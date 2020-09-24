自由限時批》習大大真成了「寡人」！

杭東

習大大「皇帝」的外衣被戳穿了！不但在聯合國丟人，還被川普政府核心智囊余茂春批「沒有一個真朋友」，連「紅二代」的前中共黨校教授蔡霞都批「虛有其表」，真成了「孤家寡人」了！

而聯合國官網近還開了習大大的大玩笑！竟把習近平的稱呼降級，改成「殿下」（His Highness），而不是一般共和國元首的「閣下」（His Excellency），硬生生將他從「陛下變成殿下」等於從皇帝降為「太子」，誠是莫大嘲諷！

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須知，His Majesty（殿下），原指宮殿前的近侍，向殿中的貴族轉達言語，以示尊敬:後來成為中國對皇族成員的尊稱，次於代表君主的「陛下」。

中國漢朝始稱呼「太子」、諸王為「殿下」，三國才將皇太后、皇后也稱為「殿下」。唐朝以後，太子、諸王、皇太后、皇后則均稱「殿下」。

而古時皇帝稱自己爲「朕」或「寡人」，乃示「天威難測」，無人敢接近。習大大修憲取消國家主席任期限制稱「帝」，亦已非新聞。現動輒「清洗」或「人頭落地」，亦喜常沿襲古時帝王的辭句，例如「妄議中央」、「僭越」等皆是。可見「帝王」癮很大！

中國修憲取消國家主席任期限制，被質疑是習近平（見圖）想稱帝。（底圖為法新社資料照；上圖擷取自聯合國官網）

像是任志强說習近平是「剝光衣服也要堅持當皇帝的小丑」，就是把習「戳得太疼」，讓習難以接受。乃重判18年「莫須有」的徒刑，以儆效尤！

香港網友猶嘲諷「建議習主席馬上改元開國，登基即位正式稱帝」、「可能是聯合國的內鬼故意反諷，還是真的想舔包子馬屁了」、「習大大的皇帝夢，被聯合國擊碎了！」不過，也確有「叼習盤子的狗」，經常替主子長吠！惹人厭惡。

然則，時運不濟，今非昔比。習大大的國王外衣，又被余茂春看破。像習在聯合國強調的多邊主義立場，更被余批「沒有自知之明」，並指「中國沒有一個真正的朋友」！

據《日經亞洲評論》近日報導，美國國務卿龐皮歐的華裔顧問余茂春罕見公開亮相，他以視訊方式參與加拿大智庫Macdonald-Laurier Institute舉辦以香港為題的線上研討會時指出：「共有價值觀是多邊主義的基礎。」他強調，「民主國家聯盟」成立以對抗中國的威脅，與北京拉攏的國家不能混為一談。

余茂春認為「民主國家聯盟」一開始似乎配合度低，但如今大家都站在同一陣線了，美國與日本、澳洲、英國、加拿大、歐盟、北約和東南亞國協國家擁有同樣的價值觀，反觀中國沒有真正的盟友（連花錢買的非洲國家，如今亦因疫後經濟困窘，遠離中共），而北韓在很大程度上，對中國共產黨沒什麼用處（聽普廷的），而俄中之間也沒信任。

所以，聽到中國領導人在聯合國談中國提倡多邊主義時，感覺非常諷刺，「這完全反映出欠缺自知之明」（That is a complete reflection of lack of self-awareness）。

至於香港問題，余茂春表示，香港遭到鎮壓，凸顯中國政府完全不可信賴，而香港的失敗也導致「完全失去對民主台灣的示範效果。」余茂春復指出，一國兩制是中共徹底破產的幻想，世人應該從一國兩制的運作中，更認清中共的統一戰線是如何運作，從而合作對抗中共的錯誤作為，是正確的道路！

與會的，還有甫入選《時代》2020風雲人物的香港眾志創黨主席羅冠聰也出席此研討會。他在臉書表示，能在研討會中，聽到美國現任政府對中政策的建築師余茂春闡述，對中共的看法，及在背後推動很多強硬的對港政策，令他深信「全球圍中共大勢已成」！且表示，前英督彭定康更在會中，描述中共近期對香港的國安法行動是21世紀中，對任何城市的自由，是最大的侵犯。

當中美衝突節節升高之際，中共連唯一的好朋友俄羅斯，亦竟在中俄邊境不僅增兵，還設立航空師、指揮部，以及防空旅。

習大大可說是焦頭爛額、四面楚歌。美國跟日本（按：日本國防預算5.4兆創新高）已成軍事同盟，甚至拉攏東南亞、印度幾乎形成包圍中國大網。但普廷卻在遠東軍區增兵，甚至在遠東三個地區進行了上千名的兵力演習，派出200輛的T72坦克在中俄邊境，做了大規模的兵推。幾是二戰末陳兵中國東北的翻版！

俄國日前一方面邀請中共演習，一方面卻自己在遠東增軍，擺明項莊舞劍，又是人前做一套，人後準備插刀（先進武器賣給印度）。諸此，中國己「沒有真朋友」，且腹背受敵，十分明顯。

此次在《時代》百大影響力人物榜「領袖」類的國家領導人中，包括美國總統川普、台灣總統蔡英文，還有習大大、印度總理莫迪等人。

其中，對習大大的個人介紹，別出心裁，直指習近平的專制作為，堪稱世界上最極端：監禁維吾爾族人，打壓香港激烈的反中示威（國安法毀港），實施強而有力的社會監控技術，以及毛澤東式的個人崇拜，造就出擴展到全世界的龐大外交和經濟力量；然而，正如蘇聯驟然垮台暴露出先前未見的裂痕，隨著中國勞動力萎縮和高齡化，建立在債務之上的一帶一路計畫成本，以及武漢肺炎疫情加重經濟放緩對國內造成的負面衝擊，這些都意味著，形同中國萬年領導人的習近平的「成功」，却不會是他的最後一幕！類此形同咒語式的嘲諷，別具一格！

余茂春在昨天的推特上就說，「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的中國族譜圖上刪除，這似乎很奇怪。鬧劇亦將會在其荒謬的重壓下瓦解。」，還配上1995年上映的電影《超齡插班生》的片段，劇中老師說：「最終侮辱，願上帝憐憫你的靈魂」誠是一針見血！習政權能否

善終，天理昭彰，將會給最終答案的！

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