，日本地面自衛隊（JGSDF）兩棲快速部署旅（ARDB），與美國第三海軍陸戰隊遠征軍，將在附近的幾個島嶼上進行多次水陸登陸日本無人島演習，而加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防護衛艦也將參加演習，總計近5萬人參與，是武漢肺炎疫情以來的首次重要實戰軍演。

至於美、日的「利劍演習」，聲勢更與往年不同，此次駐日美軍預計動員9000人，而日方則將動員3萬7000人，還有艦艇20艘、軍機170架等；加拿大也派出哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate）支援海上部分的軍演。除離島的奪島水陸兩棲作戰訓練，日軍的護衛艦「日向」，與美軍的V-22魚鷹機都會參加。

值得重視的是，還加入了太空、防網路駭客、電子戰等，演習範圍除了周遭的海空領域外，也包括日本各地的自衛隊與美軍設施。

顯然，印太區域中共和美日諸國的軍演不斷，已升高劍拔弩張的對峙局面，稍有不慎，易擦槍走火，勢將是中共覆亡的末日！

近來最讓人津津樂道的是，川普的「十月大驚奇」！可說是精彩絕倫，直讓人目不暇接，嘆為觀止！

而箇中的玄機，除川普「玩命」式地接受各種「疫苗」試驗，已成了美國「抗中共病毒」的「無敵鐵金剛」、大英雄！大大具有美國「不畏病毒」、「不畏中共」的意涵表徵！

簡言之，美國是信仰上帝（神）的國家，例如重大宣示或重要演說，末尾通常都會有「God Bless America！」而美國亦是崇拜英雄的國家，好萊塢的超級英雄影片，更是不勝枚舉。

美國又是世界超強，但却是遭受武漢肺炎疫情慘重的國家之一（約7百多萬人確診，20多萬人死亡），自為美國人深惡痛絕！這筆血海深仇的帳，自然算在中共「知情或隱匿延誤」的頭上。

偏偏中共大外宣和戰狼外交，又是「雪上加霜」，樑子結得太深了！只要看美國歷次民調，7成「討厭中共」，甚至5成以上視為「頭號敵人」，俄羅斯竟退居第二（2.2成）。

由此可見，川普的「不畏死」的英雄（或瘋狂）風格，是易獲得不少民心，認為他是「天選」的國家領導人。對照而中國共產黨的摧毀宗教信仰，及泯滅人性和自由，自被美國人視為是「無神論」的撒旦（魔鬼）！

儘管共和黨籍總統川普的狂人舉措，未必為民主黨人認同，但他勇於對抗中共的種切表現，却為大多數美國人讚許，進而產生「同仇敵愾」氛圍，並影響了民主黨的「親中」態度，現在「抗中共」更成了朝野的「華盛頓共識」，中共即使巴結民主黨，效果已然有限，至少禁止有共產黨籍的中國人入境美國，亦已實施。

在川普剛宣布住院治療之時，兩架「末日」核飛機分在東西岸升空，隨身攜帶的核彈發射公事包也入院，已就是「國安」進入緊急狀態，只要核彈發射鈕一按，中國，包括北京，就會瞬間「煙飛灰滅」！

普廷和金正恩知道厲害，立馬致電慰問；而習大大却任令中國網路上「普天同慶」、「幸災樂禍」等，拖延了30小時才致電，進退失據，足見中共仍「蓋頭鰻不知死活」！因為川普住院、出院至今，沒說中共一句話，這種諱莫如深，才是最恐怖的地方！

只要了解美國在三月已啓動「末日碉堡」，即夏延山核戰碉堡（Cheyenne Mountain nuclear bunker），便知美方已有全方位的軍事作戰準備，豈止印太區域而已。

川普出院强調的「打倒病毒」，及「不要讓病毒主宰你的生活」短片等，就是向武漢病毒宣戰，也就是向中共宣戰！習大大懂不懂不重要，重要的是，美日「利劍」已經登門了！還要在台海玩火嗎？

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