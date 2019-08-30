照護線上》阿茲海默症（懶人包）

診斷阿茲海默症不是件容易的事情，醫師要從患者病史推測，並幫患者抽血及做影像檢查，排除其他失智的原因，並讓患者進行認知測試及行為評估。

◎劉育志 醫師

老人家容易忘東忘西，但健忘就是罹患阿茲海默症嗎？那可不一定。阿茲海默症是種退化性的腦部病變疾病，我們來瞧瞧究竟這個病有哪些特色！

阿茲海默症會影響患者的記憶、語言、行為、人格、和身體機能。在語言及記憶方面，最常顯現出以下特色：

● 容易忘記剛說完的話，但是卻記得很久以前的事情

● 想要講一句話時，卻沒辦法尋得最適切的字句來說

● 容易反覆詢問同一件事情，忘記他人剛剛的回答

阿茲海默症患者在行為改變方面則有以下特色：

● 在很熟悉的地方迷路，就像是已經在同一個地方住了三十年，卻開始找不到回家的路

● 情緒變換快速，翻臉如翻書，剛剛還好好的，突然無緣無由變得很氣憤

● 不再注重衛生，原本穿著得當的人變得很邋遢，或把廁所搞得亂七八糟

診斷阿茲海默症不是件容易的事情，醫師要從患者病史推測，並幫患者抽血及做影像檢查，排除其他失智的原因，並讓患者進行認知測試及行為評估，有時需要花上一年才能確定診斷。

阿茲海默症是種不可逆的神經退化疾病，患者腦部裡面健康的神經元會變少，神經元彼此間的鍵結也會變少，患者因此喪失心智功能。等神經元愈來愈少，患者的腦部會萎縮。

因此，若家人或自己得了阿茲海默症，我們該怎麼面對呢？

目前沒有特效藥能治癒阿茲海默症，但有些藥物能減緩退化過程；另外，維持做園藝、散步、摺衣服斗簡單習慣活動會對患者有一定的幫助。患者最好也要在疾病早期做好財務及未來規劃。

隨著疾病惡化，照護者的角色會愈來愈重要。照護者也要記得照顧自己，若常常感到疲憊、頭痛、無法入睡、暴躁易怒、對患者心懷怨恨，都要記得尋求幫助。

雖然目前沒有實驗證實哪種方式或藥物能預防或避免阿茲海默症產生，但醫學界普遍認為，健康飲食和適當運動是最重要的！記得從年輕就要養成規則運動，定時定量均衡飲食，避免大吃大喝等生活好習慣喔！

本文經授權轉載自照護線上 阿茲海默症（懶人包）

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