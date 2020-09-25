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健康醫療網》乳房自我檢查什麼時間最適合？癌症變化跡象，這時間檢查最準確

乳癌是台灣女性癌症的第一位，每年有逾萬位的女性罹患乳癌，除了定期乳房攝影檢查，如果女性能熟悉自己的乳房形態，並於每月經期結束一週內自我檢查，正確地執行乳房自我檢查，也能增加乳癌早期發現、早期治療的機會，提高乳癌的治癒率。

健康醫療網

2020/09/25 15:54

林渝樺／記者

乳癌可以透過乳房攝影正確檢查，不過民眾平時也可以養成自我檢查習慣。乳癌是台灣女性癌症的第一位，每年有逾萬位的女性罹患乳癌，除了定期乳房攝影檢查，如果女性能熟悉自己的乳房形態，並於每月經期結束一週內自我檢查，正確地執行乳房自我檢查，也能增加乳癌早期發現、早期治療的機會，提高乳癌的治癒率。

（健康醫療網提供）

多久檢查一次乳房攝影？ 45歲以上每年檢查一次

依美國癌症協會的建議，45歲以上的女性每年進行乳房檢查一次。目前，國健署有補助45歲至69歲女性，每兩年做一次乳房攝影檢查服務，若二等親內有乳癌的家族史，則可以提早到40歲開始檢查。而一般女性可於經期結束一週內自我檢查，觀察乳房是否有變化，而停經婦女也別忽略自我檢查。

什麼時候檢查最適合？ 月經後一週內檢查最準

經期後一週內是乳房檢查的最佳時機。根據《patient》，Carol Cooper醫師表示，「在月經來臨之際，乳房的感覺是非常不同的，瞭解自己的乳房是的狀態是一件很重要的事。」這是因為乳腺組織在經期前受到荷爾蒙的變化，所以常感到乳房漲痛、變硬的現象，若在此時檢查容易摸到小硬塊，建議檢查應選擇在經期後較合適。

自我檢查應注意什麼？ 不能忽略腋下淋巴區

想到乳癌的症狀，大多數人可能會聯想到腫塊。但事實上，乳癌可能以多種不同的樣貌出現。Carol Cooper指出，自我檢查時，除了腫塊，你還需要注意乳房外觀是否有對稱或異常，比如乳房不尋常的發紅、顏色或輪廓的變化、乳頭附近是否有內轉、皮疹、凹陷、增厚或周圍隆起的區域，或是不正常分泌物或出血，這些不尋常的症狀可能就是潛在的疾病徵兆，與經期前後無關。特別是乳房組織延伸到腋窩和鎖骨之處，檢查時也別忘了要檢查腋下淋巴區域。

乳房變化不等於癌症 定期乳房檢查仍重要

如果出現上述變化，並不一定意味著你得了乳癌。Carol Cooper提到，大多數變化不是癌症，且乳房變化可能有多種原因，其中大多數並不嚴重。不過，若有任何上述症狀，應立即讓醫生判斷。

男女都可能得乳癌 及早治療、勿諱疾忘醫

儘管乳癌主要是的女性疾病，男性也可能得，但非常少見。因此，不論男性、女性的乳癌，千萬不要害檢查和治療，女性朋友若能每個月養成經期後一週自我檢查，45歲以上養成每年定期檢查的習慣，能夠增加乳癌早期發現、早期治療的機會，提高乳癌的治癒率。

參考資料：

How to check your breasts for signs of cancer

American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer

本文經授權轉載自健康醫療網 乳房自我檢查什麼時間最適合？癌症變化跡象，這時間檢查最準確

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