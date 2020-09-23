健康醫療網》八十歲眼睛仍炯炯有神 李深浦中醫師教你如何「目睭金金」

肝臟則是有「將軍之官，謀略出焉」的重要性，因此養肝非常重要，養肝也在養足肝血，血運行周身，關乎人體一身健康，而且肝開竅於目，對眼睛的效果是立即顯著。

八十歲眼睛仍炯炯有神，李深浦中醫師教你如何「目睭金金」!（資料照／示意圖）

◎關嘉慶/記者

很多人步入中年之後，常感受到眼睛茫霧、容易流目油，雖然不致影響到日常生活，但是往往會持續惡化下去；然而，也有人已經80歲了，眼睛依然炯炯有神。高齡80歲的李深浦中醫師每週仍然看3天門診，開車也不用戴眼鏡，眼睛狀況比很多中年人都好。到底該如何保養眼睛，才能讓「目睭金光閃閃」呢？李深浦中醫師確有秘訣！

神耕時代來臨 眼睛疲勞度比前人多

中醫認為，「肝開竅於目」，這和中年後眼睛視力不好有何關係？李深浦中醫師表示，年紀到了七十歲，有很多人有乾眼症，或是眼角膜病變、白內障、青光眼、黃斑部病變，這確實是和肝大有關係；因為眼睛是神，肝經絡的上方主眼球，下方主卵巢與睪丸，年輕時經絡很活躍，肝臟行使的作用很好，吃下去的營養素滋養所有細胞，產生化學作用。正常人是靠睡眠使眼球和肝臟對焦，好好睡一覺，心情不操煩，自然可以恢復一天疲勞，以前人都用這種方式來充電；但是，現代是神耕時代來臨，都是精神生活，眼睛疲勞度比以前人大得多。

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晚上睡不好 肝、眼球和性能力會提早衰退

李深浦醫師說明，以前人大多用筋骨勞動，全身肌肉疲勞後，勞工勞力的人本比較不用想太多，睡覺休息充分放鬆，現代人很少勞動筋骨，工作很多都是用腦過度，晚上腦筋仍然在想白天的工作，勞神不勞力所以睡不好，以致肝、眼球和性能力會提早衰退。由於肌肉不疲勞，無法好好睡覺充電，眼睛和肝都會提早受損，所以三、四十歲的人就開始吃安眠藥和肌肉放鬆劑的很多，只是為了要好好睡覺，其實肌肉和筋骨疲勞才會好睡，水火相交產生氣體，水火不相容氣就不足，氣不足神就容易煩躁，身體就會有病變，雖然科學化了，但若違反大自然，當然就不能好好從睡覺中復原。

李深浦中醫師。（健康醫療網提供）

養足肝血關乎全身健康 對眼睛效果立即顯著

肝臟則是有「將軍之官，謀略出焉」的重要性，因此養肝非常重要，養肝也在養足肝血，血運行周身，關乎人體一身健康，而且肝開竅於目，對眼睛的效果是立即顯著。李深浦醫師分析，思想源於腦，靠肝幫助腦，對於思考有深謀遠慮的幫助；然而，放眼未來的能力，每個人不同，肝臟要健康，才能把事業做大做長做久。很多人說兒孫自有兒孫福，不為兒孫做馬牛，但是為兒孫謀福利，這是自然現象，也是傳宗接代，這是人的自然功能。

放鬆眼神內觀產生良好營養化學 身體本身自然有的功能

李深浦醫師指出，肝屬木，木的組織在長葉子，枝幹要有很多營養，這是植物的生物化學；人要放鬆眼神與組織，要內觀產生很好的營養化學作用，不要操心，不要亂想，這是身體本身自然有的功能。人們常自以為聰明，想要如何改造，其實是搞亂自律神經，反而讓隨意神經來干擾自律神經，就違反自然。

吃養肝藥保護肝臟 晚上十一點以前要睡覺

李深浦醫師認為，吃養肝藥保護肝臟以外，要讓筋骨運動使之疲勞，不要煩惱要放鬆，使既定工作做好規畫，休息是要保護眼睛，晚上睡不好時，心當內觀注意眼神，眼神與肝臟會產生更好的化學作用，就會得氣，眼球就會健康，肝臟也會健康；不只用養肝藥保護，晚上十一點以前要睡覺，白天工作的事儘量不要想，身心放輕鬆，才不會那麼早有乾眼症和白內障等疾病。

本文經授權轉載自健康醫療網 八十歲眼睛仍炯炯有神 李深浦中醫師教你如何「目睭金金」

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