健康醫療網》雙眼宛如兔子紅眼睛！乾眼症恐致角膜潰瘍？！

江鈞綺主任表示，中重度乾眼症患者的眼睛比一般人還要敏感，因此點人工淚液的頻率比較頻繁，建議使用不含防腐劑的人工淚液對眼睛刺激比較小。

陳佳慧／記者

一名60歲婦女是乾燥症的患者，平時透過點人工淚液舒緩乾眼的症狀。某次突發雙眼紅痛，被診斷為細菌感染所引起的角膜潰瘍，接受了強效抗生素治療後，沒想到雙眼反而紅的像兔子一樣，甚至痛到無法睜開眼睛走路。所幸，經中國醫藥大學附設醫院眼科部角膜科主任江鈞綺重新診斷後，才揪出並非外來的細菌感染，而是免疫系統失調所造成，這類情況若不當使用抗生素眼藥水治療，可能會雪上加霜反使乾眼症發炎更加嚴重。

免疫失調使乾眼症惡化 準確治療改善症狀

江鈞綺主任說明，在給予患者血清藥水及類固醇治療，並把一些不需要的抗生素藥水全都停掉後，經過1至2周患者前述症狀已明顯改善。眼部發炎狀況穩定下來後，只需透過血清搭配人工淚液維持即可。江主任進一步說明，若在平穩的狀況下點人工淚液是可以的，但像上述個案，免疫狀況失調比較嚴重的時候就要注意，很可能會併發角膜其他症狀例如無菌性潰瘍，甚至到幾乎失去視力的狀態，就必須搭配其他的治療方式。

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選擇不含防腐劑的人工淚液 減少眼睛傷害

江鈞綺主任表示，中重度乾眼症患者的眼睛比一般人還要敏感，因此點人工淚液的頻率比較頻繁，建議使用不含防腐劑的人工淚液對眼睛刺激比較小。此外，盡量選擇天然且不含額外添加物的人工淚液，對眼睛是較安全的保護。再者就須考慮到免疫調節，因乾眼症最終會導致眼睛的慢性發炎，發炎物質會改變淚水的品質，而不健康的淚水無法營養眼睛，反而會造成刺激或破壞，這時會建議使用免疫調節的藥水像是無防腐劑的環孢黴素（cyclosporin），它可以控制乾眼症所導致的慢性發炎。

江鈞綺主任表示，中重度乾眼症患者的眼睛比一般人還要敏感，因此點人工淚液的頻率比較頻繁，建議使用不含防腐劑的人工淚液對眼睛刺激比較小。

葉黃素對乾眼有幫助？ 醫：目前無實證支持

乾眼症是一個長期慢性疾病，無法靠醫師單一處方或單一治療就可以得到全面的改善。江鈞綺主任表示，醫師需要讓患者建立正確的觀念:乾眼症是需要長期抗戰的疾病，與生活環境、工作形態或本身的體質都是有相關聯。因此像中度以上的乾眼症患者，建議除了定期追蹤，若突然間眼睛開始變紅或視力模糊的狀況就要提早就醫。另外江主任補充，很多人熟知的葉黃素保健食品，研究上並未證實對乾眼症有幫助，但可以透過攝取Omega 3，像是一些魚類，如沙丁魚，或蛋黃等食物中攝取，可改善乾眼症狀。

本文經授權轉載自健康醫療網 雙眼宛如兔子紅眼睛！乾眼症恐致角膜潰瘍？！

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