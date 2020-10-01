自由限時批》中共紀念當年被國民黨打死的「烈士」！老K還要舔共嗎？！

鍾鼎

中共總書記習近平9月30日率領李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等包括軍方的文武大員，前往天安門廣場，向幫助中共建國的「人民英雄」致敬。

中共總書記習近平（中）出席「烈士紀念日」活動，默哀時不斷猛眨眼睛、哭不出來。（美聯社）

這些「烈士」主要是國共內戰時期，中國共產黨領導打國民黨而死亡的官兵，包括1924年至1927年因參加東征和北伐戰爭而陣亡的烈士。1927年4月12日及7月15日蔣介石及汪精衛在軍閥混戰及反共戰爭中死亡的國民黨軍官兵不在內。

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例如中共打國民黨政府時期，就成立「中華蘇維埃共和國臨時中央政府」，還在中央蘇區瑞金修建的「紅軍烈士紀念塔」。而在抗日戰爭及第二次國共內戰時期，被國的各邊區、解放區及各部隊繼續撫恤傷亡官兵的工作。

更在抗日戰爭勝利前夕舉行的中共「七大」名義，決定舉辦中國革命死難烈士追悼大會。毛澤東還在大會上發表演說指出，追悼的範圍是：「追悼幾十年來中國革命隊伍在各個戰線上所犧牲的人。」（就是指打國民黨的亡者），這次大會是中共歷史上首次明確提出「烈士」一詞。大會還決定在抗日戰爭勝利後建立烈士陵園。而在第二次國共內戰時期，各解放區更分別修訂或新訂了優待、撫恤方面的條例。1947年4月，將「陣亡將士」改稱「陣亡烈士」。「烈士」一詞開始成為榮譽稱號而被廣泛使用。

1949年中華人民共和國成立後，1950年10月15日中央人民政府內務部規定了革命烈士的範圍：1937年至1945年因參加抗日戰爭犧牲的八路軍、新四軍及其他人民抗日部隊官兵。國民黨軍官兵（包括空軍）確因抗日陣亡者也包括在內，但在此期間因參加「反共」內戰而死者不在內。中共是如此高規格定義「被國民黨打死，就是烈士」！敵我意識鮮明，遠高於民族意識。難道當年的國民黨人，不是「中國人」，不是「中華民族」嗎？！通通都是以「成敗論英雄」，今中共「成者為王」，國民黨則「敗在為寇」，連在台灣推動民主化，民選政府、政黨輪政，竟成了「台獨」、「華獨」？！這就是霸權、霸道、霸凌民主台灣！此不正是習近平在聯合國「反對」的東西嗎？！共產黨說一套做一套，到處欺騙害人！像過去被國民黨殺的叫「烈士」！現在西藏、新彊、內蒙滅絕文化，却叫「融合」！？

如果「反共」、「反極權」、要「自由人權」的民主台灣，却叫做「分裂」、「民族敗類」？！那麽過去國民黨統治中國時期，不也推行「三民主義」，分軍政、訓政、憲政時期，為國為民嗎？！為何共產黨要用武力叛亂，用槍桿子出政權暴力統治？！今却不願「還政於民」，還把民主人士殺戮，諾貝爾和平獎得主劉曉波「銼骨揚灰」，即為例證？！還要持續實行高壓獨裁統治？！根夲不得人心！難道在台灣民選、有領土主權的民主政府，要屈服在「武統」之下？！此乃違反自由人權及浩蕩的民主世潮，無怪中共强權到處惹人厭，成為國際社會衆之矢的！

當年國共內戰，是反國民黨和蔣介石，篡奪政權後依復專政不施仁政，强奪豪取，恣意妄為，復重走「帝制」之路，怎可能取信國際，猶妄言「武統」？！天理難容！

近來歐陽娜娜或陳廷寵退將，做出媚共辱國等事件，引來社會一片撻伐！此無它，汝等領的是中華民國護照，享受台灣自由民主制度和生活，却甘為共產黨專政的中華人民共和國吠聲統戰，為「虎」作倀的言行舉措，就是傷害自己的國家！若自願放棄國籍和健保，則就另當別論了！

簡言之，共產黨就是打敗殺戮國民黨，建立中華人民共和國，國共根夲有「血海深仇」，否則在台灣捍衛中華民國作啥？！歐陽娜娜不懂，但她的爸爸歐陽龍，曾是「反共」藝人，又做過國民黨的台北市議員，及國民黨發言人，難道不懂箇中的道理和分際嗎？！却莫名其妙地當了中共統戰的傳聲筒，背負為人民幣傷害國家的罪名？！何其不值！又何等可恥！

此亦正如于北辰退將所說，「如果今天歐陽娜娜，沒有中華民國身分證，她一毛不值啊！」第一位受邀參加國民黨主辦「國際民主沙龍」的香港知名演員馮淬帆，更在會中痛批前總統馬英九，並對已故前總統李登輝主政後的國民黨提出批評。他強調，國民黨已經沒救了，大家變成反台獨、不反共，中華民國變成這樣，怎麼辦？他期許江啟臣能讓國民黨重新成為救國救民的政黨。

他指出，年輕時，他忠於國民黨與中華民國，並透露自己幫國民黨做很多事，原本打算入籍中華民國，國民黨卻叫他不要回來，要他在「前線」繼續「撐」下去，終於在民國八十年，他在香港「一根毛都不留」，回台定居。

今（1）日是中秋節，恰巧中共國慶同天，前「香港眾志」秘書長羅冠聰流亡海外，就無奈表示，這「就像歷史替荒謬現實開了個玩笑」，因為原先應該是歌舞昇平、高舉「團聚」的節日，卻因為中共暴政，無數家庭遭到拆散。而香港更有不少人因抗爭須入獄，甚或流亡；還有人遭到送中，無法和家人相遇，種切惡行，令人深惡痛絕！今天香港泛民派政黨「社會民主連線」成員梁國雄、古思堯等人，仍展開遊行抗議，並拉著布條，寫著「沒有國慶，只有國殤。追究六四鎮壓，結束一黨專政，釋放所有政治犯」。

社民連此次遊行目的，是要呼籲政府能夠釋放送中的12名港青，讓他們回家和家人團聚。可見勇者不懼，依然奮鬥不懈，令人敬佩和支持！

而前國大代表黃澎孝猶撰文緬懷軍人亡父，痛批前陸軍總司令陳廷寵「無恥之尤」！黃澎孝今天在臉書撰文「黃埔父親的中秋淚」，談論父親抗戰救國，卻導致祖母被中共掃地出門的事件，黃說，他的父親因為抗戰遠征緬甸負傷，感染肝炎後因肝硬化身亡，而父親最大的痛，就是中共對祖母的迫害，因為父親被認為是黃埔17期的「反動軍官」，家人都成了「反革命家屬」，祖母因此被定罪為「反革命地主婆」，家產遭沒收，被掃地出門「流落在外，乞討凍餒而死」。

黃澎孝感嘆，祖母的悲劇在中共統治下的中國比比皆是，當年父親並沒有誇耀自己捍衛國家的英勇，而是耿耿於懷連累家人，對於中共則是滿懷著憤怒與不平，其他的抗日長官只要沒能來到台灣，就成了中共的階下囚，基層軍官則遭槍決鎮壓或終生勞改，誠是血淚的寫照！

黃澎孝表示，9月29日是陸軍官校在台復校70週年，也是「『黃埔』被中共解放軍打跑到台灣的『校恥日』」，卻有黃埔退役上將陳廷寵在大會上大放厥詞，讓他忍不住想要痛罵這些沒打過仗的舔共「太平退將」恬不知恥、「黃埔膿頭」！却也道出許多人的心聲，並不過分。

中國問題專家、《中國即將崩潰》作者章家敦（Gordon Chang）近日指出，中國政府「幾乎每天」都對台派出軍機侵擾，是因危機重重的習近平，設法轉移焦點，將危機化為轉機，「習近平知道，如果他失敗了，他可能會失去一切，包括權力、自由、資產、性命。」連移居美國的中共中央黨校退休教授蔡霞都批評，習近平似乎擔心武漢肺炎病毒感染，在大會場讓與會眾人排成怪異的大圈，自己則保距離，可見習近平「既怕死又自私」！

杜牧在「阿房宮賦」末段，說得真貼切，值得今人省思。「……管弦嘔啞，多於市人之言語。使天下之人，不敢言而敢怒。獨夫之心，日益驕固。戍卒叫，函谷舉。楚人一炬，可憐焦土。

嗚呼！滅六國者，六國也，非秦也。族秦者，秦也，非天下也。秦人不暇自哀，而後人哀之。後人哀之，而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」

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