自由限時批》習大大這一咳 敗了！

李全無

習大大南巡，在演講時的狂咳，經直播一傳，震驚天下！咸認大事不妙，和老美之戰己未戰先敗了！

習近平近日在深圳經濟特區成立40周年講話，長達約52分鐘，在倒數7分多鐘時，突然接連咳嗽，持續時間甚久。據《央視》直播畫面，習近平在大會上的講話突然接連咳嗽，持續時間甚久，《央視》為此連忙切入其他畫面。但習近平的咳嗽並未緩解，且頻頻喝水。

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很簡單，不論是老中醫或西醫，衹要聽咳嗽聲，便知其梗概，情況不好，或有武漢肺炎、肺癌之虞（連各國元首都免不了染疫）。而全球受武肺毒禍慘重，無異是害人害己，中共總是要還的！

顯然，習大大的內憂外患不巳，致抑鬱寡歡，積「勞」成「疾」，無乃自然。又反覆床側，夜不成眠，還會問近侍者「門關好了沒」？足見疑神疑鬼，內心之恐懼，難以言宣。

故而習大大整天滿嘴「備戰」、「自力更生」！猛吹口哨壯膽。而去視察海軍陸戰司令部時，竟然在場的將領和高幹都戴口罩，不知是誰「染疫」？能戰否？！

其實，習大大的突然咳嗽，固是身體的老實表現，但亦恐和華府智庫發出「早打早贏」強烈訊號有關！

加上老美最近突改變心意要售台「死神」MQ-9無人機，更是他害怕的致命玩意兒，因為老美就在今年初「斬首」了伊朗二號頭子伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）成功。當時，斬首事件曾引發中共高層緊張，外電報導稱「習近平第一時間聽取了核心智囊和高層團隊的緊急簡報」。中共政治局7常委，及國家副主席王岐山，也一起開了緊急的「秘密會議」。才了解「死神」無人機，是真的狠、穩、準！確讓中南海不寒而慄！更是給習大大和高幹，及「備戰」的軍事高級將領「敲響了警鐘」！

中國國家主席習近平。（法新社資料圖）

由於台海、南海局勢劍拔弩張，美方屢屢提出「嚴正警告」，不要輕舉妄動，但北京却聽者藐藐，依然窮兵黷武，威嚇鄰近國家，特別是不斷文攻武嚇台灣。於是，美方以行動挺台，近日大舉出售台灣軍事裝備，包括戰鬥機、新型坦克等。早前還有消息稱，包括「死神」MQ-9無人機亦不吝售給台灣。故有傳聞說，美軍的「斬首」行動似正逼近中南海，中共對此十分忌憚。

《路透社》復引述6名美國消息人士稱，美國擬出售至少4架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人偵察機給台灣，這種大型先進無人偵察機的航程可達6000海浬，若加掛武器與「死神」MQ-9的攻擊能力相差無幾。美國對台灣出售MQ-9系列無人機還是首次，目前只有英國、意大利、澳洲、日本和南韓等少數美國的親密盟邦，才獲准購買。而MQ-9無人機，這一軍售行動顯示美台關係正密切升溫。

外號「死神」的MQ-9無人機，可說是美國現役最先進的中高空、長航時、偵察、打擊一體的無人攻擊機。具載彈量大、打擊速度快等特點，並集偵察、跟蹤與打擊一體化作戰行動的需求。且可在空中飛行42個小時，還可同時掛載4枚「地獄火」反坦克飛彈，以及2枚230公斤精確雷射引導炸彈，具備裝載聯合直接攻擊彈藥和響尾蛇飛彈的能力。

在今年1月3日凌晨，伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼抵達巴格達國際機場時，一行人正乘車離開機場，就遭到了美軍「死神」無人機的空襲，在高空發射3枚火箭彈（俗稱「忍者」的刀片飛彈），極為精準的命中了蘇萊曼尼一行人所乘坐的2輛車，8人當場死亡。

這種「死神」無人機所執行的「斬首」行動，震驚全球！更顛覆了傳統作戰模式，已為未來戰爭形態帶來新的變化和挑戰！目前美軍使用「死神」無人機實施的「斬首」行動，大致分四步驟進行，包括情報偵查、火力打擊、戰場評估和善後行動等。就算習大大再狠，不相信「舉頭三尺有神明」，但現在每天都得擔心舉頭萬呎有「死神」無人機，就夠膽寒的了！

據美國「空軍協會」（Air Force Association）刊物《空軍雜誌》（Air Force Magazine），不久前，以「著眼中國」為題的報導，美國空軍第29無人機攻擊中隊，在加州與海軍一同進行演習。有3架「收割者」（Reaper）MQ-9無人機與海軍第三艦隊在海軍慕古角航空站（Naval Air Station Point Mugu）演習，參與者包括航空母艦打擊群、潛水艇、C-130運輸機及海軍陸戰隊等。

這場演習係以MQ-9為中心，代表美國無人機戰略重心從中東轉移至太平洋，就連特地為演習設計的臂章，都繡上紅色的中國，上方就有一架MQ-9飛過。（按:美軍在臂章秀出特定國家，為50多年前打越戰的時候）。此一MQ-9以中國為假想敵進行演習，引發外界不少聯想。

前一陣子，中共最懼的無人機又現身北京上空，網路熱傳。事情發生在7月15日下午3點多。據報導，飛北京上空的無人機，為RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）是由諾斯洛普格魯門公司（Northrop Grumman）生產製造。已於美國空軍與海軍服役。美國空軍現擁有31架RQ-4「全球

鷹」無人偵察機，攜帶「休斯整合式搜索與偵查」（Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance, HISAR）系統，可全天候執行情報監偵任務。其續航時間長達38至42小時，巡航半徑為3,000公里，監視範圍超過整個朝鮮半島，可在2萬公尺高空透過雷達和紅外線探測裝備，偵測地面僅30平方公分面積的物體。能來去無蹤，莫測高深，令中共十分恐懼。

是以，美國華府智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）最近就發布一項民調報告顯示，有5分之4的歐美、亞洲意見領袖認為美國現在能贏得美中戰爭，「但10年之後則不一定」。

簡言之，在「天下圍中」之下，美軍歷經南征北討，經驗豐富，加以各項先進武噐，狠穩準，光是「死神」無人機的「斬首」行動，便可讓中共陷入「群龍無首」狀態，才是「首戰即終戰」的最佳註觧！導致習政權迅即崩解，是可殆言。

另如台北政壇有「美軍不會來（馳援台灣）」的說法，迷惑人心。此亦己被華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）破解。CSIS14日發佈的最新民調數據，便出乎意料地顯示，多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受中國威脅。

CSIS中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，這是美國人對以軍事行動協防台灣在態度上的重要轉變，可能形塑美國下屆政府對台灣的政策。

據《美國之音》（VOA）中文網今（15日）報導，在中國不斷擴大對台軍事威脅之際，CSIS在8月初針對美國一般民眾及對亞太區域事務有影響力的思想領袖（thought leaders）所做的問卷調查中，對於「美國是否應該為護衛盟友夥伴不受中國軍事威脅承擔風險」問題，多數人都認為美國應該為保護盟友夥伴承擔風險，包括日本、南韓、澳洲、台灣，以及南海未指明的盟國或夥伴。

葛來儀指出，這是一個「重大轉變」（major shift），因為美國思想領袖對台灣的關注也有明顯變化，對台灣應該有「再保證」的作用。

1年前「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）的調查顯示，一旦中國武力犯台，美國民眾支持出兵協防台灣的比例是35%，如今台灣的得分幾乎和美國盟國一樣達7成左右，她認為這是美國民眾愈來愈認識和瞭解民主台灣所致，例如台灣在防治武漢肺炎擴散上表現優異。

如今習大大恐也等不及拜登當選來救援了。因為川普及第一夫人、小兒子拜倫，都已確診治癒。而繼白宮醫師康利（Sean Conley）證實川普已不具有傳染力後，美國傳染病權威、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）也證實這項說法。

《路透》報導，佛奇14日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目訪問時表示，他與NIH的同事雷恩（Clifford Lane）檢視川普所有的病毒檢測，發現川普已不具有傳染力，能夠出席公開活動，不會為其他人帶來危險。更將使川普神勇萬分，大有「反敗為勝」之勢！

加上拜登兒子杭特（Hunter Biden）的「醜聞」發酵，且已落在FBI手中，更具殺傷力！使美總統大選充滿雲詭波譎變數，鹿死誰手，尚難定論。

由於杭特深陷所謂「通烏（烏克蘭）門」醜聞，郵件部分流到FBI，使拜登惹得一身腥，恐將影響選情。原來一台疑似杭特的筆記型電腦硬碟遭到FBI扣押，裡面信件顯示杭特利用時任副總統老爸的關係，施壓烏克蘭，重重打臉拜登宣稱自己「從未與兒子談論其海外生意往來」的話，筆電裡還發現許多不雅照片，美參議院已經進行調查。

據美國《紐約郵報》報導，杭特將時任美國副總統的父親拜登，介紹給1家烏克蘭能源公司「Burisma」的高級主管波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi），不到1年，拜登就以10億美元的補助為要脅，向烏克蘭政府施壓，要求解僱正在調查該公司的最高檢察官肖金（Viktor Shokin）。

至少有3封重要的往來郵件，在這台被送修的筆電裡發現。據了解，川普陣營的前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）已經得到該硬碟的內容，朱利安尼爆料給《紐約郵報》才曝光。

拜登與兒子「通烏門」的醜聞，是在2019年民主黨彈劾川普「通俄門」調查期間，意外浮出水面。但川普案2019年2月獲參議院判定在「濫用職權」與「妨礙國會」上無罪，得以繼續執政。拜登醜聞反而在選前延燒，朱利安尼已經放話，將有更多爆料。

現不只拜登親北京，連他的副總統候選人、現任參議員賀錦麗的老公，也大賺人民幣。

據美國《國家脈動》（The National Pulse）近日報導，拜登的亞非裔女性副手賀錦麗之律師夫婿任德龍（Douglas Emhoff），靠中國生財，直指其合夥的「歐華律師事務所」（DLA Piper）接受多家中國國有企業委任，甚至驚見中國共產黨前官員出任顧問，與拜登之子透過中共牟利如出一轍。

《國家脈動》報導指出，若拜登十一月勝選，任德龍合夥的歐華與白宮拉近距離，中國當局恐進一步利用關係，點名賀錦麗難逃財務或利益衝突質疑。親民主黨的《紐約時報》也在報導中擔憂任德龍可能拖累拜登選情。

儘管在大選中不乏爆料情事，但因多次民調顯示，美主流民意7成以上「反中（共）」，故而和中共有金錢利益來往者，備受高度關注！顯然，拜登和賀錦麗須表明對中（共）政策立場，以釋群疑。

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