自由限時批》NCC不能再放水了

陳峯

「紅色同路媒體」，乃為中共的代理人稱謂，其滲透民主台灣，所帶來國安危機，已不是新聞，而今則是如何解決去「做」的問題，此便須國家通訊傳播委員會（NCC），拿出魄力，讓國人耳目一新。

由於中天新聞台過去在挺韓國瑜，及新聞處理角度備受外界爭議，致撤照聲浪不斷。現面對該台年底將換發衛廣執照，更備受各方高度關注。NCC近日決議十月下旬，首度召開換照聽證會，讓各方表達意見。發言人翁柏宗更低調稱是要讓「程序更完備」。

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顯然，NCC有難言苦衷，因自馬政府多年寬縱紅色同路媒體長驅直入，並假借新聞自由之名，任其蔓延擴展，今已形成尾大不掉的一股親中反台的勢力，猶能成為中共「裡應外合」的一股侵台力量，益發危害國安甚鉅，此無疑讓台灣的民主政治和國家安全面臨雙重危機。豈容輕忽。

亦無怪近年來NCC顯得「無能爲力」。去年5月初，國家安全局在立法院就已證實，中共通過在台灣的「同路媒體」，以特定報導內容分化台灣，並製造親中氛圍，還製造對立和紛亂不安，打擊民心士氣。

《BBC》亦報導，北京現今更直接透過各種方式購買台灣網路媒體，影響言論，並間接透過台商購買台灣媒體或媒體廣告。有些人為了媒體或自身利益，自我審查，或主動向中國討好，迎合中國的宣傳口徑，配合洗腦和統戰，期產生「內化」效應，好不厲害。

例如去年12月31日立院通過《反滲透法》後，北京第一個允許落地中國經營的臺灣網路媒體「大師鏈」，突然宣布放棄台灣市場，以表抗議。此為《反滲透法》通過後首個宣布退出的紅色同路媒體，部分媒體與網友認為，該法開始產生了砍除「紅媒」的功能。

至於《反滲透法》，亦並非只針對「紅色同路媒體」，且主要在禁止「境外敵對勢力」進行選舉、遊說和政治獻金，以及利用散播有關選舉方面的不實訊息，試圖破壞社會秩序。

NCC近日決議十月下旬，首度召開換照聽證會，讓各方表達意見。發言人翁柏宗更低調稱是要讓「程序更完備」。（本報資料照）

而在此時，台灣的一家網媒也揭露旺中集團的董事長蔡衍明在總統大選前，曾向旗下媒體高層要求停刊或停播來抗議《反滲透法》，刻意讓《反滲透法》貼上「言論箝制」的標籤，激發輿論譴責，藉此拉抬國民黨的聲勢。

據報導，蔡在會議前曾與北京的國台辦官員見面交流。 儘管《中國時報》發出聲明否認受到來自北京的壓力，但一如所料，中時仍在選前，開始發表一系列《反對反滲透惡法系列》社論，抗議此法專門針對旺中集團，且在定義不明情況通過是製造「綠色恐怖」。

其實，旺旺集團在中國發行的內部刊物《旺旺月刊》，曾發表短文並配以當時國台辦主任王毅及蔡衍明兩人會面照片報導。《天下》雜誌2009年第2期以此文為據，以〈報告主任，我們買了中時〉為題加以諷刺報導。報導根據兩人會面的照片，形容蔡衍明「挺直背脊，以身體三分之二坐姿坐在沙發上，雙手緊握放在大腿上」的恭謹之態，而「報告」一詞往往用於下級對上級，意在諷刺國台辦與蔡衍明之間，事實上的領導與被領導關係。

去年5月，旺中集團和北京日報報業集團共同舉辦「兩岸媒體人北京峰會」。中共排名第四的領導人汪洋會見台灣媒體高層，不只說「和平統一，一國兩制」要靠兩岸媒體共同努力等論調，更大酸「台灣當局連2年都保證不了」。還嗆，美國不僅不會為台灣而和中國打仗，「如果打，打得贏嗎？」結果，台灣媒體高層每個正襟危坐、聽訓陪笑，展現對「主子」的恭敬，實令人不敢恭維。

因此，時任時代力量立法委員黃國昌與網紅「館長」在同年6月就發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」大遊行（又稱反紅媒遊行），拒絕親中媒體利用不實新聞或支持中共的言論來滲透台灣社會，並且呼籲政府修改《廣電三法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》和國家安全相關的法律，以及提出《反境外敵對勢力併吞滲透法》草案來阻止中共滲透等，頗受到社會重視。

據詹姆斯頓基金會的〈中國政府是如何試圖控制美國的華語媒體〉報告，就直指北京滲透海外中文媒體（含台灣）的方式主要有4種：

1.以全資或控股方式直接掌控報紙、電台和電視台。

2.利用經濟手段影響與其有商業來往的獨立媒體。

3.買斷獨立媒體的廣播時間和廣告，用於登載明顯來自中共官方的宣傳內容（台灣稱為「置入性行銷」）。

4.讓來自政府的專業人士受聘於獨立媒體，伺機發揮其影響力。

如今美國就巳有「紅色媒體」滲透危機的警悟。美國務院更在今年2月將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等5家中國官媒列為「外國代表機構」後，對中國官媒祭出管制措施。而美國聯邦傳播委員會（FCC）復在6月下旬，斷然拒絕墨西哥一間廣播電台，所提出繼續向南加州播送中文節目的申請，並要求電台在48小時內停止製播，因這間電台是中資的鳳凰電台所使用。

鳳凰衛視是美國和加拿大最具規模的中文電視台，透過有線與衛星系統，向超過20萬訂戶播送節目。扮演中共「大外宣」的角色。 共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）還特別稱讚FCC的決定，他透過聲明表示：「鳳凰衛視就是中國共產黨的傀儡，在全美各地進行宣傳。今天的決定向世界傳遞重要訊息，美國不會允許中共鑽FCC的漏洞，並利用我們的無線電波來宣傳（洗腦）。」頗值得台灣NCC借鏡和效法。

在623反紅媒大遊行屆滿週年，時代力量前立委黃國昌也在臉書發文批評，中天未履行附款，NCC還是放水，未依法廢止中天執照，令人失望透頂。對此，NCC表示，針對中天電視的營運都有進行檢討，後來中天也有履行「審查人制度」，儘管中天就某些部分有所改善，但其實NCC還是「不太滿意」。

簡言之，現對制裁紅色同路媒體部分，已有法理規範，不應再是「坐而言」，而是該「起而行」了。NCC該拿出魄力，讓國人刮目相看！

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