健康醫療網》 年輕人運動後突然猝死！體檢「加一項」檢查 就能發現心肌肥厚威脅

一般民眾對肥厚性心肌病變並不熟悉，但年輕人、小孩、甚至運動員，在運動後猝死的新聞常有耳聞。心臟外科權威振興醫院魏崢院長表示，這疾病常發生在有家族病史的人身上，體檢時只要加上心臟超音波檢查就能發現。

田柏升／記者

一般民眾對肥厚性心肌病變並不熟悉，但年輕人、小孩、甚至運動員，在運動後猝死的新聞常有耳聞。心臟外科權威振興醫院魏崢院長表示，這疾病常發生在有家族病史的人身上，體檢時只要加上心臟超音波檢查就能發現。

心肌異常增厚影響血流 好發有家族病史者

肥厚性心肌病變分兩類，非阻塞型肥厚性心肌病變，是因為心臟肌肉變得異常肥厚，血液在腔室內的容量變小，以致打出去的血液量也減少；阻塞型肥厚性心肌病變則是因為腔室變小後，血液滯留腔室內無法打出，因此患者常常突然就暈倒、猝死。

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患者常見症狀包括胸痛及心室性心搏過速的心律不整等問題。魏崢院長強調，肥厚性心肌病變尤其容易發生在有家族史的人身上，因此呼籲有家族病史的民眾最好到醫院接受心臟超音波檢查。

這項檢查別忽略！ 非阻塞型也能開刀

「民眾在做體檢的時候，往往會忽略掉這一個診斷。」魏崢院長說，心臟超音波是發現心肌肥厚最簡單的檢查，另外，透過核磁共振檢查，就能從影像看出心肌肥厚的程度，若要確診，還需要做到切片檢查。整體而言，心肌肥厚患者發生率約有1%。

大部分病情輕微的病人以藥物治療，就有機會一輩子得到控制，但很多嚴重的阻塞型心肌肥厚患者必須接受開刀治療。魏崢院長表示，非阻塞型的心肌肥厚過去被認為不能開刀，如今的技術已經能把太厚的肌肉切除，恢復心臟腔室正常的空間大小。

心肌肥厚誘發致命性心律不整 植入式去顫器防猝死

發現疾病初始，醫師必須先用精確的影像鑑別診斷確診，排除其他疾病的可能性，還要了解患者是否伴隨心律不整，以往是否曾有心室顫動、心搏過速等情形。

「心臟血打不出去，心肌肥厚的地方就變得缺氧，」魏崢院長解釋，缺氧情形會造成嚴重的心室顫動，這種情況需要電擊急救才能免於死亡。另一種情況則是患者發生心律不整當下，只覺得短時間內頭暈，不至於昏倒，後來檢查才發現原來有心律不整，因此這兩種患者就會建議安裝植入式去顫器，預防心律不整造成的猝死。

院長補充，心肌肥厚手術後，雖然症狀就能緩解，但仍需定期追蹤，對心律不整的症狀也要特別留意。

魏崢院長說，心臟超音波是發現心肌肥厚最簡單的檢查，另外，透過核磁共振檢查，就能從影像看出心肌肥厚的程度，若要確診，還需要做到切片檢查。整體而言，心肌肥厚患者發生率約有1%。

本文經授權轉載自健康醫療網 年輕人運動後突然猝死！體檢「加一項」檢查 就能發現心肌肥厚威脅

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