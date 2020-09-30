自由限時批》美大選誰上誰下沒差！但十月驚奇却是中共的生死關！

◎李全無

今天川普和拜登首次在俄亥俄「章魚」州（俄州為搖擺州之一，亦為美國結構縮影，歷屆總統大選當地選民支持何人泰半當選，像歐巴馬、川普都因此當選）辯論，唇槍舌劍90分鐘，言辭激烈自不在話下。而中共和在台同路人及媒體却一樣「揚拜抑川」，唯恐川普連任，殊不知川、拜誰上誰下，對民主台灣都沒差！但若川普選情落後，那麽所謂的「十月驚奇」，就是習大大的生死關了，北京只有挫啦等了！

川普（右）與拜登（左）今日首度進行總統大選辯論。（法新社）

就目前東海、台海或南海的局勢，巳是戰雲密布，形成美日澳越菲圍中的險峻局面（歐盟英法德均聲援中共在南海違法建島礁，英明年初即派航母和各國巡弋），戰事一觸即發！

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而印度又緊抓中共邊境及印度洋、麻六甲海峽不放，海陸空軍備頻增（近日印度國有航太公司的第300架先進輕型直升機，亦已完工）銳不可擋，且作戰意圖和決心，十分强烈。圍堵中國，明、暗皆來，包括經貿科技的制裁，而且來勢汹汹！

事實擺在眼前，拳頭大的歐美，就是要用拳頭制裁中共！並同步展開重建疫後民主世界的新秩序。習大大那套虛張聲勢的戰狼外交、大內、外宣、軍演（竟剪接影片唬弄，通通被戳穿。連東風飛彈、長征火箭亦然）。所有精銳武器，和圍堵的列强比照，高下立判，變成擺地攤的東西，幾不堪一擊！祗能嚇唬沒軍事常識的人！

光是「死神」無人機（斬首行動）或「全球鷹」（前次在北京上空來去無人知），猶整天「外宣」、「統戰」台灣人民，說什麽只殺「高官、台獨」，放過「降順」者，完全在搞國共內戰那套「分化」伎倆（祗殺國民黨高官，鬥爭地主、資產階級），結果呢？！却是富了「紅一、二代」，建立赤色王朝罷了！現沒錢，大搞「國進民退」，要做生意的人「要做政治明白人」、「要效忠共產黨」，踴躍捐輸「黨國」！如今窮兵黷武，弄到民窮財盡，還要榨乾可憐的生意人，這就是共產黨！現已到了山窮水盡，圖窮匕現了！

前次習大大對聯合國卑躬屈膝的演講，意圖再欺騙國際社會！其中之一，就是向美國民主黨及「好友」拜登示好。殊不知美國人在慘被武漢病毒蹂躪後（700萬確診，20多萬人死亡），已恨死中國共產黨CCP了，各項多次的民調顯示，7成以上的美國人都「討厭CCP」！

中共以為民主黨候選人拜登上任，會比川普更友善，拼命介入大選助選。今天就有外媒引述專家說法指出，無論川普還是拜登，都沒有把中共當朋友。

《BBC中文網》報導，智庫網站「中美印象」的主編劉亞偉分析，美國兩黨鬥爭嚴重，但面對中國問題時，卻罕見的同仇敵愾，一連串涉台、涉港、涉疆法案幾乎都是全票通過。報導指出，美國兩黨對中共的態度，甚至出現了「華盛頓共識」！

前美國國防官員費爾斯柏里（Michael Pillsbury）就指出，在美國前總統歐巴馬執政的最後兩年裡，就訂定了抗中戰略「亞太再平衡」。

然則，基於老牌民主國家，都會有仁智互見的言論，但對國家的意識和信念，則是堅定不移的！是以，「華盛頓共識」並非沒有分歧，聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗便將美國對中國態度分為3派，分別是「懲罰派」，用強力手段懲罰中國所造成美國利益的損失；第二是「脫鉤派」，要在技術、醫療、金融、安全領域與中國脫鉤；第三是「拯救派」，承認中國仍是重要的出口市場，兩國可在某些領域有合作空間。

報導也引述若干民調的看法，拜登的選民認為，中國是美國的敵人，但俄羅斯是更大的敵人，至於共和黨人裡面，有31%的人認為美國最大敵人是中國，只有9%認為是俄羅斯。

由此可見，不管誰在大選獲勝，都得以「主流民意」為依歸，國家利益至上！而討厭CCP自是施政主軸之一，只是做法上軟硬程度和手段不同罷了，北京不要高興太早！再者，川普是不按牌理出牌的狂人，如今已全方位包圍中共，自須交出打垮中共漂亮的成績單！

即便是連任不順，亦會組律師團打司法戰（像通訊投票爭議），利用空檔打中共。目前不避衆議補提名保守派大法官巴雷特（Amy Coney Barrett），即是奇招。自更會設法「出奇制勝」壓垮中共，圖留歷史美名！亦是當然。

故「十月驚奇」也者，美方並非只有和日本在大選前後舉行大規模軍演，而是會有更具爆炸性舉措，跌破世人眼鏡！

所謂「十月驚奇」的政治術語，係由美前總統尼克森的助手威廉·凱西於1980年首次提出。2016年10月30日，《BBC》便以「十月驚奇它會影響美國大選嗎？」為題報導，回顧了從1972年大選開始經歷的「十月驚奇」。像1972年10月26日，當時的美國國安顧問季辛吉代表尼克森政府對外宣稱「越戰勝利在握」，選舉結果是尼克森以壓倒性優勢連任。

在1980年的選前，美前總統雷根就嚴厲譴責伊朗扣押美國人質的行為。而伊朗方面10月却傳出「卡特總統在任期間不會釋放人質」，於是選舉結果是雷根以壓倒性優勢贏得選舉。

至於，2000年投票日前數日，小布希因酒駕被捕的歷史案底被曝光。在小布希承認過去有酗酒問題後，選前一天的民調顯示，多達80%的美國人認為，這些陳年舊事與競選無關。選舉結果是，民主黨候選人高爾在普選中領先，但計票結果卻顯示小布希以微弱優勢獲得選舉人票的多數。最後，美國最高法院判定小布希贏得佛州選舉，從而也贏得大選。

簡言之，「十月驚奇」從過去以來就有可能影響美國選舉結果。

今中共「心虛」，由《環球時報》發表社論，批美方可能動用MQ-9「死神」無人機攻擊南海島礁，或其他中國目標，就是戰爭行為云云。簡直患了「被廹害幻想症」！炸毀島礁「違章建築」，不如將「罪證」公諸於世，引發國際衆怒，美軍何須動手？！看來中共真是挫啦等了！

目前北京整天幻想各式各樣的「十月驚奇」，還演練各種狀况，像在四海實彈軍演，又派兵到印度，還防俄羅斯背後一刀（據傳聞普廷和川普關係不錯，說不定背後搞「驚奇」）！而日本刻正「整軍經武」，作全方位部署，新任首相菅義偉，不僅和美英澳印結盟，還要在十月前往越南等國訪問等，箇中說不定亦會有「驚奇」！

中共在十月「疑神疑鬼」，防範各種「驚奇」壓垮自已，顯已瀕臨崩潰邊緣，看來真的可能會應驗，變成蘇聯第二了！

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