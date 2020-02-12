個人意見》《寄生上流》的奧斯卡時刻

《寄生上流》的得獎不只是對這個電影本身品質的肯定，更重要的，是韓國的娛樂產業正在講世界的語言，正在以世界的規則去獲得世界的肯定，而這是目前任何其他國家都欠缺的。

個人意見

有很多人因為《寄生上流》得到多項奧斯卡大獎，開始反省亞洲電影啦、拍片環境啦，導演如何讓美國觀眾接受啦，這些看似內行但搔不到癢處的意見，有一篇在講《寄生上流》的背後財團，那有點意思了，但仍然未提到重點。

奧斯卡這個獎是什麼？可能很多人覺得就是電影的最高榮譽，但它歸根究底是一個投票選出來的東西，如何去贏得奧斯卡的票數，是一個專業的範圍，操縱投票有許多因素。就像所有投票產生結果的東西一樣，它必定有拉票的過程，一般的政治選舉找不到所謂的標準選民，而且有較嚴格的規範，但電影這類的獎項，其實第一，投票的人是知道有哪些人的，第二，並沒有明令的犯法，所以電影公司當然可以使用更細緻、更針對性的方法來拉票。

《寄生上流》的得獎不只是對這個電影本身品質的肯定，更重要的，是韓國的娛樂產業正在講世界的語言，正在以世界的規則去獲得世界的肯定，而這是目前任何其他國家都欠缺的。（REUTERS）

奧斯卡的演員個人獎項，背後公司為這個人付出的心力當然重要，但最主要的，是讓評審接受這個人的個人敘事（其實跟選市長或總統沒什麼兩樣）。明星的敘事有幾個經典套路，比如老牌明星多年來終於獲得的肯定（好比今年蘿拉鄧的最佳女配角，茱莉亞羅勃茲、珊卓布拉克，甚至茱莉安摩爾，他們得獎的未必是從影最佳演出）；或者沉寂以後的強勢回歸（好比芮妮演出的茱蒂嘉蘭，這是雙重的回歸題材，所以她贏面超大）；或好萊塢想押寶在這個年輕女演員的前程上（這個敘事的獲獎者非常多，包括葛妮絲派特洛以《莎翁情史》獲獎、奧黛麗赫本的《羅馬假期》，芭芭拉史翠珊，乃至於最近的珍妮佛勞倫斯），甚至出於對這個人的個人同情（伊麗莎白泰勒病危經過氣切手術以後，以評價票房皆普的《青樓豔妓》，妮可基曼離婚後戴假鼻子的嚴肅劇情片《時時刻刻》，因為沒演到《窈窕淑女》電影版，所以以《歡樂滿人間》獲獎的茱莉安德魯斯，甚至最近離婚的布萊德彼特，都符合這個敘事）。

而讓評審去理解這個演員的個人敘事，就是演員個人獎項拉票的重點，至於韓國的《寄生上流》能拿下奧斯卡的重要獎項，背後需要的資源跟動員力根本是超乎想像的，根據一些統計，奧斯卡的拉票競選活動往往需要上千萬美元的預算，舉辦豪華的觀影特映會、與演員見面的特殊場合，甚至送禮都是常見的手段。

韓國的《寄生上流》能拿下奧斯卡的重要獎項，背後需要的資源跟動員力根本是超乎想像的。（AP）

為什麼要花這麼多資源拉票呢？因為奧斯卡（或其他的大獎提名）是一種品質保證，它可以讓不那麼賺錢的電影大幅度回本，更可以營造自己在業界的影響力，網飛公司為了讓人認真看待它，曾經花下鉅資，在贏得三座艾美獎之後，被認可為一線的內容提供公司，因而得到更多關注、更多與人才合作的機會，甚至更容易募到所需要的資金。

《寄生上流》的得獎不只是對這個電影本身品質的肯定（它當然值得這個肯定，你不能花大錢在比如《貓》這種片子身上，事實上，在第一波影評出來以後，電影公司就默默的把《貓》從該公司所有的競選宣傳裡除名了），更重要的，是韓國的娛樂產業正在講世界的語言，正在以世界的規則去獲得世界的肯定，而這是目前任何其他國家都欠缺的。

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