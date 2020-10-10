自由限時批》堅韌的民主台灣 永續經營

陳峯

2020這一年，可說是驚濤駭浪，國內外至今仍是面臨險峻的局勢，但民主台灣卻能不憂不懼，既不避戰也不畏戰，莊敬自强，已蠃得國際民主社會尊敬和肯定。而全國上下一心，守住了疫情的防線，更讓台灣成為了世界的模範生。讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的特質和能耐，得在全球舞台發光、發熱、發亮。這可說是，中華民國立足台灣71年來，所未見的榮耀，彌足珍惜。吾人自應團結一心，努力奮鬥，使民主台灣得以永續經營，成為安和樂利的幸福家園。

今年的國慶，國人憂喜參半，感觸頗多。亦對在野黨派未能體察時艱，和主流民意之所嚮，不時做出親痛仇快的舉措，令人痛心。而至今仍欲「助紂為虐」，做中共「武統」侵台的同路人，處處統戰、滲透、破壞，以削弱民主台灣「生命共同體」的團結力量，並影響國防保民的支柱，十分可惡，自須依國安法匡導，以免為敵所乘，使社稷陷入危境。才是正辦。

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蔡英文總統在國慶大會發表演說時強調，要以堅實國防維護國家安全。 （記者劉信德攝）

蔡英文總統國慶文告全文

今天最受國內外關注的是，中共不斷「擾台」的行徑，令人憤怒，亦備受民主國家批評。美方包括川普總統、國務卿、國安顧問、國防部長等，莫不指責「武統」侵台的不當行為，亦多次公開發言挺台、護台，在「多國圍中」，川普連任困難時刻，當非虛言，實不容小覷。其實，畏戰示弱退讓，並不會帶來和平，中外歷史血淚斑斑可稽，只有自我準備充足，憑藉著得道多助，及堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平。

從南海、東海主權爭議，中印衝突，到台海局勢的變動，乃至各國關切的港版國安法實施，印太區域的民主、和平與繁榮，正受到中共嚴峻的挑戰。 如今區域內的日、澳、加、印等國，為了確保自身安全和民主體制，不受到外在因素影響，已展開各種形式的合縱連橫，並導致印太區域，發生前所未有的情勢變化。因應類此的情勢改變，台灣只有超前部署，才能掌握未來，才不致在變局中隨波逐流，甚至被別人決定命運。

蔡總統今天在國慶日中，又再次抛球釋出善意，若北京仍以鐵板一塊「和平統一」老調回應，那就不能怪台灣了。畢竟台灣已是民主化的國家，無法接受法西斯式專制的「統一」生活，况且71年來，中共從未統治過台灣，兩岸（兩國）互不隸屬，如今亦已為國際許多民主國家認同，像南北韓同文同種，仍可以並存國際組織，民主台灣有何不可？

而今在台灣確有些馬英九們、洪秀柱們的少數，常以三言兩語美化中共政權，有意忽視其法西斯獨裁暴政本質，常以「利害」迷惑台灣某些人，使其不自知。殊不知，一旦台灣「被統」，結局就是香港，新疆，西藏，內蒙古的血淋淋翻版，何有自由、人權、民主可言？屆時，所有的災難出現時，後悔已來不及了。

所謂中華民國民主台灣，就是今天台灣人民的最大公約數，也是同舟一命的「生命共同體」共識，自須服膺我們得來不易的民主法治制度，而產生的民選政府、議會（國會）和國家領導人，均有「定期制」，亦會發揮賢能和監督的機制和功能，造福國家人民。類此絕不容任何人破壞，甚至如勾串中共，出賣台灣，是人人得而誅之！

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