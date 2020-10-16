自由限時批》老共又玩和戰兩手！

陳峯

近日習大大到中國海軍巡視，說要全面「備戰」！而美中台學者的對話，却有中方智囊學者要求美台不可建交，讓習下不了台，就會「武統」！軟中透硬，就是要台灣識相「和統」，大家沒事！

真的是這樣嗎？台灣之不言「獨」，是因已完全「民主化」（7次總統民選）符合國際民主國家準則（軍隊亦已國家化，非「黨軍」），若因屈就習大大「統一」領導地位，而不和美建交，等於失去「國格」，和參與國際組織的「國際人格」，易淪為次等國家和人民，此豈是符合一個民主化國家的說法？！根本在唬弄民主台灣！比「求和」、「降順」還要難堪，變成國際社會的大笑話！

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所謂「不自由，毋寧死！」古有明訓。一旦失去自由，香港、西藏、新疆、內蒙都是遭受中共暴政的慘絕人寰活生生例子和鏡子！

中國國家主席習近平。（路透資料照）

由華府喬治城大學舉辦的「2020美中對話」網路視訊活動，近日舉行「美國的台灣政策：策略性模糊與亞洲安全的未來辯論」線上討論，頗受關注。有美智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）、前國安會秘書長邱義仁及北京清華大學國際關係研究院院長閻學通等美中台專家學者進行對話。

其實，類此對話雖具意義，但不能離民主台灣生存發展太遠，像務實的不「獨」，或較符合現狀需求，亦是「承認中華民國台灣存在的事實」。但若要配合放棄與美建交問題，涉及「國際人格」，就已强人所難，況又等於否定民主台灣的法理基礎，根本行不通！

像今天台灣民主基金會發布的最新民調，就針對「若中國為統一宣布攻打台灣」，顯示有近8成民眾願意為台而戰；而「若台灣宣布獨立受中國攻擊」也有7成民眾願為台而戰。

由此可見，台灣人民保衛民主的決心！而近來共軍一面頻頻擾台，又文攻武嚇，還揑造「台灣間諜」事件，圖製造腥風血雨威懾，已到了無所不用其極地步，反而刺激台灣人對民主的信念、加深防衛的決心；而台灣政府在防疫對策上的成功，受到國際讚譽，且經濟持續成長，科技產業獨樹一幟（台積電等），也增加民眾自信與榮耀感，故而中共對台持續施壓、對港實施國安法等作為，只會降低台灣人民對中共的善意。

事實上，今天中國的政學要角，都是「共產黨員」；而中共雖靠馬列主義那套鬥爭，和槍桿子奪下中國江山，但骨子裏却是封建帝制的獨裁專政！須效忠共黨的頭子，在美前中共黨校教授蔡霞就批「習近平猶如黑道老大」、「中共是一個政治殭屍」等，皆足證其已進化為「數位獨裁政權」（據今天外媒報導，聯合國大數據中心將落腳中國杭州，將使其成為世界最強「監控國」）。

再者，在習「帝」心中，把文臣武將均視為統治操作「工具」，軍政大事，亦只有他說了算！而「天威難測」，不論其心腹、智囊或逢迎拍馬者，都是「揣摩上意」之徒，或「叼飛盤子」的狗！

是以，對台政策的軟硬、和戰，皆瞬息萬變、莫測，獻策或對話、放話，均由習「帝」做主，可朝令夕改，亦可夕令朝改。過去毛澤東如此（翻國共內戰鬥爭史，一目了然，罄竹難書），今習大大更是變本加厲，反覆無常，連世界13個主要國家的人民，有7成以上對習是「不信任」，信哉！

然則，中共最重「實力」原則，十分現實！只要能「治」（剋制）得了它，它可低聲下氣，屈膝求和，一旦「鬆懈」，就慘了！它會立即反噬，讓對手「屍骨無存」，狠毒無比！（蔣介石vs毛澤東便是血淋淋教訓）

老美被騙了70多年，幾乎「遍體鱗傷」，到現在才醒悟，因為連「孔子學院」（忠恕仁愛，講信修睦，行王道）都是「騙人」的「大外宣」！

難怪美國國務卿龐皮歐15日就表示，孔子學院（Confucius Institute）偽裝成文化語言機構，實質為中共的外宣組織，不應該存在於美國教育機構內，他要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，今年底前必須關閉孔子學院。可說是給中共當頭棒喝！

台諺有云：「樹頭站乎在，毋驚樹尾做風颱！」只要吾人自立自强，得道多助，面對各種風雨橫逆，不憂不懼，奮力向前，一切都將會迎刃而解的！

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