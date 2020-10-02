自由限時批》十月大驚奇？！川普確診 投下「核彈」級震撼

辛文

難道真的是「十月大驚奇」的預言兌現？！今天突傳美國總統川普夫婦確診武漢肺炎，並已進行隔離治療。依美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指南，與新型冠狀病毒確診者有過接觸者，應隔離14天，乃是因為新型冠狀病毒的潛伏期恐達2週。確為全球投下「核彈」級震撼！

今天的美股期貨就暴跌，道瓊期指下跌428點，標普500和那斯達克100期指也都走低，益發增加世局的詭譎動盪，和軍事動態的莫測多變，特別是美中對峙的嚴峻不安，北京要挫哩等了！且亦直接衝擊美總統大選能否如期舉行，牽動美政壇的複雜變化，結果難料。

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顯然，接續的大選辯論將可能被廹取消（原訂10月15日、22日登場），而通訊投票爭議復續升高，連對手高齡的拜登是否被感染等種切問題，更讓大選充滿變數。

儘管川普團隊一度因美國疫情嚴重（美迄今已有將近728萬人確診感染武漢肺炎，其中21萬人不幸病亡，兩項數據都是全球之最），及選情落後，考慮延後大選，但美國憲法規定，總統大選的延後或更改，不是由現任總統决定，而是由國會的參眾兩院決定。

據《CNN》報導，儘管川普想要延後選舉，但是美國憲法賦予國會有權設定總統大選投票的日期。《紐約時報》也指出，川普在法律上無權延後選舉，國會才有權這麼做。

美國總統川普夫婦確診武漢肺炎，並已進行隔離治療。（AFP）

美參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，美國史上從來沒有延後選舉的先例，無論是在世界大戰、內戰或經濟大蕭條期間，仍照樣進行，強調他們會找出方法讓11月的總統選舉順利舉行。

眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也附和，「美國歷史上從來沒有略過任何一場聯邦大選，我們應當和這場選舉同進退。」就連川普的盟友參議員葛瑞姆（Lindsay Graham）也認為，延後選舉不是一個好主意。而依美國憲法，川普也無權壓後選舉時程，必須經由國會同意。

簡言之，因川普親信希克斯（Hope Hicks）確診出現嚴重症狀。隨之影響川普夫婦及白宮團隊，產生「白宮疫情」的疑慮，猶殃及更多華府政要。希克斯亦分別密集接觸的政權第二號人物副總統彭斯（Mike Pence）相關高層團隊，也都有可能陷入染疫危機？

而川普本人在公開場合往往不戴口罩、不遵循社交距離規範，甚至會嘲笑政敵戴口罩是怯懦的表現，並指稱某些人戴口罩是一種「政治表態」。參加川普選戰造勢大會的工作人員與民眾有樣學樣，也很少戴口罩，頗讓公衛專家憂心忡忡。

川普高齡74歲，雖然近年健檢紀錄良好，但仍屬高危險群，如果他也出現嚴重症狀，無法視事，美國國政應如何處理、副總統彭斯是否代理總統，都是各方高度關注的問題。

《彭博》報導指出，一旦美國正副總統同時因染疾病倒，將引爆一場全面性憲法危機，掀起總統大位爭奪戰。 《彭博》、《BBC》都報導，身為三軍統帥的美國總統確診，生病的嚴重程度將會衝擊經濟及地緣政治，特別是川普本人是否喪失行動能力。

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）坦言，川普目前診斷出病情，股市下跌是肯定會有的，但這依據病情有所差距，「如果川普確診被隔離在白宮，但繼續掌管政府，還可以瘋狂發推特，那我想，這對市場的影響微乎其微。」

即便是川普病到連推特都不能發，依據美國憲法第25條修正案，川普還可把權力移交給副總統，且在自身狀況恢復後隨即收回權力。依據法律程序，就算是正副總統都已經不在人世，喬治梅森大學法學教授索銘（Ilya Somin）直說，這時候將會由眾院議長接手。

憲法專家警告，一旦川普和副總統彭斯因為感染新冠肺炎失去行動能力，可能引發新一輪混亂。然則，密西根州立大學法學教授考爾特（Brian Kalt）指出，即使總統這個位子只空閒數小時，對國家來說也都是極其危險的事，若2人都無法履行職責，誰都不能援引憲法第25條修正案。

儘管憲法指示國會制定法律，把眾院議長列為接掌總統職位的人選，但考爾特指出，憲法沒有提供程序來確認總統是否「無能力」履行職責，可能爆發川普、彭斯或他們的代理律師表達自身適合任職的同時，眾議院議長宣稱成為代理總統的狀況。就十分麻煩了。

加以現任眾議院多數黨領袖民主黨籍裴洛西（Nancy Pelosi），又是川普的死對頭。若真是她成為總統，該是川普最不願看到的情況。是以，川普也不太可能會出於戰術考慮而推遲大選。 據一項統計，美國總統只有8人死在任內，陣亡率18%。而川普亦並非是第一個確診的世界領袖，先前英國首相強生（Boris Johnson）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）均曾確診，強生還一度住進醫院。強生與波索納洛現均已痊癒。目前白宮醫療團隊安排川普夫婦「就地於白宮隔離」，並由防疫團隊全天候監測，「全力防範不可預期之事的發生。」

《CNN》報導，川普的醫師康利（Sean Conley）在交給媒體的備忘錄裡提到，他是在當地時間1日傍晚接獲川普篩檢呈陽性的報告。

康利在備忘錄裡寫道：「總統與第一夫人目前都狀況良好，他們計畫在這段隔離休養期間留在白宮的住所。康利並沒詳敘白宮獲得何種援助，但他要外界放心，川普在療養期間應能繼續總統的工作，不受染病打斷，他也會向外界更新相關進展。

《CNN》說，雖然不清楚美國總統的「隔離程序」會如何進行，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指南提到，與確診者有過接觸者，應隔離14天。醫療團強調，川普本人的精神與體能狀況一切正常，雖然選前31天的造勢活動與兩星期後的總統辯論恐得取消，但「總統尚能正常辦公，遠端指揮執政職務...這點目前沒有問題。」

不過，拜登卻「危險了」。前天舉行的第一場總統大選辯論會，拜登與川普在密閉空間唇槍舌戰，飛沫甚至可能噴4公尺遠，且川普幾乎都面向拜登，遭感染風險極高。一般而言，對話時飛沫最多可噴兩公尺，但觀察川普平時說話中氣十足，肺活量大的話，噴出來的飛沫可能會飛更遠一點，尤其在沒有對流的室內空間「相罵」，飛沫噴濺距離甚至可以多達四至五公尺。據感染科醫師黃高彬表示，感染武漢肺炎病毒患者發病當天病毒量最高，但其實在發病前兩天具有傳染力，並在發病一周後病毒量會開始明顯減少，無症狀者病毒量較低，一旦有症狀，病毒量高，感染風險隨之增加，目前川普看似無症狀，但以川普的個性，即使有症狀恐怕也不願對外說明。

所以，川普確診，他也認為，「拜登危險了」。因和川普同台交鋒的拜登，是否也被傳染，已成為美國選民關心的話題。至於，通訊投票問題，美國內更是爭議不斷。川普早前就表示，越來越多地方使用郵寄投票，讓民眾不用冒著風險到投票所投票，這樣的做法「將導致史上最不正確和最詐欺的選舉，對美國是極大難堪」。而類似的事件，已分在密西根州、佛羅里達州等地發生。美國司法部不久前發布聲明，表示當局正在調查賓夕法尼亞州路澤恩郡有9張郵寄選票被丟棄的事件，其中7張投給川普，其餘2張被重新密封，不知道所投是何人。紐約市亦有承包商出錯，導致有近10萬張缺席選票被寄到錯誤的收件人手上，包括姓名或地址不符。另有報導稱該市有一些從未在軍隊服役的選民收到標記為軍人用的郵寄選票。諸此事件層出不窮，勢將造成未來大選結果的司法問題，導致判定總統當選與否的極大困擾。

川普夫婦現在醫療期間，固備受全球高度關注，反可用推特「大展拳腳」，而他的鷹派團隊更將利用時機，以整治中共作為最佳勝選手段，因美國人民反中共CCP意識十分高漲，更可把疫情甩鍋給北京，况且總統都中鏢了，連高齡的拜登也危險了，正好成了美朝野黨派及人民的「砲靶」連帶引起英法日印澳等民主聯盟的公憤，又再成了國際「眾矢之的」，悲乎！

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