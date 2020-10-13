社論》百年老店的名不正言不順

中國國民黨應否去「中國」，改名為國民黨？近年常有人主張，甚至認為「台灣國民黨」才是正本清源之計，但未獲正視或認真討論。雙十節當天，黨立法院總召林為洲拋出話題，指黨名「去中國」是改革的第一步，改革沒有不能談、不能討論的議題，包容多元、務實面對問題，才能獲得有價值的答案。林為洲此議，引發不少回響；黨主席江啟臣回應，改名不是現階段黨內改革的重點。

百年老店要不要改名，是該黨的內部事務。不過，旁觀者清，有些旁人一看答案就很清楚的問題，當事者卻往往想不透、做不了，以致自陷於迷障或困境之中。最大在野黨的改名之議，也可做如是觀。

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最根本的是正名。兩千五百年前，子路問老師孔子，為政應以何者為先？孔子答曰：正名。孔老夫子的道理很簡單：名不正，則言不順；言不順，則事不成。孔子重視正名，因為名正之後，主觀上可顧名思義，客觀上可循名責實。

顧名思義，林為洲所屬的黨，以中國為名，凸顯的是來自台海對岸，是外來的，所謀的也是「中國國民」之事。用這樣的黨名，要在台灣政壇立足壯大，從正名、言順的角度看，即使不是不可能，也必事倍功半。

過去在兩蔣時代，以黨國體制統治台灣，所恃的是專制威權，黨名無關宏旨，反正台灣人民其奈它何，不服也得服。到了民主時代，人民是頭家，政黨要受選民及意見自由市場的檢驗，黨名與這塊土地和人民扞格，一黨執政終必崩解；人民要的不是外來政黨，而是從心態到作為都以台灣為主體的政黨。名正、言順、事成的道理在此發揮作用。

本來，這個外來政黨堅持反共，人民還給它機會，以維護台灣安全繁榮免受共產中國侵害，而李登輝的本土路線更延長了它的執政期。但阿輝伯之後，它表現越來越離譜，從反共保台灣變親中反台灣；若干黨內高層、派系甚至奉中國為上國，聯共制台，以致「中國國民黨」在意見自由市場越來越難以銷售。

其間，中國不但謀取台灣日甚，在全球也野心崛起，招惹世人反感。美國權威的皮尤研究中心上週發表對十四個先進國家的民調顯示，各國大多數人都對中國評價負面，最高的甚至超過八成。中國惡名昭彰，「中國」成負面字眼，「中國黨」卻把名與實都與其密切連結，台灣人民對這個黨越來越難支持下去。

事實上，回顧過去該黨的歷史，曾數度易名，從早年的興中會、中國同盟會、國民黨、中華革命黨，都曾是它的黨名。它改名不乏經驗，必要時就改，尤其現今的黨名不改，不論顧名思義或循名責實，必使其前景不亮。況且改名可大改，也可小改：去「中國」，成「國民黨」是小改；稱「台灣國民黨」是大改，與斯土斯民站在一起，預期成效亦大。

誠然，任何改革必有阻力，百年老店，阻力更大。黨內反對改名的，主要有幾種勢力︰仍把「中國」解釋為中華民國者、不願割捨黨國落日餘暉者、敵視台灣而不敢拂逆中國者；三者除了反對把黨名去「中國」，其實都存在抗拒本土化或台灣優先的心態。自逼迫李登輝辭去黨主席的近二十年來，百年老店的黨中央大都由親中派把持，以和中反獨為名，行買辦引中國勢力入台灣之實。若非它在地方基層靠服務及人脈還有若干實力，如今打著「中國」旗號拚選戰，「賣台」陰影籠罩，猶如烏龜背大殼跑路，實倍感吃力。黨名去「中國」，立即縮短與台灣人民的心理距離，事情就是這麼簡單而明白；改名派所著眼的，亦無非如此。如果來台灣已七十多年，仍在心懷「中國」，這樣的黨還能奢望得到多數人民的支持？

當然，從政治現實和事理來說，改名只是改革圖強的基本要件之一。中國國民黨的政治頹勢，本質上是與主流民意站在對立面的意識形態及結構問題，不是一時的，絕非算命式的改名即可改運。從而，在改名之外，還須從主張、用人、路線拿出具體的改革作為，才能一新耳目。對於改革，百年老店的最大罩門，在黨內既得利益者反改革的勢力龐大，大老且常為抗拒改革的攔路虎，成事不足敗事有餘，以致黨機器遭劫持。這一罩門不除，若連正名的最基本改變都無力去做，現今的頹勢，恐怕還不是谷底。

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