自由開講》中國黨的「萊豬戰」與「台美復交」議題

蕭嘉弘

在國民黨團提案建請蔡政府尋求「台美復交」後，立法院無異議通過台美復交，以及促美軍協防台灣的兩項公決案，中方聞言氣急敗壞，蘇揆說該黨良心發現，立委陳亭妃受訪語氣帶諷表示，看藍營是不是在打真球，國民黨也是在看衰蔡政府，故意提出做不到的「台美復交」，要戳破民進黨是在打假球。

立院國民黨團上月在議場內抬起豬公模型及各式標語。（資料照）

這週立院開始了在台的中國黨發動的「萊豬戰」，要讓衛福部長陳時中被「問到飽」，充滿了一黨之私的政治算計和自我矛盾：當台美建立正式外交關係已是愈漸浮現的台灣共識，代表台灣人以及台灣的主體性建立，更加成熟穩固，值得好好把握。但藍營一手反美豬開放進口，中部七縣市首長還簽署反萊豬，操弄反政府和反美，一手又希望台美復交能從天上掉下來？該冷靜思索，拿什麼去交換、互利，才能讓自我所獲利益極大化，獲得與美的正式外交關係和支持，具體提升台灣的國際地位。

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藍營不要再表現外行，那只會更讓國際社會笑，向美軍購、進口美豬，美方雖有獲利，但也兼顧及平衡了我國的國家發展需要；已經讓步和犧牲了些許利益，綠營也千萬不要打假球，否則將來會付出更大的代價。

一起展現政治智慧，朝共識的目標，團結帶領邁進，切莫因小失大、自亂陣腳，台灣未來肯定會贏得世人更多的關注和尊重。

（自由業）

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