自由限時批》中共根本「統」不了！

李全無

中共若不改獨裁本質，不改變霸權、霸道的態度，即便文攻武嚇霸凌民主台灣，亦根本「統」不了台灣。畢竟天理公道正義，永遠站在愛好和平自由的人們一邊。否則納粹帝國不會垮，前蘇聯亦不會崩解。

或許對中共講自由人權民主核心價值，是「對牛（虎）談琴，但黑暗巳盡，就是黎明天光的來臨。現今的「天下圍中（共）」，就是鐵的事實，中共再怎麽騙也沒用，亦已陷入險峻的死胡同了，還是好自為之罷。

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近日《央視》又報導，中國國家安全機關組織宣布破獲數百宗「台諜」案，此種構陷編造入罪的伎倆，無端栽贓台灣無辜人民，藉以「文攻」統戰，唬弄外行。而此實也和2018年的中共宣布破獲多宗「台諜」案 ，如出一轍，根本是栽贜抹黑，連行家都看不下去。像前軍情局少將陳虎門就向媒體表示，他看了《央視》與共媒報導，認為主要用意還是在宣傳，軍情局已不派人去中國了，怎可能破獲「數百起間諜案」，這應是羅織而來，否則就抓的都是自己人。

按照《央視》公布李孟居的報導，李根本不是我方情報單位所吸收的人，且李拍軍事基地的做法很不專業，根本沒有受過情報偵蒐的訓練。如果李是受軍情局指使，中共會直接公布軍情局指派任務的情報員與身分。而據了解，為保護情報員安全，降低風險，軍情局早已不派情報員去中國了，然則，中共卻藉此強化其全民「防台」意識，製造「仇台」氛圍。北京當局早前便已通知各大學，必須安排師生員工收看《央視》這則報導，並「組織學習相關文章」。不脫「黨國」教育本質，還操弄破壞兩岸人民感情。

央視首度對外播放已失蹤一年多屏東枋寮鄉政顧問李孟居的自白影片。陸委會正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民。（圖：翻攝自網路）

事實上，海峽兩岸分離70多年，在今天則是各自分由共產黨專政的中華人民共和國，與已經脫胎換骨的民主化中華民國（近20多年7次總統民選各級政府亦然）轄治；不論政經和多元文教及社會生活方式，可說完全和往昔傳統中國帝制和黨國時代不同，充滿自由蓬勃的朝氣。很像美國走出英國找到的新天地，呈現族群多元融合的自由民主國家。

簡言之，過去的「國共內戰」時期，已與今天民主台灣的中華民國無多大關係；因為「黨國」型態的中華民國亦已成過去，國民黨更已轉化為民主政黨之一，民進黨亦然。誰執政，不像共黨中國，由習近平總書記一人說了算，都得通過2350萬台灣人民票選，決定國家領導人和中央政府，做不好，誰都依法及「任期制」得下台。

因此，中華民國公民才是真正的主人，本來就是「獨立自主」，何來「獨」之有？！

民主台灣亦不像中華人民共和國的國民，都得服從握「槍桿子」的共黨總書記一人，這就是納粹、法西斯式的獨裁，可以在新疆設7百個「改造營」，還騙人說「香港一國兩制50年不變」，卻不到22年，就訂「國安法」毀掉國際譽稱的「東方之珠」，還為所欲為地毀掉藏族、蒙族的語言文化，難道她們不算五族共和的「中華民族」嗎？！別忘了，蒙古、滿清都統治過中國，經數千年的「融合」，今天的「中國人」或「漢人」，大半多為「混血」，現反而欺負起蒙人、藏人、滿人、維吾爾等人民，猶視為「非我族類」，更矮化他們為「獨」？！真是世界級大笑話。像南北韓即便對峙，亦沒說誰「獨」？！加、澳、紐各自為國家，英國也沒說他們「獨」？！何妨找人類學家、歷史學家、生化學家等等，甚或「驗血」，看看中國究有多少人還是「成吉思汗」的子孫？！（外國學界認中國人很多混有各族人的血，講自已是「純正漢人血統」，根本是笑話！）

日本學者加藤嘉一 ，現任香港大學亞洲環球研究所客席副教授，就曾撰文指出，日本人從不認為接觸，能夠改變中國的（黨國）政治體制，而持有完全不同的意識形態和政治體制的中共，是不可能因外在壓力而邁向自由化和民主化。故而做為日本國民，是支持前日本首相安倍晋三，能說服川普不信任中共，是項了不起的成績。

上月曾向北京喊話「拆除網路長城」的美國務次卿柯拉克，近日更在推特指出，中國共產黨證明西方對中國的接觸政策錯誤，「現在是時候摘下我們的玫瑰色眼睛看中國」。連國務卿龐皮歐近日都在東京舉行「四方安全對話」（Quad）表示，美國已開始在全亞洲建立得以挑戰中共的關係網路，美日印澳四大民主國家將在外交和經濟領域合作，抵制中共的掠奪性活動，並針對「台海安全問題」，亦毫不諱言指出，「台灣是美中的一個衝突點，美國政府一直在努力確保能夠實行，包括依據《台灣關係法》對台軍售，以及美軍確保台灣及其周邊海域的航行自由等，「我們不想與中國爆發衝突，但我們也會確保所有對台承諾得到實踐。」戳穿了中共「武統」台灣的邪惡詭計。

如今中共的數位獨裁，已嚴重破壞「和平」與「民主」的本質，又不斷操弄似是而非的民族主義，以鞏固其法西斯統治，並合理化對外擴張勢力的野心。致習近平在聯合國大會的演說所稱「中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話弭合分歧，以談判化解爭端等等，還強調「不能誰的拳頭大就聽誰的」，通通成了近代史上的大笑話。只要看最近一項13國人民的民調，「不信任習近平」，便高達7成以上，已成了眾矢之的，更是不言而喻了。

儘管在中國境內施行高壓統治，但像耿介之士，不在少數。像清大教授許章潤便直言習獨裁，而中共中央黨校前教授蔡霞亦 批習是「黑幫老大」、中國共產黨為「政治殭屍」！紅二代的任志強，更譏諷習是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。諸此在在顯示「習帝」雖擁有絕對權力，然在人性與良知的強烈挑戰與衝擊下，已是岌岌可危。

自由民主的價值，與追求和平一樣，乃是普遍的人性使然，但中共卻背道而施，已成了紅色霸權淪亡的最大罩門。而今最荒謬的，莫過於台灣內部竟有不肖在享受自由民主制度和生活之時，居然和實行法西斯黨國體制的中共唱和，這不只是思想的墮落腐敗，更是患了「斯德哥爾摩」症侯群，無異是「認賊作父」，幫加害人欺壓受害人，成了中共「幫兇」，誠是令人痛心疾首。

例如刷最後存在感的馬英九「首戰即終戰」說，無恥的「除役」（高齡屬之）上將陳廷寵竟說「戰力是零」，而洪秀柱近到對岸猶批台灣「親美抗中」，堅持「92共識」（一國兩制，沒有「一中各表」）等媚共、舔共言論，自須繩之以法。任何民主國家均不容忍「叛國通敵、侮辱國家元首」等言論，並隨中共的文攻武嚇起舞，助紂為虐，政府應是「依法行政」的時候了，以儆效尤。

依兩岸條例第5條之1、第33條之1，及第33條之2等相關規範，不得以任何形式參加中方倡議或推動涉及「民主協商」及「一國兩制」等之相關活動，包含場合、會議等，如有涉及違反法令情事，主管機關將依法處理。

新世紀兩岸，已是國際性問題，雙方須有善意、尊重、對等，才能談和平相處之道，否則免談。如今更已有兩岸法規及國安5法在，相關國安、司法、兩岸部門，若不嚴格執法，就是怠惰職守，只有下台換人做，否則國家尊嚴、民主法治何在。

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