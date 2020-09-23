自由限時批》習大大已跪下一條腿！

李全無

習大大在飽受國內外抨擊和高壓下，這兩天，心不甘情不願地厚顔透過聯合國，向國際社會跪下一條腿！

猶如怨如泣地訴說自己飽受霸凌，希望國際主持公道。又說自己絕不「爭霸」，愛好和平云云。簡直是天下最大的笑話！有誰相信？！

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習大大在21日還表示，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力。他呼籲聯合國「主持公道」，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。

很簡單，是誰在台海、南海、東海耀武揚威，比拳頭大？外媒報導，歐洲國家包括英德法等，在上週就已向聯合國遞交聯合文件，指中國在南海的聲明不符合國際法規範及聯合國海洋法公約。這就是如美國務卿龐皮歐所說的，向「強權出公理」的思想說不！

中國國家主席習近平。（資料照，歐新社）

那麽又是誰在香港、新疆、西藏、內蒙造孽？像美國國會就通過香港人權法案制裁中共的「霸凌」作為，而美衆議院近日更壓倒性投票通過《中國強迫勞動法案》，限制進口以強迫勞動製造的貨品。《路透》報導，由民主黨主導的眾議院以406票同意、3票反對通過《中國強迫勞動法案》，限制進口從中國以強迫勞動製造的貨品，作為解決新疆維吾爾族困境的一種方式。

報導中提到，美國和其他國家就新疆維族問題逐步向中國施壓，聯合國報告指出，約有100萬名穆斯林被集中起來強迫勞動。是誰在對新疆維族種族清洗，已是不言而喻。而世界維族會成員就怒揭「中共才是一切元凶」！

那麽又是誰搞出武漢肺炎病毒？川普今天就指武漢肺炎為「中國病毒」！指控世界衛生組織WHO「幾乎受中國控制」，要求中國承擔疫情大流行的責任。

習大大花兩天向國際社會「求饒」！但川普却僅在聯合國大會中，發布七分鐘的預錄演說。用「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，痛批中國默許武漢肺炎疫情擴散全球，要求聯合國追究中國責任。

川普指控中國在武漢肺炎疫情剛出現時，僅暫停國內人員移動，卻未阻止國際航班出境，默許疫情傳播，導致疫情全球大流行，強調聯合國必須向中國究責。川普並稱武漢肺炎為「看不見的敵人」、「中國病毒」，並指控世界衛生組織（WHO）「幾乎受中國控制」。誠是切中要害，痛快淋漓！狠狠戮穿習大大皮裏陽秋的邪惡嘴險！

而美國聯邦眾議院外交事務委員會，亦同步發表長達96頁的最終調查報告，指出若在武漢肺炎疫情爆發之初，北京能更透明、負責任，世界衛生組織（WHO）也不與中國同流合污，疫情全球大流行就有機會被及時阻止，進而拯救數十萬條性命。

那麽又是誰在搞「一帶一路」？惹惱俄羅斯、印度及南海諸國，且四方搜括侵蝕「爭霸」！而又是誰在世界大搞統戰滲透，甚至偷竊技術？像美國受害最深，已不惜視中共為敵！如今又是誰把一個民主自由的世界，搞得天下大亂？大家不惜聯盟「抗中共」！曷克臻此？無非咎由自取！……諸此一連串的罪行，簡直是罄竹難書！

難道習大大真以為這麽一跪，「示軟」、「求饒」，可消除沾滿血腥屠殺的黑手？！難道以為天下人淨是白痴、傻子，任由習某玩弄於股掌之上！難道朗朗乾坤，可任由一人一手操弄一切，任由其宰割定罪！還可睜眼說瞎話，不是拳頭大說了算，自己就是「霸權」，竟說自己被欺侮受人害，居然要國際主持公道，將倒行逆施的罪証清洗，變成「正當性」？簡直天理何在！令人憤慨！

只要看習大大在向聯合國喊「寃」的醜態種切，再回頭看「紅二代」的任志强，因批他是「脫光了衣服也要當皇帝的小丑」，就判坐牢18年！就連當年獲諾貝爾和平獎的劉曉波，更遭「銼骨揚灰」，這不是暴政！什麽是暴政？！還有臉說別人，至少民主美國從未見有佔領或侵略意圖！

所謂以大事小以「仁」，古有明訓。但習大大只有出拳頭的霸道，不尊重「中華民國民主台灣的事實存在」！且70多年又未曾統治台灣，何來「分裂」之有？！例如英加澳多同文同種，亦各自為主權國家，何有「文統、武統」之法理，簡直是一廂情願，欲「大吃小」的「霸權」！毫無對等、和平的王道！

如果回視習大大的談話，會讓人反感到請他「吞回去」！諸如「靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。要以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。」又「大小國家相互尊重、一律平等是時代進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力」，「更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸淩、霸道。」

還厚顔說「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話弭合分歧，以談判化解爭端。」等等，簡直如魯迅所說：「放屁！放屁！放屁！」

反觀民主台灣的蔡英文總統，近被全球知名《時代》雜誌入選為「2020年百大風雲人物」。而《彭博》更盛讚台灣總統蔡英文，今年在全球領導人中大放異彩，很難找到其他國家領導人擁有比她順遂的2020年。

《彭博》指出，台灣雖然在蔡英文領導下成為防疫與經濟復甦上數一數二優異的國家，而面臨北京的軍武威脅，却能有備不畏，穩扎穩打，洵為不易。

《彭博》說，台灣的軍備實力與中國比較相形見絀，許多國際情勢的觀察評論認為，中國若犯台，美國會出手干預，幫助台灣。現在蔡英文正積極提高與非邦交盟國的經貿合作。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）受訪指出，如果台灣降低對中國的依賴，中國就無法「以經逼政」、勒索台灣；同時台灣透過與其他國家建立更為緊密的經濟合作關係，將能共榮互惠、堅守住區域和平。

《彭博》表示，台灣現今對外經貿關係嚴重向中國傾斜，今年前半年的出口額中，對中國出口佔了42.3％，同期對美出口則僅佔14.7％。然而，蔡政府藉由鼓勵台商回流與新南向政策，試圖翻轉過度依賴中國的趨勢，今年8月底，宣布放寬部分美豬美牛的進口禁令，該禁令也是台美貿易協定的最大障礙。

蔡英文當時表示，台灣必須加速與全球的經濟連結，尤其加強我們與堅定夥伴的合作關係。此外，美國官方數據指出，台灣今年7月從去年的第11大貿易夥伴躍升到第9名。所謂治大國如烹小鮮，蔡英文能備受國際推崇，是其來有自。光是台積電，便已成「護國神山」。而習大大却將大國佳餚搞成臭酸不堪，高下立判。

可見若是治國智慧和才能不足，易禍國害人。

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