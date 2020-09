自由限時批》習大大真成了「寡人」！

杭東

習大大「皇帝」的外衣被戳穿了!不但在聯合國丟人,還被川普政府核心智囊余茂春批「沒有一個真朋友」,連「紅二代」的前中共黨校教授蔡霞都批「虛有其表」,真成了「孤家寡人」了!

而聯合國官網近還開了習大大的大玩笑!竟把習近平的稱呼降級,改成「殿下」(His Highness),而不是一般共和國元首的「閣下」(His Excellency),硬生生將他從「陛下變成殿下」等於從皇帝降為「太子」,誠是莫大嘲諷!

須知,His Majesty(殿下),原指宮殿前的近侍,向殿中的貴族轉達言語,以示尊敬:後來成為中國對皇族成員的尊稱,次於代表君主的「陛下」。

中國漢朝始稱呼「太子」、諸王為「殿下」,三國才將皇太后、皇后也稱為「殿下」。唐朝以後,太子、諸王、皇太后、皇后則均稱「殿下」。

而古時皇帝稱自己爲「朕」或「寡人」,乃示「天威難測」,無人敢接近。習大大修憲取消國家主席任期限制稱「帝」,亦已非新聞。現動輒「清洗」或「人頭落地」,亦喜常沿襲古時帝王的辭句,例如「妄議中央」、「僭越」等皆是。可見「帝王」癮很大!

中國修憲取消國家主席任期限制,被質疑是習近平(見圖)想稱帝。(底圖為法新社資料照;上圖擷取自聯合國官網)

像是任志强說習近平是「剝光衣服也要堅持當皇帝的小丑」,就是把習「戳得太疼」,讓習難以接受。乃重判18年「莫須有」的徒刑,以儆效尤!

香港網友猶嘲諷「建議習主席馬上改元開國,登基即位正式稱帝」、「可能是聯合國的內鬼故意反諷,還是真的想舔包子馬屁了」、「習大大的皇帝夢,被聯合國擊碎了!」不過,也確有「叼習盤子的狗」,經常替主子長吠!惹人厭惡。

然則,時運不濟,今非昔比。習大大的國王外衣,又被余茂春看破。像習在聯合國強調的多邊主義立場,更被余批「沒有自知之明」,並指「中國沒有一個真正的朋友」!

據《日經亞洲評論》近日報導,美國國務卿龐皮歐的華裔顧問余茂春罕見公開亮相,他以視訊方式參與加拿大智庫Macdonald-Laurier Institute舉辦以香港為題的線上研討會時指出:「共有價值觀是多邊主義的基礎。」他強調,「民主國家聯盟」成立以對抗中國的威脅,與北京拉攏的國家不能混為一談。

余茂春認為「民主國家聯盟」一開始似乎配合度低,但如今大家都站在同一陣線了,美國與日本、澳洲、英國、加拿大、歐盟、北約和東南亞國協國家擁有同樣的價值觀,反觀中國沒有真正的盟友(連花錢買的非洲國家,如今亦因疫後經濟困窘,遠離中共),而北韓在很大程度上,對中國共產黨沒什麼用處(聽普廷的),而俄中之間也沒信任。

所以,聽到中國領導人在聯合國談中國提倡多邊主義時,感覺非常諷刺,「這完全反映出欠缺自知之明」(That is a complete reflection of lack of self-awareness)。

至於香港問題,余茂春表示,香港遭到鎮壓,凸顯中國政府完全不可信賴,而香港的失敗也導致「完全失去對民主台灣的示範效果。」余茂春復指出,一國兩制是中共徹底破產的幻想,世人應該從一國兩制的運作中,更認清中共的統一戰線是如何運作,從而合作對抗中共的錯誤作為,是正確的道路!

與會的,還有甫入選《時代》2020風雲人物的香港眾志創黨主席羅冠聰也出席此研討會。他在臉書表示,能在研討會中,聽到美國現任政府對中政策的建築師余茂春闡述,對中共的看法,及在背後推動很多強硬的對港政策,令他深信「全球圍中共大勢已成」!且表示,前英督彭定康更在會中,描述中共近期對香港的國安法行動是21世紀中,對任何城市的自由,是最大的侵犯。

當中美衝突節節升高之際,中共連唯一的好朋友俄羅斯,亦竟在中俄邊境不僅增兵,還設立航空師、指揮部,以及防空旅。

習大大可說是焦頭爛額、四面楚歌。美國跟日本(按:日本國防預算5.4兆創新高)已成軍事同盟,甚至拉攏東南亞、印度幾乎形成包圍中國大網。但普廷卻在遠東軍區增兵,甚至在遠東三個地區進行了上千名的兵力演習,派出200輛的T72坦克在中俄邊境,做了大規模的兵推。幾是二戰末陳兵中國東北的翻版!

俄國日前一方面邀請中共演習,一方面卻自己在遠東增軍,擺明項莊舞劍,又是人前做一套,人後準備插刀(先進武器賣給印度)。諸此,中國己「沒有真朋友」,且腹背受敵,十分明顯。

此次在《時代》百大影響力人物榜「領袖」類的國家領導人中,包括美國總統川普、台灣總統蔡英文,還有習大大、印度總理莫迪等人。

其中,對習大大的個人介紹,別出心裁,直指習近平的專制作為,堪稱世界上最極端:監禁維吾爾族人,打壓香港激烈的反中示威(國安法毀港),實施強而有力的社會監控技術,以及毛澤東式的個人崇拜,造就出擴展到全世界的龐大外交和經濟力量;然而,正如蘇聯驟然垮台暴露出先前未見的裂痕,隨著中國勞動力萎縮和高齡化,建立在債務之上的一帶一路計畫成本,以及武漢肺炎疫情加重經濟放緩對國內造成的負面衝擊,這些都意味著,形同中國萬年領導人的習近平的「成功」,却不會是他的最後一幕!類此形同咒語式的嘲諷,別具一格!

余茂春在昨天的推特上就說,「把我的名字從一個我從未聽說,也從未關心過的中國族譜圖上刪除,這似乎很奇怪。鬧劇亦將會在其荒謬的重壓下瓦解。」,還配上1995年上映的電影《超齡插班生》的片段,劇中老師說:「最終侮辱,願上帝憐憫你的靈魂」誠是一針見血!習政權能否

善終,天理昭彰,將會給最終答案的!

