個人意見》一個胸罩的歷史

很多女性認為胸罩是不可或缺的一樣東西，有人認為不穿才是真正的舒適，隨著維多利亞秘密帝國的衰退，也有更多人開始思考內衣對當代女性的意義，最好的一點是，我們開始進入一個有更多自由選擇的時代，你可以喜歡內衣給你帶來的自信，也可以揚棄內衣追求自己的舒適。

個人意見

在所有服裝的物件中，可能只有胸罩是專屬於女性的，裙子或高跟鞋都曾經在歷史上身為男裝的常見元素，但胸罩是一個女性專屬的服裝，六零年代的女性主義運動揚言燒掉胸罩，維多利亞的秘密以鑽石打造，瑪丹娜的尖錐胸罩驚世駭俗，一直到現在瞭不瞭解自己的身體，胸罩的尺寸還是很重要的一環。

胸罩的歷史悠久，在西西里發現過一面公元四世紀的馬賽克壁畫，裡面就有穿著胸罩和短褲的女子在做各種運動（大約是古人的運動畫報的概念），這個圖像十分驚人，因為比基尼從公元四世紀到現在經歷千年都長得一樣。那大概是歷史最早有圖像紀錄的，關於這個支撐並掩蓋女性胸部的服裝。

胸罩的歷史悠久，在西西里發現過一面公元四世紀的馬賽克壁畫，裡面就有穿著胸罩和短褲的女子在做各種運動。（維基共享）

但當然四世紀的胸罩比較近似今天的運動內衣，是一片布料加上肩帶，我們今日所熟知的由兩個罩杯和肩帶構成的胸罩，要一直到很近代才出現，在這之前漫長時間的內衣史由束腰馬甲獨領潮流，在十九世紀中期才開始有人漸漸的開始提議，揚棄不舒適的馬甲（為了容易呼吸跟消化），而改穿單純支撐胸部的胸罩，從1850到1920年代之間，歐美各地開始出現各種現代胸罩的原型，但並未開始流行，當時的服裝線條仍然流行沙漏型的輪廓，束腰馬甲可以提供理想的體型，到一次世界大戰後，開始流行比較寬鬆直身的服裝，大部分的女性才真正開始揚棄馬甲，開始穿上胸罩。

到了1930年代，當代胸罩的樣貌已經逐漸成形，很多當代胸罩的特點都在此時產生，比如鉤扣的使用、可調整長度的肩帶，以及，可能是最重要的，用英文字母來作為罩杯的尺寸（從此以後，世人開始用截然不同的眼光看ABCD這些單字）。

現在回頭去看50年代的電影明星，會訝異她們的胸部都是尖的，當時流行非常堅挺的胸罩，珍羅素或夢露都有留下這種經典照片，到六零年代晚期女性意識開始高漲的時候，很多人認為胸罩是一種壓迫女性，或滿足男性凝視的物件，因此產生了經典的燒胸罩照片，來源應該是1968年對美國小姐選美的抗議（從此燒胸罩跟女性主義有分不開的關係）。

現在回頭去看50年代的電影明星，會訝異她們的胸部都是尖的，當時流行非常堅挺的胸罩。（圖：網路）

但胸罩還是進入了大部分女性的生活，在這之後有一個劃時代的發明，那便是90年代的Wonder Bra，它不再只是支撐，而是集中托高，產生現代男性心目中，女性胸部應該是這樣的假象。最有名的例子應該是94年由名模伊娃赫茲哥娃拍攝的胸罩廣告，據說增加了設置該廣告路店的車禍事故率。

一直到現在胸罩還是一個爭議物件，很多女性認為它是不可或缺的一樣東西，有人認為不穿才是真正的舒適，隨著維多利亞秘密帝國的衰退（該公司宣布今年不再舉辦他們素負盛名的服裝秀），也有更多人開始思考內衣對當代女性的意義，最好的一點是，我們開始進入一個有更多自由選擇的時代，你可以喜歡內衣給你帶來的自信，也可以揚棄內衣追求自己的舒適，胸罩從一個物件的發展到今天，開始走進自我認同與性別的領域。

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