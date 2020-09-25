自由限時批》不和美建交的玄機

辛文

世事重重疊疊山，人心彎彎曲曲水。國際局勢各大國的角力，本就詭譎複雜多變。而外交的縱橫捭闔，原就在謀略鬥智，靈活彈性的運用，才能進退裕如。而小國如台灣者如何斡旋於大國之間，取得平衡不興兵禍，箇中的高妙，亦端在智慧計謀耳。

當然，小國亦須自己爭氣，自立自强（軍事防衛如刺蝟），得道多助，始能立足，若不能設防（心防、國安、國防），光靠外交仍是無濟於事。

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由於美國依「台灣旅行法」，陸續派高官接連訪台，將台美關係推向新高點，自也引起中共不滿，導致不斷軍演，派軍機擾台，使台海情勢更加緊張。

近日，外交部長吳釗燮隨即抛出震撼彈！在接受美國公共電台專訪時表示，台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前並不尋求建立全面外交關係。引發外界愕然，各方議論紛紛，仁智互見。

近日外交部長吳釗燮受訪時表示，台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前並不尋求建立全面外交關係。（路透社）

然則，這項政策謀略，仍不失進退裕如，仍有玄機在（亦為一種綿裡針）。主要是美中關係極度惡化，且在美方兩大黨充分諒解下（按：民進黨和美民主黨關係甚佳，且共和黨政府大力支持，兩黨在國會對各項護台法案，都是壓倒性支持通過），台灣亦無須介入太深，易擦槍走火，玉石俱焚。而台灣在防衛上則須倍加强化，並積極加强各項經濟建設，並保持國際半導體優勢，始克有濟。

最近蔡英文總統在一項國際展覽會談到，從上個月，台積電劉德音輪值「世界半導體理事高峰會」（WSC）的全球主席，相信已使台灣半導體產業更強化跟國際的連結。而台灣半導體產業，今天已是全球供應鏈裡的關鍵力量，此一戰略性產業，將持續鞏固台灣半導體產業的優勢，並加速轉型和發展脚步。

足見科技乃攸關國防軍備發展（中共發射多次長征火箭失敗亦和半導體攸關），無怪美、日盡全力也要保護台積電，這就是台灣「護國神山」的由來！

只要看習近平近突在國際舞台大彎腰，不惜低聲下氣，和前一陣子的囂張跋扈，不可一世，大相逕庭。「戰狼外交」，此時亦可偽裝成「鴿子外交」。還把毛澤東的思想戰術，活學活用；更把鄧小平的「絕不稱霸，韜光養晦」，重新搬出來當「擋箭牌」，妄想繼續「騙」！

問題是，在今天資訊發達的數位化時代有用嗎？畢竟毛鄧的過時招數，大家用爛了！此時抛出反易成「爛泥」，能敷得上已千瘡百孔的中國共產黨危牆嗎？實值得吾人後續檢驗和觀察。

現正值美中「鬥而將破」，中共又瀕臨十面埋伏、四面楚歌嚴峻危機之際，還找台灣出氣，完全違背以大事小以仁的古訓，霸道霸凌不已，就像美國國會所說「是個無法無天的流氓」！是以，如何避其鋒，適切掌握利器，以保持安全距離，始為適當。如若不然，則聯合友台盟邦，奮戰到底，就莫怪中共自己「自掘墳墓」了！此為「先禮後兵」，互讓一步，自有迂迴和平的空間！

其實，以台灣現在和美國建交與否，並不重要，因為不論政經貿科技文化的全方位深化，已具實質性關係，況且美兩大黨和台灣關係密切，誰執政和掌握國會都一樣，都是力挺到底，名稱只待「水到渠成」罷了。

就像美中縱有數十年的外交關係，亦不過是「徒有虛表」而巳！而中共對美的「欺騙」和「竊偷」行為，亦終因武漢肺炎病毒疫情的爆發，一一揭露無遺，縱有外交關係，現駐北京大使不見了，無形中淪為「代辦」階了；相對的，亦因中駐休士頓領事舘的「間諜」案關閉，雙方猶互逐外交人員、記者，關係降至「冰點」，更是兵戎相見，有何外交邦誼可言。

像美國務卿龐皮歐今天就表示，中國駐舊金山和紐約市的領事館已被美方視為間諜活動的據點，分別向矽谷盜取商業機密，以及收集紐約維吾爾族和中國異見人士的資料。而華府7月決定關閉中國駐休士頓領事館，也是因為發現中方的間諜活動。

目前美司法部正在檢控多宗案件，預計未來恐有中國外交人員被捕，龐皮歐警告，中共正在努力滲透美國，國內政界人士需小心中共外交官員在美國中央及地方的間諜活動。

由此可見，徒有虛名的外交關係的名稱，意義不大。就像美台實質關係為70多年來最佳，堪為佐證。

是以，蕭美琴自稱「台灣駐美大使」，或日本富士電視合稱謝長廷為「台灣駐日大使」，乃至美聯合國大使說，美國要幫助台灣參與聯合國的活動，甚至讓台灣重返聯合國，大家都已「見怪不怪了」。

因此，吳釗燮說，暫不和美全面建交，就是策略性的運用，亦不足為奇。而台灣的防禦，本就是台灣自己應承擔的風險與責任。此乃是國人應有的憂患和危機意識，要和中共有長期鬥爭準備。若一旦真與中共發生衝突，台灣不會依靠美國干預，台灣的防禦，是台灣自己的風險與責任。

今天不把台美建交的話說死，就是留給美中彈性運作的空間（像日本新首相菅義偉是否和小英通電話一樣，都保留模糊空間）。

外交本就是爾虞我詐，能跳探戈就跳，非逼不得已，才兵戎相見。就像當年蔣介石的名言「和平未到最後關頭，絕不輕言放棄和平」！而向以主流民意為標竿，改變自已的小英總統，自是綜觀全局，做出對民主台灣和全民最有利的事！

「台灣總統」蔡英文能入選「時代」雜誌今年度百大最具影響力人物，固是對小英的肯定，更是對台灣總體成就的另眼相看。如今台海的「戰爭與和平」，就看習大大和小英的智慧了！

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