自由限時批》南海已成民主國家聯盟囊中物了！

杭東

當中共沉醉台海武嚇忘形，國際媒體亦多以此為焦點之時，南海却已悄然地，成了以美歐為首及東盟合作之下的囊中物了！

只要看中共拼命製造台海危機，不論是共機接連包括今天，共13天進入西南空域擾台（然未再刻意踰越海峽中線），或是四海軍演，或發射飛彈，甚至今天還傅出的共軍第73集團軍某合成旅，在蘇北一處訓練場進行「紅藍對抗」巷戰演練等等，耀武揚威，就是要恐嚇逼降台灣！然則，却忘了自己的南海門戶大開，已讓黃雀在後的歐美及東盟軍事、經貿、法律戰成形，即將兵凶戰危，吞下失敗的苦果！

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果不其然，在日前歐盟三巨頭（E3即為英法德）就再發出罕見的譴責警告，促北京不要再違反國際法。此比去年的共同聲明，還要嚴厲，顯然是「有備而來」！

航空母艦「雷根號」打擊群駛入南海。（圖取自「雷根號」航空母艦臉書）

接著，美國國務院27日便發表聲明，直接點名中國國家主席習近平，沒有兌現他在2015年9月訪問美國時，做出不會將南海爭議島礁軍事化的承諾。如今反而變本加厲，大興土木從事挑釁的軍事建設，並呼籲國際社會繼續反對這種「令人無法接受」且「危險」的行為，更向中國表明必將追究到底的決心。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）更指出，習近平5年前訪美時，在白宮與時任美國總統歐巴馬會面時承諾，中國不會將南沙群島軍事化，還說中國在這些爭議島礁上的軍事設施「不針對或影響任何國家」。而今，中國在南海部署反艦巡弋飛彈、擴大軍事雷達和訊號情報能力，構築數十座戰鬥機機棚，而且已經闢建可供戰機起降的跑道，並利用這些軍事化據點，做為「對北京沒有合法海權的水域強加控制的平台」。

歐塔加斯猶痛批，這些主權有爭議的島礁，多為中國龐大的海上民兵部隊和中國海警船所用，常態性地騷擾周邊國家的漁船作業，以及石油和天然氣開發工程，「中共毫無誠信可言」！美國將繼續抵制中國宰制南海的企圖，更呼籲國際社會向中共究責。

事實上，中共在2018年4月便於南海爭議島礁部署防空和反艦飛彈，以及電子戰系統。均被美軍方看透透，且進行防制之道。

據時任美軍太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）2018年在參議院的聽證會上就指出，北京在這些島礁上的軍事建設，始於2013年的南沙群島赤瓜礁（Johnson Reef），然後逐漸擴大到華陽礁（Cuarteron Reef）、永暑礁（Fiery Cross Reef）、南薰礁（Gaven Reef）、東門礁（Hugh Reef）、美濟礁（Mischief Reef）和渚碧礁（Subi Reef）。這些軍事建設足以威脅美國在亞太地區的兵力部署，對區域各國和平構成嚴重挑戰。

之後，這些年來美軍已全方位地重新部署印太區域的兵力，並改變作戰方式，採無遠弗屆的機動應變作戰，增强打擊力量！據今天外電報導，歐盟的三巨頭英、法、德等罕見發出聲明，要求各國須遵守《聯合國海洋公約》，並敦促中國不要違反國際法，導致南海局勢繼續升級。

歐洲安全研究中心國際軍事法教授奧多姆（Jonathan Odom）就表示，這是首次E3國家針對南海危機發表聲明，過去雖曾有多次針對該問題討論，但這一次對於中國的行動發出了2頁的信函，過去只有提出警告，並未針對中國，但這一次明顯看出國際間對於南海秩序維護的積極和決心。

致使英、法、德發出聲明的行為，格外引起國際高受關注。况且在全球7大經濟體中，英法德就是其三，法、英也是聯合國安理會常任理事國；此外，這三國也是《海洋法公約》的締約國，國際地位相加，自不容小覷。

由於中共近期大規模軍事動作，戰略上就是劍指台、美，而台美關係的急速升溫，欲藉由軍演警告台美合作，來轉移「中印邊界」與「南海」美軍的壓力。

殊不知此一「恐怖平衡」，也讓中共兵分多路，加上日澳印度，還有南海鄰近國家的加入，「雙拳難敵廿多手」，勢將腹背受敵，「寡不敵衆」！光會打壓台灣又有何用？目前日本、印度等的年度軍費，均將增數倍、十倍以上！堪為例證。

今天就有外電報導，美國「雷根號」航母打擊群（曾於14日在南海軍演），及「美利堅號」遠征打擊群，已於25日展開聯合打擊演訓，藉此支持美國「自由且開放的印太地區」目標。

美國太平洋艦隊指出，「雷根號」航艦打擊群以及「美利堅號」遠征打擊群透過一系列聯合演訓加強戰備程序，透過戰術空中管制進行打擊群航空部隊整合，並在馬里亞納群島靶場進行實戰訓練。

「雷根號」航母打擊群指揮官威可夫少將（George Wikoff）表示，多功能性是前線海軍的作戰基礎之一，雷根號打擊群藉此機會能和「美利堅號」遠征打擊群一同磨練戰技，對此感到很興奮。

第七遠征打擊群指揮官凱徹少將（Fred Kacher）亦表示，遠征打擊群的行動為我們提供了一個建立團隊的機會，藉此在複雜的海上環境上執行和增強對綜合部隊的指揮與控制。

美國第31海軍陸戰隊遠征軍更在不久前在南海「秀肌肉」時，幾名海陸士兵也跟著「大秀肌肉」，並做成梗圖放在社群媒體上，展現美國人的幽默感。

美國第31海軍陸戰隊遠征隊，和包含兩棲攻擊艦「美利堅號」（LHA 6）在內的3艘船艦，在前往南海演練「探視、登艦、搜索和扣押」（VBSS）任務，模擬從直升機快速登艦，控制敵人並扣押非法武器。第31海軍陸戰隊遠征隊由武裝偵查排、兩棲偵察排等組成。

其實，美軍早已把南海摸透透，光是今年3月6日到18日之間，南海海域就變得很「美國」！

美國海軍出動了包括核子動力航母、新銳的「瀕海戰鬥艦」在內的各式艦艇，加上新配屬的垂直升降F-35B戰機，是二戰以來，美國海軍最大的一次集結，「項莊舞劍意在沛公」，和共軍海軍別苗頭意在言外。

3月15日至18日，美軍第七艦隊「羅斯福號」航母戰鬥群（TRSG）和「美國號」兩棲攻擊艦，組成的遠征打擊群（ESG）又在南海進行聯合演練。由於F-35B戰機上艦使得兩棲攻擊艦成了輕型航母。也是美軍在二戰後，再度將艦隊航母和輕型航母編組在一起執行作戰任務。

在菲律賓海域，美軍也部署了一支由巡洋艦和驅逐艦組成的艦隊，與兩個水面打擊群相呼應。美軍的動作頻頻則顯示，對南海的詭譎多變，已有充分掌控。

例如當時羅斯福號航母打擊群才結束越南訪問，便進入南海。打擊群包括巡洋艦邦克山號、驅逐艦羅素號、保羅．漢密爾頓號、平克尼號、吉德號和拉斐爾．佩拉爾塔號。而美軍的「勝利」號和「忠誠」號測量船，更在南海活動，把深水區域複雜地形作徹底了解。

再如10日，「麥克坎貝爾」號驅逐艦進入西沙海域。11日，美國海軍的P-3C反潛機和空軍RC-135W電子偵察機，進入南海偵察，12日，P-3C再次偵察。

13日，由美國號兩棲攻擊艦率領的遠征打擊群搭載陸戰隊第31海軍遠征部隊入南海。編隊中包含日爾曼敦號兩棲登陸艦、綠灣號登陸艦。並與正在南海輪流值勤的吉福茲號瀕海戰鬥艦，舉行聯合演練。

由此可見，美軍能在短時間內密集出現如此大規模的軍機和艦艇，可能是作一次實戰背景下的海空聯合演習，以配合能適時「打贏」共軍，恢復國際秩序，得以「自由通行」南海！

儘管習大大在聯合國强調，「不是拳頭大說了算」！但對民主台灣就只會橫蠻揮舞拳頭？！可是遇上歐美列強，却低頭龜縮，猶厚顔說「永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰」，如果真有本事，就揮拳列强，讓世人看，才「靠譜」！

如今習大大更不必吹牛了！內憂外患，四面楚歌，就已使經濟崩壞，民生困窘！

《美國之音》 就報導，中國官方所發布今年經濟數據，第一季是收縮6.8%，立即引來外界的驚訝。第二季卻是強力反彈，同比增長3.2%，有些專家分析認為，中國可望在第三季到達到逾5%的增幅。但《中國即將崩潰》一書作者章家敦認為，「中國官方奇蹟般的6月數據令人質疑」，而這主要是北京為避免第二季度繼續收縮而「捏造了數據」，「營造出了一個復甦」，在數字上可以避免連續兩個季度經濟收縮而成為技術上的衰退。

獨立經濟研究機構中國褐皮書（China Beige Book）所做的調查結果顯示，中國大多數地區的大多數企業，復甦步伐乏力，尤其是地處偏遠的西藏、甘肅、青海和新疆，第三季度產出比第二季反而更糟糕。

此外，北京大學金融學教授麥克爾·佩蒂斯（Michael Pettis）、紐約的研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的創建合夥人榮大聶都認為，現階段的數據顯示，「中國的復甦是畸形和脆弱的！」

原因是，中國政府在危機中重新介入並控制經濟，致使復甦相當脆弱，且在作法上，北京為持續供給側復甦，正在設法快速提高中國貿易順差，及增加公共部門投資。不過，這樣將導致外部復甦乏力，迫使外國承負更多債務，同時，沒有提升生產效率卻可能增加中國負債。

是以，像習大大擬砸42兆新台幣救半導體，就被吐槽成「神話」！ 使中國大躍進的「全民造芯」（煉鋼時代），技術落後，反使千家企業變成「爛尾」！

尤其是，繼華為後，中芯國際也將被美國出口管制 ，促使晶圓代工廠欲漲價3成起跳，無異是掐斷生路！因為晶片為軍機艦火箭飛彈等軍備必需品，一旦缺乏，中共還能耀武揚威嗎？

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