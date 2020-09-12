藝術是主觀的，但是傳遞出的價值則是給獎單位可以選擇的。

個人意見

近日美國奧斯卡獎的主辦單位宣佈了一項新的規定，那就是電影如果要報營角逐最佳影片，需要符合四項規定裡的至少兩項。當然規定一出馬上有人大罵箝制創作自由，我看到的情節守則的確十分詳細，讓我想起好萊塢早期的「海斯法典」，只是，大概類似於海斯法典的反面。

海斯法典是一九三零年代由全美製片人發行人協會主席海斯訂的，他是虔誠的教徒、共和黨員，海斯法典裡面詳列了許多不可以拍的內容，反正你能想到所有保守團體會討厭的東西都不能演，其中有一個是禁止不同種族的人在電影裡談戀愛，一九三七年的電影《大地》就是因為選了一個白人男主角來演，所以黃柳霜無緣演出女主角，電影找她演另一個角色，而她拒絕了，最後由露易絲雷納得到女主角玉蘭的角色，還得了奧斯卡最佳女主角，這件事本身就很荒謬，不只海斯法典，賽珍珠的大地寫的是中國人的故事，一群白人塗個丹鳳眼演中國的農民，怎麼想都很好笑。

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海斯法典是1930年代由全美製片人發行人協會主席海斯訂的，他是虔誠的教徒、共和黨員，海斯法典裡面詳列了許多不可以拍的內容。（圖：網路）

2020公佈的最佳影片入圍新規定（紀錄片和外語片不適用此規定），預計將在2024年的奧斯卡開始適用此一規定，其中一項是螢幕上的呈現、主題及敘事。這項是最多人討論的，這點有三個細項，符合一項就可以通過，第一是主角或重要配角，需要是過去沒有被足夠呈現的種族，簡單來說就是非白人，第二是至少百分之三十的演員要是女性、多元性別或其他少數，第三則是主角是第二項提到的，女性或多元性別或其他少數。

且讓我們看看過去十年有哪些最佳影片可以符合（或不符合）這個要求。

《王者之聲》顯然不符合，《大藝術家》、《亞果出任務》、《鳥人》，通通不符合；《自由之心》、《月光下的藍色男孩》、《水底情深》和《寄生上流》則顯然的符合這一個要求（《水底情深》主角是女的、主要配角是黑人，女主角還聽障，男主角徹底是沒被呈現過的種族，因為他是魚人，等於每點都摸到。）

《水底情深》主角是女性、主要配角是黑人，女主角還聽障，男主角徹底是沒被呈現過的種族，因為他是魚人。（圖：《水底情深》劇照）

大家往往討論只限於這個劇情的規定，嚴重者認為妨害言論自由，美國憲法保障言論自由，但給獎是那個組織高興給誰就給誰，其實二三四項對我來說也很重要，第二項是領導及團隊，其實就是保障少數族裔在電影工業裡的工作權，至少兩個主要團隊領導人（導演、選角、攝影、化妝等）要是相對少數族群，第三項是發行的公司需要提供有薪的實習機會，或工作給少數族群，第四項則是發行公司要有不只一位的高階主管是少數族群。

三四可能是銀幕上看不到的，但重點是讓不同族群的人有機會進入電影工業，就可以發出不同的聲音，靠規定調整主流的敘事方式甚至整個電影產業，是這四點規定的真正目的。

奧斯卡獎常被批評太白，為了消除這個印象，影藝學院也是有做出很多努力，比如把他們可以投票的會員數裡的女性和非白人都加倍，這規定不是箝制創作自由，而可以反過來看，需要規定有百分比的非白人男性在裡面工作或演出，表示電影工業之前是一個多麽白人異性戀男性的世界。

藝術是主觀的，但是傳遞出的價值則是給獎單位可以選擇的。

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