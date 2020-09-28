健康醫療網》痛在肛門口難開！無痛「痔」療幫你改善如廁熱辣辣！

蕭慕琦醫師表示，微創無痛痔瘡手術顧名思義，手術傷口較小，因此恢復較快，也減少疼痛的狀況，這項手術讓病人對痔瘡治療的接受度大幅提升，而且開完刀很多病人可以隔天或當天下午就直接重返工作崗位。

田柏升／記者

痛在肛門口難開！痔瘡分級報你知

每天如廁痛都很煎熬，長痔瘡蹲馬桶血便、腫痛，或有異物感、瘙癢感，真是痛在肛門口難開。其實痔瘡分為4個等級，通常第3、4級才需要手術處理。

佳思優診所微創無痛痔瘡手術專家、大腸直腸外科蕭慕琦醫師表示，1、2級的痔瘡只有輕微症狀，如果是有一些流血、腫脹感、異物感，用塞劑或擦藥，配合飲食及睡眠習慣調整，大致上就能把病情控制下來。而3、4級的痔瘡，會外凸且有垂墜物，患者會有明顯異物感、腫脹、疼痛不適，因此大部分需要考慮手術治療。

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怕痛不敢手術？ 新一代手術治療無痛下莊

常見痔瘡手術包括橡皮環結紮術，用橡皮環勒緊小體積內痔讓組織壞死脫落，或是透過傳統痔瘡手術切除，甚至也有新一代的微創無痛痔瘡手術。

「因為傷口太大了，會導致病人非常疼痛的問題。」蕭慕琦醫師指出許多患者對傳統痔瘡切除手術的擔憂，因為傷口相對較大，恢復比較慢，術後可能比較容易有流血的狀況。

蕭醫師說，微創無痛痔瘡手術顧名思義，手術傷口較小，因此恢復較快，也減少疼痛的狀況，這項手術讓病人對痔瘡治療的接受度大幅提升，而且開完刀很多病人可以隔天或當天下午就直接重返工作崗位。

醫美診所也能治痔瘡？ 女性患者保密新選擇

近幾年來，長痔瘡不再只能跑大腸直腸外科院所，醫美診所也能處理，甚至成為許多女性患者保密隱私的新興治療場域。

「整形外科對於組織、器官功能的修復與重建有獨到之處。」提供微創無痛痔瘡手術的佳思優醫美診所黃仁吳院長分享，對於複雜性傷口或精細傷口的訓練，整形外科在所有專科裡面是最紮實的。

蕭慕琦醫師說，微創無痛痔瘡手術顧名思義，手術傷口較小，因此恢復較快，也減少疼痛的狀況，這項手術讓病人對痔瘡治療的接受度大幅提升，而且開完刀很多病人可以隔天或當天下午就直接重返工作崗位。（健康醫療網提供）

黃仁吳院長點出另一項特點，就是很多女性病患，在醫美診所女醫師診治下，對於隱私及體貼的感受度也更放心。另外，除了痔瘡問題，女性患者也能順便在診治的同時，進行私密處外觀美白及緊緻度的加強，這是選擇醫美診所與醫院的最大差別。

避免痔瘡復發 壞習慣要改善

提醒民眾，要避免痔瘡復發，必須改善熬夜、久坐久站、便秘久蹲馬桶、飲食太刺激等生活習慣。治療痔瘡不是羞恥的事，呼籲有「痔」難伸的民眾，大方接受治療，改善生活品質。

醫美診所黃仁吳院長。（健康醫療網提供）

本文經授權轉載自健康醫療網 痛在肛門口難開！無痛「痔」療幫你改善如廁熱辣辣！

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